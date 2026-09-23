Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

El tenista nacional despachó al boliviano Murkel Dellien para avanzar a la ronda de los ocho mejores por quinto torneo consecutivo. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

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Juan Pablo Varillas volvió a revertir un partido adverso y derrotó a Murkel Dellien por 4-6, 7-5 y 6-4 para clasificar a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. El peruano, ubicado en el puesto 196 del ranking de la ATP, necesitó dos horas y 50 minutos para imponerse ante el boliviano, número 423 del escalafón.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. Dellien aprovechó los errores de Varillas durante el primer set y obtuvo una ventaja que sostuvo hasta cerrarlo por 6-4. El escenario se complicó todavía más para el peruano en la segunda manga, cuando quedó 1-4 abajo y cedió dos veces su servicio.

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Varillas encontró respuestas en un tramo que parecía favorable para el tenista boliviano. Recuperó los dos quiebres, evitó un punto de partido en contra con su saque y llevó el parcial a una definición que inclinó a su favor por 7-5. La recuperación le permitió extender el duelo a un tercer set, en el que volvió a administrar momentos de presión.

El peruano consiguió el quiebre decisivo en el tramo final y completó el 6-4 que selló su presencia entre los ocho mejores del torneo. La victoria le aseguró ocho puntos para el ranking ATP, con los que aparece de manera virtual en el puesto 190, seis lugares por encima de su ubicación al inicio de la semana.

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Juan Pablo Varillas accedió a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires 2026. Crédito: Instagram Challenger de Buenos Aires.

El resultado representa su novena clasificación a unos cuartos de final en la temporada y la quinta consecutiva en el circuito Challenger. La racha respalda una mejora de resultados que le permitió recuperar terreno en el ranking y sostenerse en competencia durante las últimas semanas sobre polvo de ladrillo.

A la espera de rival

El rival de Juan Pablo Varillas en los cuartos de final saldrá del partido entre el argentino Francisco Comesaña, primer preclasificado del cuadro, y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, quien accedió al torneo desde la clasificación. El cruce definirá al adversario del peruano para la jornada del viernes 25 de septiembre.

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Comesaña parte como el candidato por su condición de máximo favorito, aunque Varillas registra un historial favorable frente al argentino. Ambos se enfrentaron tres veces y el peruano ganó dos partidos, todos disputados sobre arcilla.

El primer triunfo de Varillas ocurrió en el Challenger de Tigre 2022. Dos años después volvió a imponerse en el ATP 250 de Santiago, donde ganó en tres sets. El antecedente más reciente, sin embargo, favoreció a Comesaña, que se llevó el duelo de cuartos de final del Challenger de Buenos Aires 2024.

Francisco Comesaña, campeón de la edición 2024 (@buenosaireschallenger)

Aquel partido terminó con victoria del argentino por 6-4, 6-7 y 7-5, después de más de tres horas de juego. Si Comesaña supera a Aguilar Cardozo, la próxima presentación ofrecerá una nueva edición de una rivalidad con marcadas diferencias en sus tres enfrentamientos previos.

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El grato momento de Juan Pablo Varillas

Varillas atraviesa una etapa de recuperación después de un periodo que lo alejó del Top 300. El tenista peruano tuvo problemas físicos en el cartílago de la zona derecha de la cadera, una lesión que afectó su continuidad y condicionó su rendimiento durante parte de su carrera reciente.

Su desempeño en Buenos Aires prolonga una secuencia de cinco cuartos de final consecutivos en torneos Challenger. Antes de llegar a la capital argentina, había sumado actuaciones de peso en certámenes europeos y sudamericanos, con partidos extensos en los que logró sostener su nivel competitivo.

El presente también incluyó una participación decisiva con Perú en la Copa Davis. Varillas ganó el punto definitivo ante Paraguay, resultado con el que el equipo nacional obtuvo la clasificación a los Qualifiers de la competencia para la próxima temporada. En la misma serie también derrotó a Daniel Vallejo, #58 del mundo.

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Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Con el pase a cuartos en Buenos Aires, el limeño de 30 años tendrá la posibilidad de sumar más unidades y acercarse a posiciones que le permitan disputar torneos de mayor jerarquía. El próximo desafío dependerá del desenlace entre Comesaña y Aguilar Cardozo, previsto para este viernes en el Racket Club de Palermo.