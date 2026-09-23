Secuestran a pareja en Cañete, pero dron municipal permite su rescate en solo dos horas

Secuestran y rescatan en minutos a pareja en Cañete.

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La respuesta de las autoridades ante el secuestro de una pareja de ciudadanos extranjeros en Cañete, provincia ubicada al sur de Lima, se activó a partir de imágenes de videovigilancia y del seguimiento de un dron municipal. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) liberaron a las víctimas cerca de dos horas después de la interceptación y detuvieron a cinco personas, presuntamente vinculadas con Los Gallegos del Sur.

El operativo comenzó alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles 23 de septiembre, cuando operadores del Serenazgo detectaron que la pareja era trasladada entre vehículos mientras se dirigía hacia un mercado de la zona. Las cámaras registraron el recorrido y alertaron a la PNP, que coordinó la intervención en una vivienda de la urbanización Valle Hermoso.

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Cámaras y un dron siguieron el traslado de la pareja secuestrada

Según el reporte, los captores obligaron a los agraviados a abordar un primer automóvil en una vía pública. Esa unidad sufrió una falla mecánica durante el desplazamiento, por lo que la pareja pasó a un segundo vehículo. El sistema de cámaras mantuvo el rastro y el dron reforzó la observación hasta identificar el predio donde quedaron retenidos.

Con la ubicación confirmada, los efectivos ingresaron al inmueble desde la puerta principal y por los techos de predios vecinos. La pareja fue encontrada dentro de una habitación y puesta a salvo cerca de la 1 de la tarde. Durante la operación no se informaron heridos. Los policías redujeron a cinco hombres extranjeros que permanecían en la vivienda, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

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El alcalde provincial, Raúl Mesa Cuadros, atribuyó la detección temprana a la inversión municipal en equipos de vigilancia. “Hemos trabajado mucho desde el inicio del 2023 con una inversión de un cuarto de millón aproximadamente en la compra de drones y en la compra de 113 cámaras inteligentes con respuestas inmediatas”, afirmó.

Mesa señaló que los drones operan a una altura de hasta 150 metros y permiten visualizar un radio de 10 kilómetros. “Eso nos está dando resultado en este momento y tenemos que darle una tranquilidad a toda nuestra población de la provincia de Cañete”, sostuvo.

Secuestran y rescatan en minutos a pareja en Cañete.

PNP incautó un arma, municiones y una granada en la vivienda

En el registro de la vivienda, los agentes incautaron un arma de fuego, dos cacerinas abastecidas con 30 municiones cada una y una granada. Ese material será sometido a pericias como parte de la investigación por secuestro en Cañete. La PNP busca establecer la procedencia del armamento y el nivel de participación de cada detenido.

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Diligencias apuntan a una posible relación del caso con préstamos informales y actividades comerciales en la provincia. Además, los investigadores analizan una presunta conexión de los intervenidos con Los Gallegos del Sur y otros hechos de extorsión o secuestro. Las grabaciones de cámaras y drones quedaron incorporadas al expediente que continuará bajo dirección del Ministerio Público.

Las víctimas recibieron atención médica después de su liberación y luego brindarán su declaración sobre la interceptación, el traslado y el tiempo que permanecieron privadas de libertad. La Fiscalía deberá definir la situación legal de los cinco detenidos con base en los videos, las actas policiales y los objetos incautados.

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