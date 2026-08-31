La contundente opinión de Antonio García Pye sobre el rendimiento de Gianluca Lapadula en Universitario: “Tiene un feeling crema”

El gerente deportivo del cuadro merengue valoró la integración del delantero ítalo-peruano al plantel y pidió humildad de cara a los partidos que restan en el Torneo Clausura. (Universitario de Deportes)

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Gianluca Lapadula no tardó en hacerse sentir dentro de Universitario de Deportes. A siete fechas de su debut en el Torneo Clausura, el atacante de doble nacionalidad acumula cinco goles y, según el propio gerente deportivo del club, ya muestra señales claras de pertenencia al grupo.

En ese sentido Antonio García Pye, gerente deportivo de los ‘cremas’, fue enfático al valorar no solo los números del delantero, sino también su capacidad para conectar con el vestuario y con la identidad del equipo en un tramo decisivo del campeonato.

La mirada del directivo sobre Lapadula

Antonio García Pye destacó la rápida adaptación de Gianluca Lapadula a Universitario y aseguró que el delantero ya muestra un vínculo especial con el plantel y la identidad del conjunto crema. (Universitario de Deportes)

García Pye habló con Jax Latin Media tras el regreso del plantel a Lima, luego de la victoria contundente ante UTC, y subrayó que el proceso de adaptación del delantero fue más veloz de lo esperado. Para el gerente deportivo, ese factor tiene un peso particular de cara a lo que viene: la recta final del Clausura, con compromisos de alta exigencia en los que Universitario deberá sostener su nivel colectivo.

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“Lapadula se ha adaptado al equipo, tiene un feeling crema. Falta mucho y partidos muy duros. La unión es la característica de Universitario”, sostuvo el directivo.

El representante del club estudiantil fue claro al señalar que la cohesión del plantel no es un detalle menor, sino uno de los rasgos distintivos del equipo. En su lectura, esa fortaleza grupal será determinante para sostener la pelea en la tabla junto a Deportivo Garcilaso durante las próximas jornadas.

Desde la interna del club, la llegada de Lapadula se interpreta como un acierto no solo por su producción ofensiva, sino también por la rapidez con la que el atacante absorbió la dinámica del grupo y se identificó con la institución. Para García Pye, ese vínculo con los colores cremas ya es visible y marca una diferencia en el día a día del plantel.

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Cautela ante el buen momento

Antonio García Pye puso paños fríos a la ilusión de Universitario por el Clausura y remarcó que el plantel debe mantener los pies sobre la tierra para afrontar lo que queda del campeonato. (Jax Latin Media)

Pese al rendimiento positivo del equipo en las últimas fechas, García Pye prefirió no elevar las expectativas ni adelantarse a los resultados. El directivo reconoció que el camino que resta en el Clausura es largo y que la competencia presentará escenarios de mayor dificultad que los ya superados.

“A Universitario no se le debe dar por muerto nunca, pero vamos con humildad, que falta mucho y partidos muy complicados”, señaló el gerente deportivo.

Con esa postura, el representante del cuadro merengue dejó en claro que dentro del club no hay lugar para el triunfalismo. La prioridad, según indicó, es mantener los pies sobre la tierra y preservar la unidad del grupo como principal herramienta para afrontar cada desafío que se presente en el torneo.

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García Pye también destacó que el plantel es consciente de la exigencia que implica cada partido en esta etapa del campeonato. La idea de ir fecha a fecha, sin proyecciones apresuradas, parece ser el eje sobre el que el cuerpo técnico y la dirigencia construyen el discurso de cara a los hinchas y a la prensa.

El contexto en el que se mueve Universitario no es menor: el equipo compite en un torneo donde los márgenes de error son estrechos y donde cualquier tropiezo puede alterar significativamente las posiciones. Por eso, la mesura que transmite García Pye desde la dirigencia apunta a sostener la concentración del plantel sin distracciones externas.

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La posible visita del Papa León XIV al Monumental

La posibilidad de que el Papa León XIV visite el Monumental está siendo evaluada por Universitario. Antonio García Pye reconoció que el tema existe, pero prefirió no revelar información.

Durante la misma conversación, García Pye fue consultado sobre un asunto que generó expectativa entre los seguidores del club: la eventual presencia del Papa León XIV en el estadio Monumental de Lima. El directivo confirmó que el tema está sobre la mesa dentro de la institución, aunque aclaró que no es él quien maneja esa información ni quien debe pronunciarse al respecto.

“Sé que están evaluando el tema de la posible llegada del Papa León XIV en el Monumental, pero no me corresponde hablar”, concluyó el gerente deportivo.

La declaración dejó abierta la puerta a una visita que, de concretarse, convertiría al estadio del club en escenario de un evento de alcance histórico para el país. Por ahora, la institución mantiene la reserva sobre los detalles de las gestiones y delega la comunicación oficial en otras instancias del club.

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Mientras tanto, el foco de Universitario sigue puesto en el Torneo Clausura. Con Lapadula como referente ofensivo ya integrado al grupo y con un mensaje de humildad desde la dirigencia, el conjunto merengue apunta a sostener su posición en la pelea por el título en las fechas que restan.