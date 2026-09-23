Pierina Guerrero responde a Doménico Benavides tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación”

Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats. YouTube: Zaca TV

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Pierina Guerrero volvió a pronunciarse sobre Doménico Benavides después de que el conductor de Zaca TV difundiera conversaciones privadas que ambos mantuvieron en 2022. La joven afirmó que la exposición pública de esos mensajes le hizo revivir sentimientos de humillación y vergüenza vinculados con el episodio que relató previamente en redes sociales.

El intercambio se originó luego de que Guerrero acusara a Benavides de haberla dejado sola tras un encuentro íntimo, cuando surgió la necesidad de tomar una píldora anticonceptiva de emergencia. Doménico rechazó esa versión durante una transmisión de Zaca TV y sostuvo que los chats mostraban que ambos conversaron sobre el temor a un posible embarazo y acordaron que ella tomaría el anticonceptivo.

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En un pronunciamiento publicado la noche del 22 de septiembre, Pierina cuestionó que una experiencia que considera íntima haya terminado en la esfera pública. La joven mantuvo su versión sobre lo ocurrido y se refirió también a un episodio anterior que involucró a un amigo de Doménico Benavides.

Exsaliente de Doménico Benavides afirmó que se sintió afectada por la falta de acompañamiento que denunció en redes sociales. TikTok

Pierina Guerrero dijo que volvió a sentir “humillación y vergüenza”

Pierina Guerrero aseguró que la difusión de las conversaciones privadas la llevó a recordar un momento que, según relató, había compartido en 2022 solo con un grupo cercano de amigos. La joven sostuvo que, en aquella ocasión, no encontró el respaldo que esperaba y terminó sintiéndose responsable por el malestar que atravesaba.

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“Hoy siento nuevamente la misma humillación y vergüenza que sentí en 2022, cuando decidí contarlo en un grupo de amigos cercanos donde me dieron la espalda. Donde solo terminé sintiéndome culpable y el dolor que sentía me lo había provocado yo sola”, escribió.

La joven indicó que no quería que el episodio se hiciera público ni que se convirtiera en un tema de exposición mediática. En su mensaje, expresó que le resulta difícil que detalles relacionados con su intimidad sean comentados públicamente.

“Esta no era la forma en la que quería contar lo que había vivido. Lo que menos quería era que un episodio íntimo se convierta en noticia y me avergüenza muchísimo”, señaló.

Guerrero había contado previamente que conoció a Doménico Benavides en 2022 a través de un amigo y que ambos iniciaron un vínculo afectivo. Según su relato, después de su único encuentro íntimo, le pidió que la acompañara a comprar y tomar una píldora anticonceptiva de emergencia, pero él se habría negado.

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“La primera y única vez que tuvimos intimidad, me veo en la obligación de tomar la pastilla. Cuando le digo que venga a mi casa a acompañarme a comprar la pastilla, me dice que no. Yo le ofrezco pagarle el taxi para que venga a mi casa y solamente acompañarme al momento en el que me la tome”, manifestó en su primer testimonio.

Pierina Guerrero publicó un extenso pronunciamiento tras la difusión de chats privados en Zaca TV. IG

Doménico Benavides mostró chats y rechazó la versión de Pierina

Doménico Benavides respondió a las acusaciones de Pierina Guerrero durante una transmisión de Zaca TV. El conductor explicó que decidió exponer parte de los chats que intercambiaron porque, según dijo, ella lo invitó a hacerlo después de que él comentara en el video donde compartió su experiencia.

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“Me hubiera encantado no tener que aclarar esto, pero ayer le comenté a Pierina su propio video y ella invitó a que sea yo quien publique las conversaciones que mantuvimos en este pequeño periodo de tiempo en el que salimos”, sostuvo.

El hijo de Alfredo Benavides afirmó que las conversaciones conservadas no coinciden con la versión de que dejó sola a Guerrero frente a la necesidad de tomar la píldora. Desde su perspectiva, ambos expresaron preocupación por un posible embarazo y llegaron a un acuerdo respecto al anticonceptivo de emergencia.

Benavides aseguró que después de ese episodio continuaron conversando de manera amistosa hasta el 11 de junio de ese año. También relató que una amiga de Guerrero lo contactó para escuchar su versión y que, durante ese encuentro, mostró los mensajes completos que tenía guardados.

“Su amiga me invitó a su casa. Tuve una conversación con ella, le conté absolutamente todo, le mostré absolutamente todos los chats y me dijo: ‘Guau, a mí eso no me llegó. A mí esto no me llegó de la manera en la que tú me lo estás mostrando’”, relató.

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El conductor señaló que le resultó incómodo tener que referirse públicamente a un episodio personal ocurrido años atrás. Además, indicó que no busca recuperar amistades ni modificar los vínculos que Guerrero pueda conservar con personas de su entorno.

Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats. ZACA TV

Pierina recordó un episodio con un amigo de Doménico Benavides

En su nueva publicación, Pierina Guerrero también retomó un hecho que había mencionado antes de la respuesta de Benavides en Zaca TV. Según su versión, un amigo de Doménico, a quien conocía desde su infancia, se habría acercado a ella por detrás mientras dormía.

La joven sostuvo que esa situación la hizo sentir vulnerable e incómoda y que decidió tomar distancia de esa persona. En su reciente pronunciamiento, explicó que inicialmente encontró apoyo en Doménico Benavides, a quien atribuyó una actitud distinta frente a lo que estaba sintiendo.

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“Tú fuiste el único dentro de todo el grupo que me mostró todo su apoyo y no minimizó lo que estaba sintiendo, haciéndome sentir que no estaba sola y tenía todo el derecho si decidía alejarme de esta persona”, escribió.

Sin embargo, Guerrero manifestó que posteriormente se sintió decepcionada porque Benavides continuaba manteniendo una amistad cercana con esa persona. Además, afirmó que en una llamada telefónica escuchó comentarios que, desde su percepción, minimizaban el episodio que había relatado.

“Yo tuve que escuchar la forma en la que minimizaban lo que había sucedido en el cuarto, que el ‘haberme molestado’ con él era la razón para yo poder estar contigo Doménico y tuve que escuchar cómo ambos se reían de lo que estaba pasando”, relató.

La influencer también atribuyó al amigo de Benavides un mensaje que habría recibido luego de reclamar por lo ocurrido: “Jaja bueno en fin, Pierina pásala bien, soy un violador”.

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La joven sostuvo que esa respuesta reforzó su sensación de que la situación no había sido tomada con seriedad. “Después de esta llamada entendí que con ustedes, todo siempre es y será una broma y toda actitud que hagan será simplemente en joda”, expresó.

Pierina responde a Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación y vergüenza”. IG