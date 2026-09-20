Perú

Dos monumentos de 5.000 años fueron cubiertos con cera de vela en el Templo Queneto en Virú y evalúan un posible daño irreversible

Una evaluación preliminar advierte que retirar la cera podría resultar complejo debido a su adherencia a la roca. Especialistas deberán definir un procedimiento que no provoque nuevas alteraciones

Dos menhires del Templo Queneto fueron afectados con cera de vela. Composición: Infobae
Dos menhires del Templo Queneto fueron afectados con cera de vela. Composición: Infobae
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Dos antiguos menhires del Templo Queneto, ubicado en el valle de Virú, región La Libertad, presentan una afectación provocada por cera de vela. El material cubre aproximadamente cuatro metros lineales de las estructuras y fue detectado durante una inspección del equipo técnico del Proyecto Arqueológico Virú (PAVI).

El sitio arqueológico se encuentra en el sector Quebrada San Juan, en el noreste del distrito y provincia de Virú. Los dos monumentos forman parte de un conjunto ceremonial asociado a sociedades del Precerámico Tardío y cuentan con una antigüedad aproximada de 5.000 años.

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La intervención genera preocupación por las características de la cera y su adherencia sobre la superficie pétrea. Una evaluación preliminar del Proyecto Arqueológico Virú considera que la remoción podría resultar compleja y que existe la posibilidad de una afectación irreversible.

El caso será comunicado al Ministerio de Cultura para una evaluación especializada. Los profesionales de conservación deberán establecer el nivel de daño y determinar qué procedimientos pueden aplicarse sobre los menhires sin generar nuevas alteraciones en sus superficies.

Cera de vela cubre cuatro metros de los monumentos

El daño fue detectado durante una inspección del Proyecto Arqueológico Virú (PAVI). Composición: Infobae
El daño fue detectado durante una inspección del Proyecto Arqueológico Virú (PAVI). Composición: Infobae

Feren Castillo Luján, director del Proyecto Arqueológico Virú, informó a la Agencia de Noticias Andina que la afectación fue detectada durante una visita de inspección al Templo Queneto. La presencia de humedad en el suelo, además de restos de rosas y basura en los alrededores, permitió considerar que el hecho ocurrió pocos días antes de la inspección.

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Según el director del PAVI, la cera fue colocada sobre los dos menhires en una extensión aproximada de cuatro metros lineales. La primera evaluación considera que el material pudo impregnarse con fuerza en la roca debido a su composición química.

Castillo Luján explicó que la intervención estaría relacionada con prácticas rituales atribuidas a personas que otorgan propiedades especiales a estos monumentos. Frente a esa situación, el Proyecto Arqueológico Virú comunicará el caso al Ministerio de Cultura para que especialistas establezcan el nivel exacto de afectación.

El investigador señaló a la Agencia de Noticias Andina: “El daño es muy grave y en primer momento irreversible, porque la composición química de la vela se impregna muy fuerte a la roca, y es casi imposible sacarla”.

La evaluación técnica pendiente resulta necesaria para conocer el estado actual de las superficies intervenidas. El retiro de la cera requiere determinar primero la forma en que el material ingresó o se adhirió a la roca y qué procedimiento podría aplicarse sin alterar las estructuras.

El PAVI prevé presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Cultura. La intervención de especialistas permitirá establecer las medidas de conservación necesarias y evaluar las posibilidades de tratamiento de los dos menhires.

La afectación se suma a otros problemas registrados en el entorno arqueológico de Queneto. Entre los antecedentes mencionados figuran el huaqueo, intervenciones asociadas a prácticas chamánicas, la expansión agrícola y la ocupación de terrenos vinculada a actividades informales.

El director del Proyecto Arqueológico Virú también pidió evitar interpretaciones sin sustento sobre el uso original del conjunto. Castillo Luján señaló que el Templo Queneto corresponde a un espacio relacionado con observaciones astronómicas y con el culto solar.

Un sitio con antecedentes de investigación desde 1932

Los monumentos tienen una antigüedad aproximada de 5.000 años y están asociados a sociedades del Precerámico Tardío. Facebook
Los monumentos tienen una antigüedad aproximada de 5.000 años y están asociados a sociedades del Precerámico Tardío. Facebook

El Templo Queneto cuenta con referencias arqueológicas desde las primeras décadas del siglo XX. En 1932, Rafael Larco registró el sitio y describió la presencia de grandes bloques de piedra ubicados en el acceso de la quebrada.

Larco planteó que algunas de estas rocas pudieron encontrarse originalmente en posición vertical. Una de ellas conservaba parte de su base fragmentada, elemento que permitió formular una hipótesis sobre su posición inicial.

En el interior de la quebrada existen referencias a caminos, viviendas, petroglifos, cementerios y espacios ceremoniales. Las evidencias descritas permiten reconocer una ocupación prolongada del valle de Virú y una relación entre las estructuras arqueológicas y el entorno de la quebrada.

Los estudios sobre Queneto también aparecen vinculados con investigaciones de especialistas como Bennett, Disselhoff, Horkheimer, Ishida, Kroeber, Muelle y Willey, además de los trabajos de Larco. El sitio figura dentro de una trayectoria de investigación que requiere nuevas evaluaciones para profundizar en la función y cronología de sus estructuras.

Los menhires forman parte de un conjunto ceremonial

Las estructuras se localizan en la margen derecha del río Virú, junto a una quebrada pedregosa donde existen espacios que corresponden a plazoletas ceremoniales. Su disposición dentro de un sector estrecho de la quebrada forma parte de las características que distinguen al conjunto arqueológico.

Documentos históricos también contienen referencias a piedras colocadas de manera vertical y asociadas con prácticas religiosas de poblaciones indígenas. Entre los registros citados en los antecedentes del sitio aparecen documentos coloniales y referencias de religiosos que describieron la existencia de piedras o menhires vinculados con espacios considerados sagrados.

Estos antecedentes forman parte de la documentación histórica relacionada con el valle de Virú y permiten ampliar la investigación sobre el significado que tuvieron determinadas estructuras pétreas en diferentes periodos.

El actual caso de afectación corresponde específicamente a los dos menhires del Templo Queneto cubiertos con cera de vela. La determinación del daño y las medidas de conservación quedan pendientes de la evaluación técnica del Ministerio de Cultura.

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