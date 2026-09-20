Carlos Zambrano sobre el empate de Sport Boys ante Melgar: “Fue un partido muy duro, nuestro primer tiempo fue desastroso”

El defensor del equipo chalaco analizó el empate en Arequipa, se refirió a la presión de la hinchada de Melgar al final del partido y admitió que le hubiera gustado integrar la convocatoria de la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA. (Sport Boys)

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Carlos Zambrano regresó a Lima con una conclusión clara: el empate conseguido por Sport Boys en el estadio de FBC Melgar, en Arequipa, tiene mérito propio. El zaguero central del equipo chalaco fue uno de los primeros en hablar al término del viaje de vuelta a la capital y no esquivó ningún tema: el rendimiento del equipo en el primer tiempo, el ambiente hostil de la hinchada local y su ausencia en la lista de convocados del técnico Mano Menezes para la próxima fecha FIFA.

El defensor reconoció sin rodeos que la primera mitad del partido fue un problema serio para el conjunto rosado. Sin embargo, subrayó que la reacción mostrada luego del descanso permitió rescatar una unidad que, a su juicio, tiene valor en el contexto del Torneo Clausura 2026.

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“El punto que conseguimos en Arequipa se tiene que valorar, fue un partido muy duro, nuestro primer tiempo fue desastroso, muy malo, en el segundo tiempo intentamos y nos costó”, afirmó el central a su arribo a la capital.

El ambiente en Arequipa y la presión de la hinchada local

Carlos Zambrano se refirió a los incidentes ocurridos al final del partido entre Sport Boys y Melgar en Arequipa. El defensor consideró que estas situaciones forman parte del fútbol, aunque reconoció que no deberían suceder. (Sport Boys)

Más allá del resultado deportivo, el encuentro ante FBC Melgar estuvo marcado por incidentes protagonizados por la parcialidad arequipeña al término del partido. Zambrano optó por relativizar lo sucedido sin ignorarlo, y encuadró esas situaciones dentro de lo que él considera el clima habitual del fútbol peruano cuando se juega de visitante.

“Todo lo que pasó al final es parte del folclore de fútbol, que no debería pasar y lo tomo de la mejor manera, no me movió nada”, declaró el defensor. El experimentado zaguero aclaró que este tipo de episodios no le resultan ajenos. Recordó, en particular, el partido que disputó en Sullana a comienzos del año, donde vivió una situación similar. “La gente intenta sacarte de tus casillas y eso no es de ahora, el primer partido que jugué en Sullana después de lo sucedido a inicios de año, pasó lo mismo, uno se expone a eso, pero lo tomé de la mejor manera”, señaló.

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La capacidad de mantenerse al margen de la presión externa es, para Zambrano, una condición que se forja con los años. El central forma parte de un grupo de futbolistas con trayectoria extensa dentro del fútbol peruano que encontró en Sport Boys, bajo la conducción técnica de Carlos Desio, un nuevo espacio para competir con regularidad y figurar como titular.

La ausencia en la Selección Peruana y el proceso de renovación

El defensor de Sport Boys se pronunció sobre su ausencia en la lista de Mano Menezes y expresó su respaldo a los convocados. Zambrano también reconoció que la selección atraviesa un proceso de renovación. (Sport Boys)

El otro tema que rodeó al defensor en su regreso a Lima fue su exclusión de la convocatoria de la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA. Zambrano no ocultó que habría preferido estar en la lista, pero adoptó una postura de aceptación y respaldo hacia el grupo elegido por Menezes.

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“Me hubiera gustado estar en la selección, pero son cosas que se dan, están los que deben estar y debemos apoyar a todo el grupo, si se da bien, sino no me incomoda, lo importante es que todos apoyemos a la selección, es un momento de recambio”, sostuvo el zaguero.

En la misma línea se había expresado días antes, en la previa del viaje a Arequipa. En aquella ocasión, Zambrano había dejado en claro que el deseo de representar al país no desaparece con la edad ni con los años de carrera. “De todas maneras quería. Todos los jugadores, cuando están en el fútbol, sueñan con eso siempre. Puedes ser joven, grande, mayor, lo que sea. Siempre tiene el anhelo de estar ahí, pero hoy en día están los que tienen que estar. Simplemente queda apoyarlos, como lo he dicho muchas veces. La Selección es de todos y hay que apoyarla siempre”, expresó.

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Ambas escuadras se repartieron los puntos tras 1-1 en la ciudad de Arequipa - Crédito: L1MAX.