Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

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Perú avanzó a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos tras imponerse a Argentina en la semifinal con el cebiche y la Inca Kola. El país reunirá nuevamente a sus seguidores en una votación digital, esta vez frente a Venezuela, que clasificó al superar a Ecuador con el pabellón criollo y la maltina.

La definición repetirá el enfrentamiento entre Perú y Venezuela en el anterior Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. En aquella competencia, el pan con chicharrón peruano se impuso a la arepa reina pepiada venezolana tras una votación reñida.

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Perú logró 1.900.000 votos frente a los 1.184.000 que obtuvo Argentina, país que participó con el asado y el fernet con Coca-Cola. Venezuela, por su parte, alcanzó 2.308.000 votos con el pabellón criollo y la maltina, mientras Ecuador sumó 1.511.000 con el encebollado.

“Se repite la final, se repite la historia. Perú contra Venezuela en el Mundial de Comidas”, señaló Ibai Llanos al confirmar los resultados de las semifinales en sus redes sociales.

Ibai Llanos revela los resultados de las semifinales del Mundial de Comidas. Tras una votación masiva, Perú y Venezuela avanzan a la gran final, dejando atrás a Argentina y Ecuador. ¡Se repite la historia!

Perú superó a Argentina con el cebiche y la Inca Kola

El duelo entre Perú y Argentina enfrentó dos propuestas representativas de ambas gastronomías. Por el lado peruano, el cebiche fue acompañado por Inca Kola; mientras que Argentina presentó su asado junto al fernet con Coca-Cola.

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La votación movilizó a usuarios en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas donde el creador de contenido español promovió la competencia. El resultado permitió que Perú llegue a una nueva final en uno de los torneos digitales impulsados por Llanos.

El cebiche ya había superado otras etapas antes de llegar a esta instancia. En los octavos de final, Perú derrotó a Honduras, que estuvo representado por las baleadas. El plato peruano sumó 2,9 millones de votos, frente a los 1,8 millones que consiguió la propuesta hondureña.

Después, Perú avanzó a semifinales luego de vencer a Guatemala. En ese duelo, el cebiche reunió 2 millones 747 mil votos, mientras que el pepián de pollo guatemalteco alcanzó cerca de 2 millones 400 mil apoyos.

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Con esos resultados, el país llegó al enfrentamiento contra Argentina, una de las llaves que concentró mayor atención por la comparación entre el cebiche y el asado. Finalmente, la propuesta peruana consiguió una diferencia de más de 700 mil votos.

La clasificación volvió a generar mensajes de respaldo de usuarios, creadores de contenido y entidades vinculadas con la promoción gastronómica del país. PromPerú también promovió el voto por el cebiche durante las etapas previas del torneo digital.

Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú pasa con el ceviche a la semifinal y enfrenta a Argentina.

Venezuela venció a Ecuador y será rival de Perú

En la otra semifinal, Venezuela se enfrentó a Ecuador. El pabellón criollo y la maltina lograron 2.308.000 votos y dejaron fuera de competencia al encebollado ecuatoriano, que alcanzó 1.511.000 respaldos.

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La victoria venezolana definió una final que ya tiene antecedentes en las competencias gastronómicas de Ibai Llanos. Perú y Venezuela disputaron el primer lugar del Mundial de Desayunos, certamen en el que el pan con chicharrón representó al país.

En aquella ocasión, Perú obtuvo 12,8 millones de votos y Venezuela registró 12,6 millones. La diferencia fue ajustada y el resultado se conoció luego de una jornada de movilización digital en la que ambos países convocaron a sus seguidores a participar.

Ibai Llanos recordó ese antecedente tras anunciar la nueva final. El streamer destacó que Venezuela estuvo cerca de llevarse el triunfo en el Mundial de Desayunos, pero Perú logró revertir el resultado durante el cierre de las votaciones.

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“¿Qué pasará en el Mundial de Comidas?”, comentó el creador de contenido, quien adelantó que habrá sorpresas durante la última etapa del torneo.

La final del Mundial de Comidas entre Perú y Venezuela

La final pondrá frente a frente al cebiche peruano y al pabellón criollo venezolano. Ambas propuestas fueron acompañadas por bebidas representativas: Inca Kola en el caso de Perú y maltina por Venezuela.

Ibai Llanos aún no ha comunicado la fecha de inicio o cierre de la votación final. El streamer indicó que revelará próximamente los detalles de esta etapa, que definirá al campeón del Mundial de Comidas 2026.

El ganador recibirá una nueva estatuilla diseñada para esta edición. Llanos mostró un trofeo de bronce valorizado en 4.000 euros, compuesto por un globo terráqueo con gorro de chef, utensilios de cocina, alimentos y la inscripción “Mundial de Comidas 2026”.

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El creador de contenido también anunció que enviará una réplica del nuevo reconocimiento a Perú por haber ganado el Mundial de Desayunos. “Y peruanos, os lo mandaré también a vosotros. Como campeones del Mundial de Desayunos, os enviaré este mismo trofeo. No sé a quién y no sé cómo, pero pensaremos algo”, afirmó.

Mientras se anuncia la dinámica de la final, Perú y Venezuela volverán a convocar a sus seguidores para elegir al ganador del Mundial de Comidas. El antecedente del pan con chicharrón y la arepa reina pepiada se repite ahora con el cebiche y el pabellón criollo como protagonistas.

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El creador de contenido Ibai Llanos anuncia su torneo 'Mundial de Comidas', donde países como Perú y España competirán con sus platos representativos. (Infobae Perú/Tiktok/@Ibaillanos)