Naldy Saldaña y Óscar Custodio fueron citados al Ministerio Público en medio de la investigación vinculada a las denuncias de la cantante. América Hoy.

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Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente en el Ministerio Público, como parte de una investigación fiscal vinculada a las denuncias formuladas por la cantante. Tras la diligencia, la exintegrante de ‘La Bella Luz’ lamentó que el empresario no le pidiera disculpas y reiteró que busca que el proceso avance sin desviar la atención hacia otros temas.

La intérprete fue consultada por ‘América Hoy’ luego de la citación. Saldaña expresó que el caso le ha generado agotamiento y pidió que se respete el curso de las investigaciones.

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“Que no se siga alargando esto y que no se desvíe la información. Lo único que estoy buscando es justicia. Estoy bastante agotada la verdad. (¿Don Óscar tampoco te pidió disculpas?) No”, declaró.

La presencia de ambos en la Fiscalía se produjo en medio de una controversia que también involucra a César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, denunciado por Saldaña por presuntos tocamientos indebidos. La cantante ha pedido que las revelaciones sobre su vida privada no sean utilizadas para desacreditar el testimonio que presentó ante las autoridades.

Naldy Saldaña y Óscar Custodio estuvieron frente a frente, pero cantante lamentó que empresario no le pidiera disculpas. TikTok

Naldy Saldaña y Óscar Custodio fueron citados por la Fiscalía

Naldy Saldaña y Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, acudieron al Ministerio Público tras ser citados en el marco de la investigación relacionada con los hechos denunciados por la cantante. El empresario fue mencionado en relación con una presunta omisión de los sucesos que la intérprete expuso públicamente y ante las autoridades.

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Luego del encuentro, Saldaña señaló que espera que el caso no se prolongue ni se desvíe hacia asuntos ajenos a la denuncia. La vocalista aseguró que el proceso ha tenido un impacto emocional en ella, pero sostuvo que continuará buscando justicia.

La cantante también respondió sobre si recibió una disculpa de su exjefe durante la diligencia. Su respuesta fue breve y negativa. “No”, manifestó cuando fue consultada por América Hoy sobre una eventual disculpa de Custodio.

La situación se desarrolla mientras Saldaña mantiene una denuncia contra César Sánchez, exdirector musical de dicha orquesta. La artista ha sostenido que cuenta con audios y videos que, según su versión, respaldan su testimonio y que no han sido editados.

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De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades ordenaron un impedimento de salida del país contra Sánchez luego de que se formalizara la denuncia. Saldaña consideró esa decisión como un avance, aunque expresó que espera una respuesta más rápida de la justicia.

La exintegrante de 'La Bella Luz' afirmó que busca justicia y lamentó que Óscar Custodio no le pidiera disculpas. América Hoy.

Hansel Bernuy respaldó a Naldy Saldaña ante la polémica

Hansel Bernuy, actual pareja de Naldy Saldaña, también fue citado por la Fiscalía para brindar su testimonio sobre lo que conoce del caso. El músico explicó que acompañó a la cantante cuando presentó la denuncia y que, por ese motivo, fue requerido para dar detalles sobre lo ocurrido.

“Solamente he venido a terminar de reforzar desde mi lado, porque como estuve presente el día que se suscitaron los hechos, igual fui a acompañar a poner la denuncia también. Me han pedido más que nada que sea explícito con eso, ¿no? Qué fue, qué pasó”, declaró Bernuy.

El músico se pronunció, además, sobre la controversia generada después de que Jazmín Baquero, expareja de José Burga, difundiera información sobre el vínculo que mantuvieron el animador de La Bella Luz y Saldaña. La cantante reconoció que existió esa relación y ofreció disculpas a las personas que consideró afectadas.

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Bernuy evitó atribuir una intención concreta a quienes difundieron ese tema. Sin embargo, expresó su preocupación por el efecto que puede tener la exposición de la vida íntima de una denunciante durante una investigación por presunta violencia.

“Lo único que ocasionan es que cualquier persona que esté pasando por lo mismo y que quiere alzar la voz empiece a sentir miedo”, declaró el músico ante las cámaras de América Hoy.

Para Bernuy, una persona que decide denunciar puede temer que sus decisiones personales sean utilizadas para cuestionar su credibilidad. “El día que salgan a denunciar o a decir que alguien les hizo algo o que cometieron un ilícito, la defensa o quien sea que esté detrás para intentar desacreditar, va a tratar de exponer sus vidas íntimas, sus vidas personales, y eso lo único que genera es temor”, añadió.

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Pareja de Naldy Saldaña muestra su respaldo tras a cantante tras acusaciones de infidelidad. América Hoy.

La cantante reconoció un vínculo con José Burga

La controversia alrededor de Naldy Saldaña creció después de que Jazmín Baquero, expareja de José Burga, hiciera pública información sobre una relación que habría mantenido el animador de ‘La Bella Luz’ con la cantante. Saldaña reconoció el episodio y afirmó que ocurrió aproximadamente un año y medio atrás.

La intérprete utilizó TikTok para dirigirse a las personas afectadas por sus decisiones. En su mensaje, reconoció que cometió un error y señaló que ya había pedido disculpas en el momento en que ocurrieron los hechos.

“En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón y lo vuelvo a hacer ahora a las personas afectadas que en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, expresó Saldaña.

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La cantante también afirmó que pidió disculpas a Hansel Bernuy, con quien mantiene una relación actualmente. Según explicó, el episodio generó dolor no solo en su pareja, sino también en ambas familias.

“Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor, pedí disculpas a mi pareja, a mi familia, a su familia porque sí aceptó que fallé en ese momento”, manifestó.

José Burga también publicó un mensaje tras la exposición de la infidelidad. El animador reconoció haber cometido errores y sostuvo que no quiere que un episodio defina por completo su historia personal.

“Que hablen de mis errores si quieren; yo seguiré trabajando en mis aciertos porque mi historia no la define una caída, sino las veces que tuve el valor de levantarme”, escribió.

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Naldy Saldaña admitió vínculo con José Burga y pidió no desviar atención de su denuncia