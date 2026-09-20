Candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y sus partidos

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

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Diecisiete candidatos inscritos para la alcaldía de San Martín de Porres en el periodo 2027-2030 incluyeron propuestas de seguridad ciudadana en sus planes de gobierno, con medidas que abarcan la ampliación de la videovigilancia, el uso de inteligencia artificial, la compra de vehículos, el patrullaje integrado y el fortalecimiento de las juntas vecinales.

Las candidaturas fueron inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y organizaron sus planteamientos en las dimensiones social, económica, institucional y medioambiental. La seguridad aparece como uno de los asuntos centrales en las propuestas presentadas para el distrito.

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Varios aspirantes plantean ampliar la capacidad municipal de vigilancia mediante cámaras, drones, aplicaciones móviles, sistemas de reconocimiento facial y centros de monitoreo. Otros ponen el foco en la prevención, la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la recuperación de espacios públicos y el aumento del personal de Serenazgo.

Diecisiete candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres 2027-2030 incluyeron propuestas de seguridad ciudadana en sus planes de gobierno inscritos ante el JNE. (Baby Jean City)

Cámaras inteligentes y centros de monitoreo

Enrique Amador Escalante Carpio

El candidato de Partido Político Nacional Perú Libre, Enrique Amador Escalante Carpio, propone instalar 2.000 cámaras inteligentes conectadas a una Central de Monitoreo las 24 horas. Su plan también contempla gestionar cuatro nuevas comisarías, incrementar el número de efectivos policiales, modernizar Serenazgo con camionetas, motocicletas y bicicletas, y crear el programa “Alerta Vecino SMP” por medio de una aplicación móvil y WhatsApp.

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Jiulliana Paola Herrera Moscoso

En la propuesta de Partido Sí Creo, Jiulliana Paola Herrera Moscoso, figura el objetivo de pasar de 100 cámaras operativas a 500 cámaras inteligentes operativas al cierre del 2030. El sistema tendría reconocimiento facial, lectura automática de placas y conexión directa con la PNP. También propone elevar el número aproximado de 850 serenos actuales a 1.200 para 2030 y suscribir un convenio con Los Olivos, Comas, Independencia y Rímac para que los serenos puedan perseguir e intervenir en distritos vecinos en flagrancia.

Carlos Alberto Albujar Corazón

Carlos Alberto Albujar Corazón, de Partido Demócrata Verde, plantea la creación de una central integrada de monitoreo, la compra de 500 cámaras inteligentes, Serenazgo motorizado, un botón de pánico, la aplicación App SMP, drones de vigilancia y camionetas. En salud y desarrollo humano, su plan contempla un hospital municipal, “médico en tu barrio”, un programa contra la anemia y salud mental comunitaria.

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La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anndy Miguel Duran Nuñez

Por Progresemos, Anndy Miguel Duran Nuñez propone la instalación de 600 cámaras de videovigilancia 360° interconectadas con puestos de auxilio rápido. Su propuesta incluye un grupo especializado de Serenazgo con capacitación física y psicológica, la construcción de 200 puestos de auxilio rápido en puntos críticos y recursos logísticos para asociaciones y comités vecinales, como cámaras y alarmas. Además, plantea botones de pánico en las zonas más críticas del distrito.

Drones y aplicaciones

Víctor Vicente Santander Salvador

El plan de Víctor Vicente Santander Salvador, candidato de Partido Político Perú Primero, incorpora el programa preventivo “ALERTA 360”. La propuesta prevé reforzar la videovigilancia con drones e incorporar inteligencia artificial en las cámaras para reconocimiento facial de personas buscadas o desaparecidas, detección de armas de fuego, comportamientos sospechosos y reconocimiento de placas para identificar vehículos robados.

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Santander Salvador también plantea el uso de chatbots o asistentes virtuales para recibir denuncias o solicitudes de apoyo sin que intervenga un operador humano. En planificación urbana, propone la política de gestión urbana “Mi San Martín ordenado”, orientada al desarrollo urbano territorial y a la prevención de desastres naturales.

Yuri Luis Medina Barrios

Yuri Luis Medina Barrios, de Partido Popular Cristiano, propone el despliegue de la aplicación de alerta vecinal Alerta SMP. El sistema estaría conectado a canales para que los ciudadanos comuniquen incidencias geolocalizadas en tiempo real. Su propuesta considera nodos de videovigilancia con cámaras de inteligencia artificial especializadas en reconocimiento facial y una aplicación detectora de placas en los dispositivos móviles del Serenazgo, conectada con vehículos de la PNP.

