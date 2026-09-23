Perú

El Papa León XIV volverá a Chiclayo y ya tiene menú: cabrito a la chiclayana y arroz con pato serán sus almuerzos

La Diócesis de Chiclayo confirmó que León XIV tendrá dos almuerzos en el obispado durante su visita del 13 y 14 de noviembre, con platos que ya conocía como obispo

En una rueda de prensa, un representante de la iglesia comparte detalles personales sobre la buena salud y los gustos sencillos de un hermano, destacando su aprecio por la comida tradicional peruana. Exitosa
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El papa León XIV volverá a Chiclayo en noviembre de 2026, una ciudad con la que mantiene un vínculo construido durante los años que ejerció como obispo de la diócesis. Dentro de la agenda de su visita, la alimentación también ocupará un espacio particular, con dos platos representativos de la gastronomía lambayecana incluidos en los almuerzos previstos durante su permanencia.

El cabrito a la chiclayana y el arroz con pato serán las preparaciones que volverán a la mesa del pontífice durante su estadía en la ciudad. Ambos forman parte de la cocina tradicional de la región y son conocidos por León XIV desde su etapa como obispo de Chiclayo.

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El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, señaló que existen coordinaciones para que el papa pueda volver a degustar los platos que solía consumir durante su residencia en la ciudad. La preparación estará a cargo de la cocinera del obispado, quien conoce sus preferencias desde hace varios años.

La visita está prevista para los días 13 y 14 de noviembre. De acuerdo con la información proporcionada por RPP, el cabrito será servido durante el almuerzo del viernes 13, mientras que el arroz con pato estará previsto para el sábado 14. Los platos serán preparados para el pontífice y su comitiva.

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La cocinera del obispado preparará los platos

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Magaly Castillo, cocinera de la Diócesis de Chiclayo, confirmó que recibió el encargo de preparar ambas especialidades durante los dos almuerzos que León XIV tendrá en el obispado.

“Bueno, ha pedido que le prepare su cabrito. Él va... dos días va a almorzar, pues, en el obispado. Y un día le vamos a hacer cabrito, otro día arroz con pato va a ser”, declaró Castillo.

La cocinera conoce los gustos del pontífice desde su etapa en Chiclayo. Su participación permitirá que la preparación de los alimentos quede a cargo de una persona que ya estuvo vinculada a sus comidas durante los años previos a su elección como papa.

Castillo también expresó su satisfacción por volver a preparar los alimentos para quien fue obispo de la diócesis y que ahora regresará a la ciudad como León XIV.

El obispo Edinson Farfán explicó que León XIV mantiene una alimentación sencilla y no ha solicitado una dieta especial. “Es un hermano muy saludable, tiene buena salud y obviamente nunca lo escuché decir que quiere una dieta especial. Come lo que hay y, más aún, si le ponen un cabrito o un arroz con pato”, señaló.

Farfán también destacó el conocimiento que la cocinera del obispado tiene sobre las preferencias del pontífice. “Su cocinera, que ha estado aquí siempre y conoce sus gustos, es, eh, supersencillo en esto”, afirmó.

La visita a Chiclayo será parte del viaje por Perú

Ilustración en acuarela del papa vestido de blanco bendiciendo, junto a un plato de cabrito, un plato de arroz con pato y torres de iglesia.
Una ilustración al agua presenta al papa León XIV junto a platos de cabrito a la chiclayana y arroz con pato, sus potajes previstos para su visita a Chiclayo en noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, como parte de su primer viaje apostólico a América del Sur. La visita al país se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El paso por Chiclayo tendrá un significado particular debido a la trayectoria de Robert Francis Prevost en esta jurisdicción. Antes de convertirse en pontífice, ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.

Durante su permanencia en la ciudad, los almuerzos del 13 y 14 de noviembre permitirán recuperar parte de las costumbres gastronómicas que conoció durante sus años en la diócesis. La preparación estará bajo responsabilidad de la cocinera del obispado, con cabrito a la chiclayana y arroz con pato como los dos platos previstos para esas fechas.

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