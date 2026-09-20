Lista de candidatos a la alcaldía de Trujillo en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Municipalidad Provincial de Trujillo

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A menos de un mes para que los vecinos del Trujillo participen de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo 4 de octubre, las candidaturas para el cargo de alcalde provincial son diversas. Según la plataforma Conoce a tu Candidato, creada por el JNE, para esta circunscripción se han inscrito a la contienda los siguientes postulantes:

Carlos Enrique Alva Rojas (Acción Popular)

Bachiller en Ingeniería Industrial e ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. También obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Civil y el título de ingeniero civil en la Universidad César Vallejo, ambos en 2014.

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En su experiencia profesional declaró que trabajó como inspector-SPD técnico en la Superintendencia Nacional de Migraciones entre 1998 y 2021. Asimismo, consignó haber ejercido como congresista de la República en el periodo parlamentario 2016-2021.

Elecciones Generales 2026.

Mario Colberth Reyna Rodriguez (Alianza Para el Progreso)

Es bachiller en Derecho por la Universidad César Vallejo desde 2004 y obtuvo el título de abogado en la misma institución en 2007.

En su experiencia profesional declaró los cargos de subgerente en American Supplies S.A.C. y en Tecnoseds S.A.C., ambos entre 2019 y 2025. También registra trayectoria política: fue regidor provincial de Trujillo en 2023 y asumió el cargo de alcalde provincial de Trujillo desde el 2024 hasta la actualidad.

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Alfredo Manuel Galindo Peralta (Alianza Regional por el Perú)

Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Trujillo desde 2001 y licenciado en esa especialidad desde 2011. También declaró estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, donde obtuvo el título de abogado, así como estudios de maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, y en Derecho Administrativo y Constitucional.

En su experiencia profesional, señaló que ejerció como abogado independiente entre 1993 y 2006. Luego trabajó en el Ministerio Público como fiscal adjunto provincial de Ascope entre 2007 y 2010 y fiscal provincial de Ascope entre 2011 y 2013. Desde 2014 declaró actividad como abogado independiente y como abogado-periodista en la Agencia de Transportes Garrincha S.R.L., cargo que registró entre 2018 y 2025.

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Jose Rodar Miranda Prado (Avanza País - Partido de Integración Social)

Bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Trujillo desde 1994 y licenciado en Administración por la misma casa de estudios desde 2017. También declaró estudios de posgrado en Administración con mención en Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En su experiencia profesional figuran cargos de asesor administrativo externo en la Municipalidad Distrital de Rázuri, entre 2023 y 2026, y en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en 2024. Antes fue asesor administrativo de la Municipalidad Provincial de Virú, entre 2020 y 2022, asesor administrativo externo de la Municipalidad Provincial de Julcán, en 2023, y gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, en 2016.

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Avanza País Partido de Integración Social

Wilmar Alfredo Moreno Fuentes (Fe en el Perú)

Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Nacional de Trujillo desde 1999. Además, obtuvo el bachillerato en Derecho y Ciencia Política y el título de abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ambos en 2021. Declaró ser egresado de la mención de Administración y Gestión del Desarrollo Humano de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

En su experiencia profesional consignó el cargo de coordinador regional de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entre 2012 y 2014. Luego fue gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo entre 2017 y 2024, y coordinador de personal del Hospital Albrecht de EsSalud entre 2025 y 2026. También declaró que fue secretario general del Partido Democrático Somos Perú entre 2010 y 2011 y fundador de Recuperemos Víctor Larco entre 2010 y 2011.

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Gheyli Katherin Tirado Rafael (Frente Popular Agrícola FIA del Perú)

Es licenciada en Psicología por la Universidad César Vallejo, título que obtuvo en 2025. En su experiencia profesional declaró labores como asesora de admisión en el Programa de Capacitación y Formación Docente E.I.R.L. entre 2025 y 2026. Antes trabajó como asesora de ventas en la Compañía Comercial Pro App Perú S.R.L., durante 2022.

Raul Edgardo Aldana Dioses (Fuerza Popular)

Declaró estudios de inglés en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), sin concluirlos. Además, consignó un doctorado en Teología obtenido en 2021 y estudios de Teología concluidos en 2023 en la Jesus Is Lord University, institución religiosa de formación vocacional de Estados Unidos.

En su experiencia profesional registró el cargo de pastor en la Misión Internacional JES, en Huanchaco, entre 2021 y 2026. Precisó que la actividad es ad honorem, que no percibe remuneración y que la organización aún no está inscrita en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). No consignó otras experiencias laborales en los últimos diez años.

