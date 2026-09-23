Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

El volante de Universitario reveló el pedido que le hizo el DT brasileño para rendir en la 'bicolor'. (Video: Doble Punta)

Guardar

La selección peruana se prepara en Orlando, Estados Unidos, con miras al amistoso que sostendrá este sábado 26 de setiembre ante el combinado local. Será una de las pruebas que tendrá la ‘bicolor’ durante estas semanas frente a otros rivales mundialistas como México, Canadá y Colombia.

Justamente, Jairo Concha admitió que los primeros días de trabajo han tenido una elevada exigencia física y afirmó que el plantel afronta una adaptación que también contempla las condiciones climáticas de las distintas sedes de la gira.

PUBLICIDAD

“Creo que están siendo muy fuertes los entrenamientos, estamos preparándonos bien para los cuatro amistosos. El clima igual está un poco duro a esta hora, pero tratamos de acostumbrarnos. Sabemos que tenemos que estar preparados para jugar en distintos climas ahora en los amistosos y también para las Eliminatorias. Estamos bien y esperemos lograr buenos resultados”, declaró ante la prensa.

El volante de Universitario de Deportes sostuvo que la adaptación será progresiva y que el plantel necesita trasladar al campo la idea táctica de Mano Menezes, aprovechando estos días de concentración para afianzar automatismos antes de enfrentar a los cuatro adversarios.

PUBLICIDAD

Jairo Concha es uno de los jugadores más técnicos de la selección peruana. - créditos: FPF

Eso sí, Jairo Concha consideró que Estados Unidos será un rival exigente por su condición de local y por su reciente participación en el Mundial 2026. Aun así, expresó confianza en las posibilidades de la selección peruana para competir durante el amistoso en Orlando. “Creo que tenemos la capacidad para enfrentarlos”, afirmó.

‘Jairoco’ calificó como inusual que la ‘bicolor’ dispute cuatro amistosos en una misma etapa de preparación, empero, valoró que esta vez habrá un margen mayor para compartir con sus compañeros. “Creo que están bien estos partidos con rivales de buen nivel, entonces podemos medir más o menos para qué estamos. Creo que tenemos que salir a competirle de igual a igual a cualquiera para más o menos ver qué tenemos que mejorar. Eso nos va a ser importante para las Eiminatorias”, precisó.

PUBLICIDAD

Jairo Concha sobre su charla con Mano Menezes en la selección peruana

Por otro lado, Jairo Concha relató que Mano Menezes mantuvo una conversación con los convocados para explicar la idea que pretende desarrollar. Según Concha, el entrenador puso énfasis en la necesidad de formar una identidad de juego reconocible dentro de la cancha. “Quiere que sigamos moldeando la idea de juego”, contó.

El técnico de la selección peruana abordó estos dos temas en entrevista. Créditos: Bicolor .

“El ‘profe’ me ha hecho saber por qué me ha convocado, qué quiere de mí y qué le puedo dar al equipo. Eso es importante porque sientes la confianza del entrenador. Este tiempo aquí también es importante para despejarse un poco del club. Acá tienes otros compañeros, otro ambiente, trabajamos de otra forma. Creo que ahora estoy enfocado en lo que el entrenador de la selección me está pidiendo y más adelante será un momento para pensar 100% en el club”, declaró.

PUBLICIDAD

De la misma manera, manifestó que el entrenador brasileño le pidió “que reciba entre líneas, sabe de mis cambios de orientación, que le gusta lo que hago. También el juego por dentro, el pase filtrado. Creo que eso es una de las cosas que me ha hecho saber que le gustaría que lo plasme aquí y voy a tratar de hacer (...). Seguir trabajando para ganarse un puesto que nadie lo tiene asegurado”.

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana.

Jairo Concha sobre compartir con Alex Valera y Gianluca Lapadula en la selección peruana

La posibilidad de coincidir con Alex Valera y Gianluca Lapadula aparece como una alternativa que Jairo Concha considera favorable. Los tres futbolistas comparten el antecedente de haber jugado juntos en Universitario, una experiencia que podría facilitar el entendimiento ofensivo.

PUBLICIDAD

“Es importante porque nos conocemos”, dijo el mediocampista, quien sostuvo que esa cercanía previa puede servir si el entrenador decide reunirlos en el campo, aunque precisó que deberán ajustarse a las indicaciones de la selección peruana.

Concha diferenció los métodos que se aplican en la ‘U’ de los que busca implementar Mano Menezes. Por ese motivo, consideró que una eventual sociedad con el ‘Cholo’ y ‘Lapa’ requerirá combinar la experiencia compartida en el club con la nueva propuesta táctica.