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Por qué Beto Da Silva no fue llamado a la selección peruana para la fecha FIFA: la explicación que dio Jean Ferrari

Ni los 11 goles ni el liderazgo en la tabla alcanzaron para convencer a Menezes. La FPF explicó el proceso; Da Silva, en cambio, prefirió mirar hacia adelante

El directivo de la Federación Peruana de Fútbol aclaró que el viaje a Lima fue por trámites y no una citación, mientras Mano Menezes arma la lista para los próximos amistosos (Jax Latin Media)
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El nombre de Beto Da Silva sonaba con fuerza en los pasillos de la Federación Peruana de Fútbol. Con 11 goles en el Torneo Clausura 2026 y como uno de los artífices de que Deportivo Garcilaso encabece la tabla de posiciones, el atacante de 29 años era señalado como una incorporación casi segura a la convocatoria de Mano Menezes.

Pero no ocurrió. El técnico brasileño prescindió de él para los próximos amistosos de la Bicolor, y la ausencia generó interrogantes que el propio Jean Ferrari, tuvo que salir a despejar.

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Ferrari aclaró el proceso y rechazó la polémica

Beto Da Silva – Jean Ferrari – Selección Peruana – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
Jean Ferrari explicó por qué Beto Da Silva realizó trámites administrativos en Lima sin ser convocado por Mano Menezes. El directivo de la FPF aclaró que este procedimiento no garantiza un llamado a la selección. (Deportivo Garcilaso)

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, tomó la palabra para explicar qué hay detrás de la no inclusión de Da Silva en la lista. El dirigente confirmó que la FPF le había solicitado al delantero viajar a Lima para completar trámites administrativos, pero subrayó que ese paso no equivale a una convocatoria formal ni a una promesa de integrar el plantel.

“No solamente a él, es parte de la cantidad de futbolistas a los que se les ha solicitado venir a Lima para hacer el trámite correspondiente. Eso no significa que vayan a estar convocados. Los trámites se dan, se hacen”, señaló Ferrari. El dirigente citó como ejemplo el caso de Alfonso Barco, quien fue incorporado de urgencia al plantel tras la lesión de Fabio Gruber: “Si ‘Fonchi’ Barco no tuviera los documentos en regla, no podríamos convocarlo”.

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Ferrari también fue directo al responder a quienes interpretaron el llamado administrativo como una señal de convocatoria inminente. “Entiendo que hay siempre mala leche, quieren generar polémica donde no la hay, parece que viven de eso, pero eso no es real porque es un trámite que hacemos para tener a los futbolistas listos, hacemos prevención”, afirmó el directivo.

En esa línea, Ferrari dejó abierta la puerta para futuras citaciones y anticipó que la selección tiene previsto disputar partidos en altura durante noviembre. “Hay que tener paciencia, ya van a haber algunos partidos amistosos en altura, lo más probable es que en noviembre tengamos partidos en altura y la convocatoria está abierta para todos y todos tendrán su momento. La intención, las ganas y la necesidad nos está llevando a que en noviembre está la posibilidad de poder jugar en Arequipa y en Cusco”, precisó.

Vale recordar que la última vez que Da Silva vistió la camiseta de la Bicolor fue en 2019. Desde entonces, el delantero no había vuelto a ser considerado por ningún cuerpo técnico, pese a distintos momentos de buen nivel en el fútbol peruano.

El cuadro cusqueño, en su mejor momento

Beto Da Silva – Jean Ferrari – Selección Peruana – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
La goleada sobre Universitario consolidó a Deportivo Garcilaso en la cima del Clausura 2026. En medio de la campaña, Beto Da Silva resaltó la unión del plantel y la motivación por pelear el título. (Deportivo Garcilaso)

La no convocatoria llega en medio de una campaña sobresaliente de Deportivo Garcilaso en el Clausura 2026. El conjunto cusqueño acaba de propinar una goleada por 4-0 a Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, resultado que lo catapultó a la cima del torneo y que le permite marcharse al receso del campeonato con la moral por las nubes.

Da Silva fue uno de los futbolistas más activos en esa racha. Aunque no marcó ante el conjunto crema, su influencia en el esquema del ‘Pedacito de Cielo’ es innegable. El atacante reconoció que el rendimiento del equipo no es fruto del azar. “Pienso que hace varios partidos veníamos haciendo las cosas bien. Por ahí tuvimos un declive en el partido ante Boys, pero igual hicimos un gran encuentro. Tenemos un gran grupo humano y esa es una de las claves”, sostuvo.

Sobre la victoria ante la ‘U’, Da Silva valoró la jerarquía del rival y destacó la capacidad de su equipo para leer el partido. “La ‘U’ tiene grandes jugadores y, sin duda, nosotros pudimos darle un golpe importante. Sabíamos cómo sería el partido y lo supimos aprovechar. El equipo está peleando cosas claves e importantes, como es el título del Clausura, y eso hace que uno esté muy motivado”, indicó.

Da Silva, sin drama: “Ya se me dará la oportunidad”

Beto Da Silva – Jean Ferrari – Selección Peruana – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
Pese a quedar fuera de la lista de Mano Menezes, Beto Da Silva evitó expresar frustración y reafirmó su compromiso con Deportivo Garcilaso. El atacante confía en que tendrá una oportunidad en la Bicolor. (Deportivo Garcilaso)

Tras el encuentro ante Universitario, el delantero atendió a los medios en zona mixta y abordó su situación con la selección sin mostrar señales de frustración ni reclamo. Su mensaje fue claro: el foco está puesto en Garcilaso, y la puerta de la Bicolor sigue siendo un objetivo válido pero no urgente.

“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana”, manifestó el atacante. En la misma línea, descartó que la falta de atención mediática sobre el conjunto cusqueño altere los planes del plantel: “Así no hablen de nosotros, no nos cambia nada. Nosotros tenemos la meta muy clara y lo estamos demostrando partido tras partido”.

Da Silva también puso en perspectiva su ausencia en la lista de Menezes. “Uno siempre quiere estar, pero ya me tocará mi oportunidad. Cuando uno está peleando arriba y teniendo grandes partidos, siempre tiene la ilusión de ser convocado, pero no se me dio esta vez. Ya se me dará más adelante”, concluyó el delantero, con la mirada puesta en el título del Clausura antes que en cualquier otra cosa.

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