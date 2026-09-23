Perú

Exestudiantes del Liceo Naval acusados de violación grupal tendrían trato VIP en Maranguita, denuncia Beto Ortiz

El periodista afirmó que los adolescentes permanecerían en un área acondicionada y recibirían alimentación, ropa y artículos de aseo diferenciados

El periodista afirmó que los adolescentes permanecerían en un área acondicionada y recibirían alimentación, ropa y artículos de aseo diferenciados
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Los seis exalumnos del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, estarían recibiendo un trato diferenciado respecto del resto de menores internados, según denunció este martes el periodista Beto Ortiz.

El conductor del programa Beto a Saber, de Willax TV, afirmó durante la última emisión de su espacio que cuenta con información “de buena fuente” sobre las condiciones en las que permanecerían los adolescentes, investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años.

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“Tengo información, de buena fuente, que estos menores infractores del Liceo Naval están teniendo un trato especial dentro de ‘Maranguita’: les han llevado camas especiales y comida diferenciada”, afirmó.

Según su versión, los menores no permanecerían en los sectores habituales del centro juvenil, sino en un área que habría sido acondicionada especialmente para ellos. “Les han llevado camas especiales, les han llevado ropa especial, les han llevado útiles de aseo especiales y además les llevan comida diferenciada”, agregó.

Antonio Vildoso, representante de la Marina de Guerra del Perú, responde a las denuncias de bullying en el Liceo Naval. Admite errores en los protocolos de supervisión y anuncia que se han denunciado a dos docentes y al chofer del bus donde ocurrieron los hechos. (Crédito: ATV)

El periodista también afirmó que los adolescentes recibirían una alimentación distinta a la denominada “paila”, término utilizado para referirse a la comida que recibe habitualmente la población internada. “Están teniendo su propio delivery”, sostuvo.

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Ortiz calificó esta presunta situación como un trato de privilegio y pidió públicamente a la dirección del centro juvenil que desmienta sus afirmaciones y muestre las condiciones en las que permanecen los adolescentes.

“Tienen tarjeta platinum dentro de Maranga. Esta es la información que yo tengo y me encantaría que me desmientan (...) Todo está arreglado”, afirmó. La denuncia se conoce después de que el Tercer Juzgado de Familia de Lima dictara cuatro meses de internamiento preventivo para los presuntos agresores.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando los estudiantes regresaban en un bus de participar en un torneo escolar de fútbol.

Internados

La medida fue solicitada por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro y corresponde al plazo máximo de internamiento preventivo establecido por ley. El requerimiento fiscal comprendió a seis adolescentes, de los diez que inicialmente fueron retenidos tras la denuncia.

Escudo del Liceo Naval fijado en una pared gris entre troncos de palmera, con la bandera de Perú, un ancla y un libro.
Según la versión del periodista, los menores tendrían condiciones especiales, como camas, ropa, artículos de aseo y alimentación distintos a los del resto de internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas a favor del adolescente denunciante. Entre ellas, prohibió que los presuntos agresores mantengan contacto con el agraviado mediante espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, y dispuso que reciban terapias psicológicas.

El órgano jurisdiccional también ordenó que la comisaría del sector realice patrullajes preventivos de manera periódica y semanal en los alrededores del domicilio de la víctima.

El caso ha generado una amplia reacción pública a raíz de las denuncias de acoso y violencia sexual en el Liceo Naval, así como de cuestionamientos relacionados con presuntos episodios de racismo y clasismo en el centro educativo administrado por la Marina de Guerra.

En respuesta a la controversia, la presidenta Keiko Fujimori anunció la reorganización del colegio y el Gobierno oficializó posteriormente el traslado de su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año.

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