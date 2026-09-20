Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La programación de fútbol de hoy domingo 20 de setiembre reúne partidos de la Liga 1, así como de los mejores campeonatos de Europa y de América. Además, habría posible participación de jugadores peruanos en el extranjero.
En la Liga 1, Sport Huancayo recibirá a UTC, mientras que Juan Pablo II se medirá con CD Moquegua. Ambos encuentros forman parte de una fecha que puede traer movimientos en las posiciones del Torneo Clausura, como de la tabla acumulada.
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La actividad internacional tendrá como uno de sus focos en el derbi madrileño. Atlético Madrid enfrentará a Real Madrid, en un partido que concentrará la atención de LaLiga y pondrá frente a frente a dos aspirantes al título.
La Premier League contará con tres compromisos destacados. Liverpool visitará a Bournemouth, Manchester City chocará con Sunderland y Manchester United irá a la cancha de Fulham.
En Francia, Olympique de Marsella será local frente a PSG. El clásico pondrá en juego puntos relevantes entre dos equipos alejados de los primeros puestos.
La MLS también tendrá actividad con Inter Miami ante San Diego FC. El compromiso aparece entre los partidos principales de la jornada en el fútbol de Estados Unidos, considerando la presencia de Lionel Messi en las ‘garzas’.
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Por otro lado, la legión de peruanos en el exterior tendrán posibilidades de sumar minutos. Marcos López podría participar con Copenhague contra Brondby, mientras Erick Noriega aparece como alternativa en Gremio para el duelo ante Palmeiras. André Carrillo, en tanto, espera tener presencia con Corinthians frente a Fluminense. Jesús Pretell podría integrar la convocatoria de LDU de Quito, que enfrentará a Universidad Católica en Ecuador.
Partidos de Liga 1
- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / L1 MAX)
- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / L1 MAX)
Partidos de LaLiga
- Getafe 1-0 Málaga (Finalizado)
- Atlético Madrid 2-1 Real Madrid (Finalizado)
- Deportivo La Coruña vs Real Betis (11:30 horas / DSports)
- Villarreal vs Levante (11:30 horas / ESPN 2, Disney+)
- Valencia vs Real Sociedad (14:00 horas / DSports)
Partidos de Premier League
- Bournemouth 0-1 Liverpool (Finalizado)
- Leeds United 0-0 Crystal Palace (Finalizado)
- Manchester City 5-3 Sunderland (Finalizado)
- Fulham vs Manchester United (10:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Fiorentina 1-1 Napoli (Finalizado)
- Frosinone 2-0 Como (Finalizado)
- Parma 2-1 Genoa (Finalizado)
- Juventus vs Atalanta (11:00 horas / Disney+)
- AC Milan vs US Lecce (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Bayer Leverkusen 2-0 Leipzig (Finalizado)
- Schalke 04 vs SV Elversberg (10:30 horas / Disney+)
- Paderborn vs Hoffenheim (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Auxerre 2-1 Brest (Finalizado)
- Niza vs Lille (10:15 horas / ESPN 4, Disney+)
- Olympique de Marsella vs PSG (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partido de la liga de Dinamarca
- Brondby 0-1 Copenhague (Finalizado)
Partido de MLS
- Inter Miami vs San Diego FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Pachuca vs Xolos de Tijuana (19:00 horas / ViX, FOX One)
- Toluca vs Santos Laguna (19:00 horas / ViX)
- Querétaro vs León (21:10 horas / ViX, FOX One)
Partidos de fútbol argentino
- San Lorenzo vs Boca Juniors (12:45 horas / ESPN, Disney+)
- Platense vs Newell’s Old Boys (15:00 horas / TNT Sports, Max)
- Rosario Central vs Argentinos Juniors (15:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)
- Belgrano vs Estudiantes Río Cuarto (17:15 horas / Disney+)
- Vélez Sarsfield vs Tigre (19:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Gremio 0-0 Palmeiras (Finalizado)
- Corinthians vs Fluminense (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Vitória vs Cruzeiro (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Flamengo vs Red Bull Bragantino (16:30 horas / Premiere, SporTV)
- Atlético Paranaense vs Bahía (17:30 horas / Premiere)
Partidos de fútbol uruguayo
- Albion FC 1-3 Juventud de Las Piedras (Finalizado)
- Danubio vs Montevideo Wanderers (11:00 horas / Disney+)
- Nacional vs Defensor Sporting (14:30 horas / Disney+)
- Liverpool vs Racing de Montevideo (18:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Fortaleza CEIF vs Junior de Barranquilla (14:00 horas / Win Sports)
- Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá (16:05 horas / Win Sports)
- Deportes Tolima vs América de Cali (18:10 horas / RCN, Win Sports)
- Llaneros FC vs Atlético Nacional (21:30 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Técnico Universitario vs Delfín (13:30 horas / Zapping)
- Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa (16:00 horas / Zapping)
- LDU de Quito vs Universidad Católica (18:30 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo San Lorenzo vs Olimpia (14:00 horas / Tigo Sports)
- Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta (16:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol venezolano
- Anzoátegui FC vs Caracas FC (14:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Estudiantes de Mérida vs Trujillanos FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
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