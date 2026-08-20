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Gianluca Lapadula no le cierra la puerta a la selección peruana y espera el llamado de Mano Menezes: “Siempre será un orgullo”

El ‘Bambino’ apunta a integrar la nómina de la ’bicolor’ para los próximos amistosos mientras mantiene un ritmo goleador determinante con Universitario en Liga 1

Gianluca Lapadula tendría fecha de regreso a las canchas con Cagliari y beneficiaría a la selección peruana. - créditos: Getty Images
Gianluca Lapadula, predispuesto para volver a la selección peruana. - créditos: Getty Images
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Gianluca Lapadula atraviesa un buen momento desde su llegada a Universitario de Deportes. El delantero de 36 años ha encontrado continuidad, ritmo competitivo y, sobre todo, goles, un aspecto determinante para cualquier atacante que aspire a volver a la selección peruana. Con tres tantos en cinco partidos con la camiseta ’crema’ y un destacado promedio goleador por minuto, el ‘Bambino’ vuelve a aparecer como una alternativa para integrar la próxima convocatoria de la ‘bicolor’.

En conferencia de prensa realizada en Campo Mar, el atacante fue consultado sobre la posibilidad de recibir nuevamente el llamado de la selección peruana, ahora bajo la conducción de Mano Menezes. Lapadula fue contundente y dejó claro que mantiene intacto su deseo de volver a vestir la camiseta nacional.

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“No hay duda. La selección siempre será un orgullo para mí y siempre buscaré volver a la selección”, afirmó el delantero, quien no le cierra la puerta a una nueva convocatoria y espera continuar demostrando dentro del campo que puede ser una opción para el combinado nacional.

El futbolista de Universitario de Deportes no ha cerrado la puerta a volver al representativo nacional y apunta a integrar la próxima convocatoria de Mano Menezes. Crédito: Latina Deportes.

El presente de Lapadula llega en un momento en el que Perú comienza a planificar una nueva etapa. Durante la próxima fecha FIFA de septiembre, la selección peruana tiene programados dos amistosos ante Estados Unidos y México, dos selecciones que participaron en el último Mundial. Para octubre, los rivales serán Canadá y Colombia, mientras que en noviembre aparece la posibilidad de enfrentar a Australia y Japón.

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La exigencia de estos compromisos permitirá a Menezes evaluar diferentes alternativas y construir el plantel que utilizará en los siguientes desafíos internacionales. En ese escenario, la actualidad de Lapadula en Universitario podría jugar a su favor.

La altura de Puno

Uno de los temas que también genera expectativa en el entorno de la selección peruana es la posibilidad de que el equipo nacional dispute algunos de sus próximos compromisos como local en Puno. El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano se encuentra aproximadamente a 3.827 metros sobre el nivel del mar y aparece como una alternativa para que la ‘bicolor’ vuelva a aprovechar las condiciones geográficas del país.

Lapadula fue consultado sobre esta posibilidad y aseguró que está dispuesto a adaptarse a la decisión que finalmente tome el comando técnico y la Federación Peruana de Fútbol.

El director de la FPF visitará estadios con el técnico Mano Menezes. Créditos: Jax Latin Media / X.

“He leído mucho sobre ese tema y lo pensé mucho y la única solución que encontré es que, cual sea la decisión, yo tengo que adaptarme, que sea en altura o que sea en el Nacional o donde sea, y todo se tiene que adaptar en ese sentido”, señaló.

La actualidad en Universitario

En Universitario, Lapadula ha encontrado una sociedad que le permite potenciar sus características. El atacante representa un complemento para Álex Valera y ambos vienen trabajando para entenderse mejor en la ofensiva del conjunto dirigido por Héctor Cúper.

“El ‘profe’ nos pide buscarnos mucho en el campo. Quiere que juguemos muy cerca. La verdad que desde que vine me sentí cómodo, a todo nivel. Estoy muy contento y quiero seguir así. Los dos nos complementamos mucho. Todos los días buscamos mejorar”, manifestó.

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Lapadula también reconoció que su percepción sobre Universitario cambió desde que llegó al fútbol peruano. El delantero aseguró que la institución crema terminó siendo incluso más grande de lo que imaginaba antes de incorporarse.

“Creía que a la ‘U’ la conocía, pero desde que vine me di cuenta que es mucho más. Es el mejor equipo del Perú, con una gran hinchada. A mi familia le encanta y me identifico mucho con este equipo. En el Clausura, hay que pelear hasta el final”, expresó.

Con goles, continuidad y una adaptación cada vez mayor al cuadro ’merengue’, Lapadula espera que su rendimiento sea suficiente para volver a recibir el llamado de la selección peruana.

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