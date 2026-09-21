“Es la primera vez que un papa incluye a un pueblito”: Zaña espera la visita de León XIV a Perú

Descubre la historia de Zaña, el pueblo peruano donde murió Santo Toribio de Mogrovejo. A través de emotivos testimonios, sus habitantes recuerdan al obispo que caminó por sus calles y que ahora ha sido elegido para guiar a la Iglesia universal.| Video: Arzobispado de Lima

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La expectativa crece en Zaña ante la anunciada visita del papa León XIV a Perú. El distrito lambayecano, ligado a la etapa pastoral de Robert Francis Prevost antes de su elección como pontífice, se prepara para recibirlo con celebraciones religiosas y testimonios de vecinos que recuerdan sus misas, sus recorridos y las iniciativas de ayuda impulsadas durante su paso por la diócesis de Chiclayo.

“Es la primerísima vez que un Santo Padre incluye dentro de las grandes metrópolis a un pueblito”, afirmó el padre David Farfán, párroco de Santo Toribio de Mogrovejo, al documental del Arzobispado de Lima. El sacerdote sostuvo que la visita tendrá un impacto en la localidad, aunque aclaró que ese proceso dependerá también de la respuesta de los habitantes al mensaje del pontífice.

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De esta manera, el sumo pontífice pisará suelo peruano el próximo 11 de noviembre hasta el 16. León XIV mantuvo una relación cercana con el pueblo durante los años en que fue obispo de la diócesis.

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina

El vínculo de León XIV con Chiclayo y Zaña

Monseñor Edinson Farfán señaló que los fieles de Chiclayo recibieron con alegría la posibilidad de un regreso del actual jefe de la Iglesia católica. Recordó que, tras ser elegido papa, León XIV envió un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo” frente a millones de personas en El Vaticano.

Según explicó, el pontífice mantuvo una relación estrecha con las comunidades de la diócesis y valoró la fe popular, la solidaridad y la unidad de la población ante las dificultades.

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El entonces monseñor Robert Francis Prevost llegó a Chiclayo en noviembre de 2014. Quienes compartieron actividades pastorales con él lo describieron como un obispo dispuesto a escuchar a sacerdotes, religiosas y habitantes de las zonas urbanas y rurales.

La Iglesia peruana prepara el regreso de León XIV: habrá una serie de programas | Foto: Captura de pantalla del Arzobispado de Lima

El padre Alexander Quispe, quien recibió de Prevost los ministerios del lectorado y el acolitado, además de la ordenación diaconal y sacerdotal, recordó la cercanía que mantuvo con los miembros de la diócesis.

“Uno se acercaba a él y veía a un padre, un padre cercano que te comprendía”, afirmó.

Zaña conserva el recuerdo de sus misas y acciones solidarias

En Zaña, los vecinos evocan especialmente las celebraciones por la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo, que se realiza cada 27 de abril. Gloria Burga, agente pastoral de la localidad, afirmó que Prevost reservaba esa fecha para presidir la misa central cuando era obispo de Chiclayo.

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La comunidad también recuerda el “aguadito con fe”, una iniciativa de apoyo alimentario que se desarrolló durante la pandemia de COVID-19. Burga explicó que Cáritas facilitó arroz y otros insumos, mientras grupos de madres preparaban alimentos y jóvenes los distribuían en sectores vulnerables del distrito.

“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

“Él nos gestionó acá a Zaña el arroz con Cáritas”, relató la agente pastoral. Las jornadas incluyeron preparaciones con pollo, pato, pavo y otros productos que conseguían mediante donaciones.

Para los habitantes del distrito, la visita tendrá además una dimensión religiosa vinculada a Santo Toribio de Mogrovejo, quien pasó sus últimos días en Zaña. Asimismo, consideran que la ciudad será vista a nivel mundial.

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