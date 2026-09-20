Roberto Mosquera pidió mesura tras triunfo de Sporting Cristal ante Atlético Grau: “Seguimos dependiendo de otros resultados”

El DT peruano habló del triunfo de los 'celestes' ante los 'albos' por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

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Sporting Cristal venció a Atlético Grau como local por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado permitió que los ‘celestes’ alcanzaran el tercer puesto y se sumaran a la disputa por el segundo certamen de la temporada, luego de un comienzo irregular.

El técnico de los ‘cerveceros’, Roberto Mosquera, destacó la recuperación de su equipo, pero dejó en claro que depende de los resultados de otros rivales. “Nosotros hemos llegado hace tres meses y las cosas no estaban bien. Hemos ido conociendo la individualidad, han ido creciendo físicamente, se han unido a la propuesta técnica que es la propuesta histórica de Cristal, de no dar una pelota por vencida y jugar bien al fútbol, ese es el conducto para llegar a los primeros lugares. Seguimos dependiendo de otros resultados pero lo importante es ganar”, precisó en conferencia de prensa.

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Mosquera valoró que varios integrantes del plantel estén preparados para jugar, sean titulares o suplentes. “No tengo capacidad de leer el futuro, pero me quedo con lo que estamos haciendo ahora. Lo bueno es que Abram está en el nivel de todos los demás ‘backs’. Todos los que entraron ahora, Santana, Ávila casi hace un gol que se acercaría Alberto Gallardo como goleador; Cuesta entra bien”, indicó.

“Ahora es mirar a los rivales y ver cómo hacemos la formación, porque la mayoría están para jugar; y eso en un partido apretado, haces tres cambios y entran, de repente lo hacen mejor de lo que están jugando. Creo que es una pequeña ventaja”, acotó.

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Juan Manuel Cuesta ingresó por la banda derecha ante Atlético Grau y supo generar peligro pese a que su puesto natural es el de extremo izquierdo. - créditos: Sporting Cristal

Roberto Mosquera también se refirió a los goles a balón parado, una herramienta poco desarrollada en Sporting Cristal, pero al que le atribuye su trabajo a su asistente, Javier Chirinos.

“El especialista es mi asistente Javier Chirinos, que ve todos los partidos y trabaja muchísimo sobre esa área, porque a veces no se puede resolver por juego y creo que la pelota parada es importante también”, contó.

El experimentado estratega también rechazó que el resultado frente a Atlético Grau deba medirse por una eventual diferencia mayor. “Hicimos los goles que teníamos que hacer, jugamos bien y no tengo más que hablar al respecto. Si hubieron más o menos goles, era importante ganar. Así que no equivoquemos el que hay que golear todos los partidos, porque hay un rival también que respetamos y que en algún momento se puso 2-1, y tuvimos que tomar también precauciones. Creo que los tres goles dicen mucho de lo que pasó en los 90 minutos”, manifestó.

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El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Roberto Mosquera sobre el nivel de Agustín Álvarez Wallace

Por otro lado, Roberto Mosquera habló de Agustín Álvarez Wallace y su gran nivel mostrado luego de algunos cuestionamientos sobre su ausencia tras su fichaje.

“La hinchada siempre quiere ver a los jugadores apenas llegan y eso es imposible. Primero hay que evaluarlo físicamente, después ponerlo al ritmo del grupo que ya viene trabajando, después buscarle el lugar preciso en un partido de práctica donde yo pueda ver dónde se desenvuelve mejor. Yo creo que a los jugadores hay que darle el espacio para que conozcan a los compañeros, si se la da corta, si se la da larga”, comentó.

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De la misma manera, resaltó las condiciones del mediocampista uruguayo al decir que “ha demostrado el porqué está en Sporting Cristal, es muy buen jugador, es una persona muy humilde. Creo que partido a partido nos está dando satisfacciones, así que nos da mucho gusto”.

Agustín Álvarez Wallace se adueñó de un puesto en la volante de Sporting Cristal y destacó ante Atlético Grau. - créditos: Sporting Cristal

Roberto Mosquera sobre la ausencia de Maxloren Castro en la selección peruana

Finalmente, Roberto Mosquera evitó cuestionar la decisión de Mano Menezes, técnico de la selección peruana, de no convocar a Maxloren Castro para los amistosos en Norteamérica.

“No estoy en capacidad de calificar las necesidades del profesor Menezes, él es el que decide los jugadores porque él es el que va a armar el sistema. No puedo contestar por qué no está Max, el profesor merece el mayor de los respetos y es el que decide”, concluyó.

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