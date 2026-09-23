Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pareja de Naldy Saldaña muestra su respaldo a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga

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Hansel Bernuy, novio de Naldy Saldaña, respaldó públicamente a la cantante luego de que ella admitiera que mantuvo una relación con José Burga, animador de ‘La Bella Luz’, cuando ambos tenían pareja.

El músico aseguró que confía en la artista y advirtió que la exposición de su vida íntima podría desalentar a otras personas que buscan denunciar situaciones de violencia.

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La intervención de Bernuy se produjo en medio de la controversia generada por las declaraciones de Jazmín Baquero, expareja de José Burga, quien difundió detalles y conversaciones sobre el vínculo que mantuvieron el animador y Saldaña. La cantante reconoció el episodio, pidió disculpas a las personas afectadas y sostuvo que ocurrió hace aproximadamente un año y medio.

El caso se conoce mientras Naldy Saldaña mantiene una denuncia contra César Sánchez, exdirector musical de ‘La Bella Luz’, por presuntos tocamientos indebidos. La vocalista ha pedido que su vida personal no sea usada para desestimar la denuncia que formuló.

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Hansel afirmó que fue citado por la fiscalía para brindar su testimonio sobre lo que conoce del caso porque en su momento acompañó a la cantante a poner la denuncia contra el director musical.

“Solamente he venido a terminar de reforzar desde mi lado, porque como estuve presente el día que se suscitaron los hechos, igual fui a acompañar a poner la denuncia también. Me han pedido más que nada que sea explícito con eso, ¿no? Qué fue, qué pasó”, manifestó.

Pareja de Naldy Saldaña muestra su respaldo tras a cantante tras acusaciones de infidelidad. América Hoy.

Hansel Bernuy alertó sobre el temor que pueden generar estas exposiciones

Consultado por las cámaras de ‘América Hoy’ sobre la revelación hecha por la expareja de José Burga, Bernuy evitó asegurar que existiera una intención concreta detrás de la difusión del tema. Sin embargo, señaló que exponer asuntos personales puede tener consecuencias para otras personas que atraviesan situaciones similares.

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“Si fuera el caso de una estrategia para desacreditar o lo que fuera, yo no puedo decir si esa es la verdadera intención. Lo que sí me parece importante recalcar en este punto es que cuando aparecen este tipo de cosas y se exponen, la vida íntima, la vida personal de las personas, sobre todo al juicio público, lo único que ocasionan es que cualquier persona que esté pasando por lo mismo, que quiera alzar la voz, empiece a sentir miedo”, expresó.

El músico consideró que una persona que evalúa denunciar un hecho puede temer que sus decisiones íntimas sean utilizadas para cuestionar su credibilidad. “El día que salgan a denunciar o a decir que alguien les hizo algo o que cometieron un ilícito, la defensa o quien sea que esté detrás para intentar desacreditar, va a tratar de exponer sus vidas íntimas, sus vidas personales, y eso lo único que genera es temor”, añadió.

Bernuy sostuvo que este escenario podría llevar a que las víctimas guarden silencio. “Temor de una víctima de denunciar algo, porque dice: ‘O sea, yo denuncio y luego, ¿qué me van a hacer?’”, afirmó.

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El actual compañero de Naldy Saldaña también dejó clara su posición frente a la polémica. Para Hansel, el reconocimiento de un error por parte de la cantante es un gesto que respalda su confianza en ella.

“Considero que una persona cuando dice la verdad porque no tiene nada que esconder... si me miras aquí tranquilo es porque tiene mi respaldo”, manifestó durante la entrevista.

Naldy Saldaña admitió el vínculo con José Burga y pidió disculpas

Naldy Saldaña se pronunció mediante TikTok después de que Jazmín Baquero, expareja de José Burga, relatara que descubrió conversaciones entre el animador y la cantante. La vocalista confirmó que mantuvo un vínculo con él y reconoció que cometió un error.

“Sí, efectivamente, cometí un error, me equivoqué, hace aproximadamente año y medio”, señaló Saldaña. La artista agregó que ya había pedido disculpas en ese momento y que decidió volver a hablar luego de que las capturas y declaraciones fueran difundidas en televisión.

La cantante se dirigió a las personas que, según admitió, resultaron afectadas por sus decisiones. “En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón y lo vuelvo a hacer ahora a las personas afectadas que en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, expresó.

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Saldaña también reconoció que el episodio afectó a Hansel Bernuy, con quien actualmente mantiene una relación. “Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor, pedí disculpas a mi pareja, a mi familia, a su familia porque sí aceptó que fallé en ese momento”, manifestó.

La vocalista pidió que este reconocimiento no se mezcle con la denuncia que presentó contra César Sánchez. Según sostuvo, haber cometido un error en su vida personal no invalida el testimonio que entregó sobre los presuntos tocamientos indebidos.

“Lo único que quiero pedir es que el hecho de que haya cometido un error o que haya callado, porque soy humana, no quiere decir que desestimen lo que estoy denunciando: que fui tocada, que fui vulnerada”, afirmó Saldaña.

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La vocalista reconoció que se involucró con el animador cuando él estaba casado y ofreció disculpas a las personas que afirmó haber afectado. TikTok

José Burga reconoció errores tras las declaraciones de su expareja

José Burga también se pronunció luego de que Jazmín Baquero revelara la infidelidad. El animador de La Bella Luz publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció que cometió errores y señaló que busca continuar con sus proyectos personales.

“No soy perfecto. Soy un hombre que ha cometido errores, que ha caído y ha aprendido a levantarse. Soy artista, tengo sueños y tengo dos grandes razones para seguir luchando: mis hijas”, escribió.

El integrante de la agrupación agregó que no desea que una equivocación defina toda su historia. “Que hablen de mis errores si quieren; yo seguiré trabajando en mis aciertos porque mi historia no la define una caída, sino las veces que tuve el valor de levantarme”, sostuvo.

La controversia se mantiene mientras Saldaña busca que su denuncia contra César Sánchez sea evaluada de forma independiente. Hansel Bernuy, por su parte, aseguró que continuará acompañándola y respaldando su decisión de contar su versión.

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José Burga también se pronunció luego de que Jazmín Baquero revelara la infidelidad. IG