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Luis Angel Zavala Espino (Partido Aprista Peruano)

Es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, donde obtuvo el bachillerato en 2015 y el título profesional en 2017. Declaró un máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, obtenido en 2018, y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, obtenido en 2021. También consignó estudios doctorales en Derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego, aún no concluidos.

En su experiencia profesional registra labores en la Universidad Privada Antenor Orrego: fue asistente administrativo entre 2015 y 2019 y docente universitario entre 2019 y 2025. Además, se desempeñó como asesor en asuntos legales administrativos de la Municipalidad Provincial de Trujillo entre 2021 y 2022. Su hoja de vida también incluye especializaciones en justicia constitucional, gestión de gobiernos regionales y locales, derecho internacional humanitario y protección supranacional de derechos fundamentales.

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Milton Marcelino Ramirez Herrera (Partido Democrático Somos Perú)

Es bachiller en Medicina y médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, obtuvo la especialidad en Cirugía General en la Universidad Nacional Federico Villarreal en 2005 y declaró estudios de posgrado en Salud Pública y Bienestar Humano en la Universidad Privada Antenor Orrego.

Su experiencia profesional está vinculada con la gestión sanitaria y municipal. Fue director del Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud entre 2016 y 2023, director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud en 2015 y gerente de la Red Asistencial La Libertad de EsSalud entre 2010 y 2012. También fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Paita entre 1987 y 1989.

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Roy Charlie Arbaiza Corcuera (Partido Patriótico del Perú)

Es egresado de Derecho por la Universidad Privada del Norte y obtuvo el grado de bachiller en 2020. También declaró estudios de maestría en la Universidad Católica de Trujillo, que no concluyó y cuya condición figura como estudiante.

En su experiencia profesional declaró que trabaja como abogado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el programa Warmi Ñan, entre 2017 y 2026. No registró otras ocupaciones en el apartado de experiencia laboral de los últimos diez años.

Victor Robert de la Cruz Rosas (Podemos Perú)

Es bachiller en Derecho y abogado por la Universidad César Vallejo, grados obtenidos en 2011. Además, cursó estudios de posgrado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo, de los que egresó en 2014.

En su experiencia profesional declaró que ejerce como abogado independiente desde 2012. También fue consejero regional de La Libertad entre 2023 y 2026 y catedrático en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú en Trujillo, entre 2024 y 2025.

Logo Podemos Perú

Victor Julio Leon Alvarez (Renovación Popular Perú)

Bachiller en Ingeniería Mecánica e ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, grados obtenidos en 2002 y 2003, respectivamente. También declaró estudios técnicos de Mecánica de Producción en Chanchán y estudios de maestría en la Universidad de San Martín de Porres, incluida una maestría en Gobernabilidad.

En su experiencia laboral declaró que fue asesor del Congreso de la República entre 2021 y 2025 y asesor de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en 2019. Antes se desempeñó como asesor externo de M& Calera Santa S.A.C. entre 2017 y 2020 y como gerente de Operaciones de esa empresa entre 2015 y 2016.

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

Victor Alfonso Castañeda Carrera (Salvemos al Perú)

Bachiller en Ingeniería Mecánica e ingeniero mecánico por la Universidad Nacional del Callao, grados obtenidos en 1998 y 2000, respectivamente. Además, cuenta con una maestría en Administración por la Universidad ESAN, obtenida en 2016.

En su experiencia profesional declaró que se desempeña como ingeniero residente y jefe de proyectos en Cormei Contratistas Generales S.A.C., durante 2026. La empresa tiene sede en Chorrillos, Lima, aunque el candidato precisó que trabaja en Trujillo. No consignó otros empleos en el apartado de experiencia laboral de los últimos diez años.

Jesus Alverto Velasquez Reyna (Un Camino Diferente)

Su hoja de vida registra experiencia en la gestión de infraestructura, desarrollo urbano y ejecución de obras dentro de municipalidades de La Libertad como las de Trujillo, Mollebamba, Cachicadan y Cochorco.

Se desempeñó como gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en 2023 y como gerente de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Mollebamba ese mismo año. Antes fue gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Cochorco y jefe de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Curgos.

Benjamin Kalhet Reyes Rebaza (Visión Perú)

Cuenta con educación básica primaria concluida y registra estudios secundarios no finalizados. En su declaración jurada no consigna experiencia laboral en oficios, ocupaciones o profesiones durante los últimos 10 años. Tampoco registra cargos partidarios ni de elección popular previos.