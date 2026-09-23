BTS en Perú: habrá show de drones en la Costa Verde para recibir a la banda, el primero para la agrupación en Latinoamérica

Los integrantes del grupo BTS y la iluminación de drones con su logotipo sobre la Costa Verde destacan la iniciativa impulsada por la comunidad de seguidores en Perú.

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El fandom peruano de BTS, conocido como ARMY, logró concretar el primer show de drones dedicado a la banda surcoreana en toda Latinoamérica, que se realizará en la Costa Verde como parte del recibimiento a la agrupación antes de sus presentaciones en Lima. La confirmación se dio luego de que los seguidores del grupo superaran, en menos de 24 horas, la meta de votos establecida en una plataforma digital especializada en campañas de fandoms.

El anuncio se suma a la expectativa generada por la llegada de BTS al Perú, donde la banda ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, dentro de su gira mundial Arirang. La iniciativa del show de drones se convirtió en una de las principales acciones de bienvenida organizadas por la comunidad de fanáticos en el país.

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La campaña superó los 25 mil votos requeridos en menos de una semana

La iniciativa, denominada ‘Latin America’s First BTS Drone Show’, fue impulsada por el club oficial BTS Perú, creado en 2013, año del debut de la agrupación surcoreana. La campaña se desarrolló a través de la plataforma tecnológica Fanista, donde los seguidores debían reunir 25 000 votos para hacer posible el espectáculo.

¡Noticia de último minuto para el ARMY! Gracias a una exitosa campaña de votación, Perú se convierte en el primer país de Latinoamérica en tener un show de drones para recibir a BTS. ¡Un logro increíble del fandom peruano! Video: TikTok @josepastord

Según cifras compartidas por los organizadores, la meta fue superada con 25.437 votos, de los cuales el 94,5% provino de usuarios peruanos. También participaron fanáticos de México, Ecuador, Bolivia y Colombia, lo que reflejó el alcance regional de la campaña, según informó la Agencia Andina.

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El tiktoker José Pastor documentó el proceso previo a la confirmación del evento y explicó los requisitos de la votación antes de que se alcanzara el objetivo. “Las ARMY peruanas están organizando un show de drones en su llegada de los BTS a nuestro país. Ellas han organizado esto, que sería un show de drones sobre la Costa Verde cuando lleguen los BTS y para ello necesitan 25 mil likes”, relató el creador de contenido en un video difundido en TikTok.

Horas después de esa publicación, Pastor confirmó el cumplimiento de la meta a través de un nuevo video. “Se logró: los BTS tendrán el primer show de drones acá en Perú, en toda Latinoamérica, en su recibimiento a nuestro país. Hoy día se llegó a la meta con veinticinco mil votos y con esto Fanista Latinoamérica lo hará posible”, afirmó el tiktoker.

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La empresa FLIT Perú asumió la producción del espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde.

FLIT Perú estará a cargo del espectáculo, aún sin fecha confirmada

La empresa FLIT Perú será la encargada de la producción del espectáculo de drones dedicado a BTS, que se realizará de manera gratuita en la Costa Verde. Hasta el momento, los organizadores no han confirmado la fecha ni el horario exacto del evento, aunque se espera que se desarrolle en los días previos a los conciertos de la banda en el país.

“Meta lograda”, señaló la cuenta de BTS Perú en Instagram, donde además agradeció a Fanista LATAM por impulsar la iniciativa junto al fandom peruano. Por su parte, Fanista confirmó en la misma plataforma que los detalles del evento se comunicarán próximamente. “Todos los detalles sobre ubicación, fecha y hora los anunciaremos más tarde, atentos”, indicó la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

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Las fans peruanas de BTS, conocidas como ARMY, así iniciaron los pasos para lograr un espectacular show de drones sobre la Costa Verde y dar la bienvenida a la agrupación. Video: TikTok @josepastord

La campaña forma parte de un conjunto de iniciativas denominado “Road to 7”, identificado con las etiquetas #RoadTo7, #LimaTheCity y #BTSPerú, que busca fortalecer los lazos entre la cultura peruana y la surcoreana a través de distintas actividades vinculadas a la música de la banda.

El próximo taller del fandom se realizará en el Mac Lima el 26 de setiembre

Como parte de las actividades organizadas para recibir a la agrupación, el club de fanáticos BTS Perú confirmó un nuevo evento programado para el 26 de setiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Mac Lima), ubicado en el distrito de Barranco. La actividad consistirá en talleres para elaborar afiches y bolsas totebags personalizadas con la temática del álbum Arirang, el más reciente material discográfico de la banda.

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Las inscripciones para participar en los talleres están disponibles a través de la página web del museo y mediante el correo electrónico educacion@maclima.pe, según informó la organización.

El fandom peruano también celebró la apertura del primera tienda ‘BTS Pop-Up’ en el país

La confirmación del show de drones se suma a otro anuncio reciente para la comunidad ARMY en el Perú: la apertura del primer ‘BTS Pop-Up’ en Lima, denominado ‘Arirang in Lima’. La tienda temporal, instalada en Casa Prado, en el distrito de Miraflores, funcionará desde el 25 de setiembre hasta el 25 de octubre, con un horario de atención de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

El 'BTS Arirang Pop-Up' reúne mercancía oficial y piezas coleccionables inspiradas en el tour mundial de la agrupación.

El espacio ofrece una experiencia inmersiva con ambientes temáticos inspirados en la estética del tour Arirang, además de la venta de mercancía oficial de la banda, entre productos coleccionables, prendas de vestir y los conocidos lightsticks utilizados durante los conciertos. El ingreso al pop-up requiere un registro previo a través de la plataforma Weverse, con reservas anticipadas habilitadas desde el 24 de setiembre.

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Con el show de drones confirmado y la próxima tienda pop-up, la comunidad de fanáticos peruanos continúa a la espera de conocer los detalles finales de las actividades organizadas para recibir a BTS, antes de sus tres presentaciones programadas en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.