Diego Kochen le cierra la puerta a la selección peruana: “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”

Diego Kochen, de los arqueros más prometedores de Estados Unidos. - Crédito: AFP

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Hijo de padre venezolano y madre peruana, Diego Kochen tiene dos vías sudamericanas para representar, pero ha optado por un camino distinto: defender el escudo de Estados Unidos, el país que lo vio nacer. El convencimiento del joven portero, con un paso relevante en las canteras del Barcelona, es tal que no pasa por su mente cambiar de rumbo.

Su posición es firme y la ha compartido en un mano a mano con Yahoo Sports: “Ahora mismo me veo en Estados Unidos. Estoy aquí, en este campamento. Represento a este país y, sinceramente, no podría estar más agradecido por esta oportunidad. Así que ahora mismo, mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”.

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La Federación Peruana de Fútbol siguió su caso cuando estaba en el Barcelona, pero el portero mantuvo su rumbo con el combinado estadounidense y ahora pelea por estrenarse en esta ventana FIFA (USMNT)

Desde su etapa formativa en las academias del Barca, Kochen ha reunido la atención del departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, en más de una ocasión, existió un acercamiento puntual a través de un nombramiento de cara a una convocatoria de las categorías menores, algo que ignoró con demasiada elegancia.

Tras años luchando por un llamamiento del conjunto norteamericano, ahora ha llegado su oportunidad de aparecer, de manera oficial, por primera vez en una ronda de encuentros amistosos, siendo Perú el primer obstáculo.

“Fue una sensación muy feliz [la citación]. En cuanto recibí el correo electrónico, me emocioné muchísimo por poder venir y representar a mi país. Estoy muy agradecido”, externó con mucho entusiasmo Diego.

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Al hilo admitió que “he venido aquí con una sola mentalidad: aprender de la gente que me rodea. Básicamente, aprender todo lo posible, competir y demostrar de lo que soy capaz”.

Diego Kochen entrenándose con la selección de Estados Unidos bajo la supervisión de Mauricio Pochettino. - Crédito: AFP

Diego Kochen, en principio, parte con una amplia desventaja para hacerse del titularato en el arco. La presencia de Matt Freese, el guardameta de la última Copa del Mundo, marca una distancia significativa. Detrás suyo surge Chris Brady, que ocupo el rol de tercera alternativa en la cita planetaria. También dice presente Brian Schwake, quien estará por primera vez en una concentración nacional.

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Estados Unidos, de las gratas revelaciones en la Fase de Grupos y posterior decepción en la ronda eliminatoria del Mundial 2026 del que fue uno de los organizadores, encarará una serie de partidos amistosos que servirán para volver al ruedo y probar nuevos elementos. Luego de medirse ante Perú hará lo propio ante Chile, México y Canadá.

Lista de Estados Unidos

Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN), Brian Schwake (Nashville).

Defensas: George Campbell (West Bromwich Albion FC/ING), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Antonee Robinson (Fulham/ING), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic/SCO), Frankie Westfield (Philadelphia Union).

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Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (Nueva Inglaterra) Revolution), Gio Reyna (RC Estrasburgo Alsacia/FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Cole Campbell (SV Elversberg/GER); Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).