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La fachada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales exhibe el logotipo de la entidad encargada de organizar las elecciones en el Perú. (ONPE)

Diego Armando López Jara

El candidato de Podemos Perú, Diego Armando López Jara, plantea adquirir drones y cámaras con lector facial para zonas de alta criminalidad. También propone utilizar programas de inteligencia artificial en prevención y lucha contra la inseguridad, además de implementar un Observatorio de Seguridad pública. En el área económica, propone un centro de capacitación para emprendedores en finanzas personales y gestión empresarial, respaldo a pymes y emprendimientos locales, creación de startups, digitalización de empresas y un parque industrial para el distrito.

Patrullaje y más serenos

Alan Rudy Vásquez Dávila

Alan Rudy Vásquez Dávila, de Partido País para Todos, plantea un modelo de seguridad por cuadrantes y la creación de jefaturas subzonales de seguridad ciudadana. Su plan incluye patrullaje integrado permanente entre Serenazgo y la PNP, la duplicación progresiva del número de serenos, renovación de la flota vehicular y un sistema de videovigilancia con cámaras inteligentes.

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Vásquez Dávila también propone iluminación LED en el 60% del distrito y operativos conjuntos con Migraciones y la Policía Nacional. En salud, su propuesta incluye un policlínico municipal con participación privada, campañas médicas descentralizadas, prevención de enfermedades, hidroterapia para adultos mayores, cámaras hiperbáricas multipersonales, programas contra la anemia infantil, atención psicológica y salud mental comunitaria.

Adolfo Israel Mattos Piaggio

El candidato de Avanza País, Adolfo Israel Mattos Piaggio, propone fortalecer Serenazgo con mejoras progresivas en equipamiento, infraestructura, comunicaciones, movilidad y capacidad operativa. Plantea aumentar la coordinación entre la municipalidad, la Policía y las juntas vecinales, junto con programas preventivos para niños, adolescentes y jóvenes ante factores asociados al consumo de drogas, violencia familiar, violencia juvenil y alcoholismo.

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Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Alberto Flores Roldán

Luis Alberto Flores Roldán, de Partido Morado, plantea un Serenazgo con autoridad preventiva, cámaras corporales, red de alerta vecinal, videovigilancia estratégica, control de faltas y orden urbano. Su propuesta incorpora una escuela municipal de Serenazgo y un Sistema de Inteligencia Contra el Crimen, identificado como SICC. En educación y juventud, incluye refuerzo escolar, academias municipales, rehabilitación de losas deportivas, un Centro Cultural Municipal y un Complejo Deportivo Municipal.

Prevención y orden urbano

César Augusto Vargas Gutiérrez

César Augusto Vargas Gutiérrez, de Fe en el Perú, propone un Plan de Seguridad integral contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. El documento plantea fortalecer las juntas vecinales con cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial, capacitar al Serenazgo con asesoramiento legal y atención psicológica, además de la erradicación de antros.

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Julio Abraham Chavez Chiong

Por Acción Popular, Julio Abraham Chavez Chiong propone implementar políticas y programas locales preventivos para disminuir el riesgo de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana. Su plan también plantea ejecutar infraestructura de impacto distrital para los vecinos y vecinas.

Aquiles Cirilo Collasos Villanueva

Aquiles Cirilo Collasos Villanueva, de Ahora Nación, propone recuperar el control de las calles mediante una alianza entre la municipalidad y la PNP, con tecnología moderna. En servicios públicos, plantea trabajar con Sedapal y empresas de electricidad para llevar agua y luz a los asentamientos humanos.

César Efraín Sifuentes Chávez

El candidato de Cooperación, Verdad y Honradez, César Efraín Sifuentes Chávez, propone reducir la percepción de inseguridad, ampliar de forma progresiva la cobertura de vigilancia y prevención, y recuperar espacios públicos para la convivencia vecinal. En empleo y emprendimiento, su plan plantea formalizar 10.000 emprendimientos y pequeños negocios y beneficiar a 15.000 vecinos con programas de capacitación y empleabilidad.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Luis Cesar Navarro Maldonado

Luis Cesar Navarro Maldonado, del Partido Aprista Peruano, plantea reducir de forma significativa la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. También propone modernizar integralmente la administración municipal bajo el eje de transformación digital y gobierno abierto.

Luis Paul Cárdenas Sánchez

El candidato de Partido Democrático Somos Perú, Luis Paul Cárdenas Sánchez, propone implementar 100 cámaras de videovigilancia y 100 alarmas comunitarias. También plantea gestionar la rotación semestral del personal policial en comisarías, firmar un convenio con el Ministerio del Interior y la PNP para patrullaje integrado, y atender todos los casos presentados ante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) por abusos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Peter Omar Jaime Cori

Por Renovación Popular Perú, Peter Omar Jaime Cori plantea adquirir un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para la central de videovigilancia, establecer una base del Escuadrón Verde de la PNP en el distrito, ampliar las cámaras, habilitar elementos de vigilancia en las principales arterias y extender la fibra óptica. Su propuesta también considera a los comités de seguridad ciudadana como aliados en la lucha contra la inseguridad.