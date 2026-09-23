Perú

Zuliet Seminario supera un tropiezo en la pasarela durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026

La representante peruana continuó su recorrido en la pasarela pese a un breve traspié y horas después agradeció a sus seguidores el acompañamiento durante el certamen internacional

Vive el momento electrizante en el que Zuliet Seminario, representante de Perú, deslumbra en el escenario de Miss Grand International. Observa su imponente caminar por la pasarela, luciendo un espectacular vestido dorado adornado con una vibrante polisón en tonos naranjas. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial
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Zuliet Seminario, Miss Grand Perú 2026, participó en el Welcome Ceremony & Press Conference del Miss Grand International, que se realiza en Tailandia. Durante su primer desfile por la pasarela, la modelo arequipeña tuvo un breve tropiezo que logró disimular sin detener su recorrido. El momento generó reacciones divididas entre los seguidores del certamen en redes sociales.

El tropiezo que generó comentarios divididos en redes sociales

La cuenta oficial de Miss Grand Perú compartió un video de la presentación de Seminario en el Welcome Ceremony. En las imágenes se observa el instante en que la representante peruana estuvo a punto de perder el equilibrio al caminar por la pasarela. El desliz, muy ligero y de corta duración, no impidió que Seminario continuara con su recorrido hasta el final del escenario.

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Para esta primera aparición, la modelo lució un vestido en tonos dorados y plateados, acompañado de un polisón en tono naranja, diseñado por Pedro Arias Suárez. La prenda incluía una amplia estola de plumas color naranja que cubría gran parte de los brazos y la espalda de la candidata.

Una mujer con corona y vestido dorado tiene la mano en el pecho frente a dos micrófonos
Zuliet Seminario disimuló un tropiezo durante su desfile inicial en la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026 en Tailandia. (Instagram Miss Grand Perú Oficial / Zuliet Seminario)

Los comentarios en la publicación oficial se dividieron entre elogios y críticas al desempeño de la peruana. “Se vio nerviosa, ya perdió”, escribió un usuario, mientras otro apuntó: “Esa estola estuvo de más, le cortó mucho el movimiento” o “Ay, casi se cae”. En contraste, otros seguidores destacaron su recuperación: “Imponente Zuliet, muy bien, sigue así, reina créetela” y “Ese Vestido TODO QUE VERRRR”. Una publicación también pidió mayor respaldo: “Necesita más apoyo! Spam a las redes de MGI”.

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Minutos después, Seminario realizó una segunda aparición en la que cada candidata mencionó el país al que representa. En ese segundo pase, ya sin el elemento naranja que había limitado su movilidad, la modelo peruana anunció “Perú” ante el público presente. Esta segunda pasada recibió una respuesta mayoritariamente positiva de los usuarios, con mensajes como “Ya ganamos” y “¡Viva Arequipa y sus hermosas mujeres, viva el Perú!”.

Revive la emocionante presentación de Zuliet Seminario al representar a Perú en el certamen Miss Grand. Luciendo un espectacular vestido dorado, se presenta con orgullo antes de cautivar a todos con su elegante caminata. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

El pedido de apoyo de la candidata tras su presentación

Después de la ceremonia, Seminario se dirigió a sus seguidores a través de un video en redes sociales. En sus declaraciones, la candidata insistió de forma reiterada en la necesidad de recibir respaldo digital. “Chicos, por favor, síganme, síganme, síganme en redes sociales. Por favor, síganme en Instagram. Por favor, por favor, es muy necesario”, afirmó.

La representante peruana también expresó su gratitud hacia quienes siguen su participación en el certamen. “Solo tengo palabras para agradecerles, de verdad, porque esta emoción que tengo es por ustedes. Todo lo que se está haciendo ahorita es por ustedes también, porque no me siento sola, porque siento que me apoyan”, señaló.

Seminario añadió que los mensajes de aliento influyen directamente en su desempeño durante el certamen. “Recibir todos esos comentarios positivos a mí me hace sentir muy bien y me hace dar muchas más ganas de continuar y hacerlo mucho mejor”, indicó. La candidata cerró su mensaje con una expresión de satisfacción por la jornada: “Hoy día me voy a dormir con el corazón contento”.

En un momento lleno de emoción, Zuliet Seminario, miss Grand Perú 2026, se dirige a sus seguidores para pedirles un favor muy especial: que la sigan en sus redes sociales. Explica lo crucial que es este apoyo en el certamen y agradece de corazón todo el cariño recibido. Video: Instagram Miss Perú Queens 2026 Missology

Otros vestuarios de la peruana en las actividades preliminares

La participación de Seminario en las actividades previas al Miss Grand International 2026 incluyó diversas presentaciones adicionales con vestuarios distintos. La primera se realizó durante la ceremonia oficial de entrega de la banda de Perú, en la que la modelo utilizó un diseño denominado “The Siamese Flower”, creado por la diseñadora peruana Juliana Mallqui.

No te pierdas el impresionante momento en que la representante de Perú recibe oficialmente la banda para el certamen Miss Grand International, luciendo deslumbrante con un brillante atuendo en tonos lilas. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

Según explicó la cuenta oficial de Miss Grand Perú, la prenda se inspiró en la Siam Tulip (Dok Krachiao), una flor emblemática de Tailandia reconocida por sus tonos púrpura. El diseño combinaba un top y una falda en tono lila con capas de tul que buscaban representar el movimiento de la naturaleza tailandesa, como homenaje al país anfitrión del certamen.

En otra actividad del cronograma preliminar, Seminario se reunió con Nawat, referente vinculado a la organización del Miss Grand International. Para ese encuentro, la candidata utilizó un vestido diseñado por Luis Vargas, en tonos dorados con aplicaciones de pedrería y la banda oficial de Perú. Sobre ese momento, la modelo escribió en sus redes: “Feliz de vivir esta experiencia, conocer nuevas personas y, sobre todo, tener la oportunidad de conocer al ‘Only One’”.

Dos fotos: en una Zuliet Seminario viste un traje violeta con banda de Perú y en otra luce un vestido dorado junto a un hombre de camiseta negra
La diseñadora Juliana Mallqui elaboró el traje inspirado en la flor Siam Tulip para la ceremonia de entrega de la banda oficial de Perú (izquierda); mientras que La modelo peruana lució un diseño con pedrería de Luis Vargas durante su encuentro con Nawat en las actividades preliminares (derecha). (Instagram Miss Grand Perú Oficial / Zuliet Seminario)

Zuliet Seminario, de 23 años y nacida en Arequipa, llegó a Tailandia hace una semana para representar a Perú en el certamen internacional. La modelo cuenta con antecedentes en el deporte, pues fue dos veces campeona nacional de pentatlón, y en 2023 obtuvo el título de Miss Latinoamérica en Panamá. Actualmente dirige ZS Model School, una iniciativa orientada a la formación de nuevas generaciones de modelos.

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