Perú

López Aliaga desafía al JNE antes del debate por Lima: “Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen”

El líder de Renovación Popular afirmó que pretende ingresar “de todas maneras” a la jornada de este martes, aunque no haya recibido una respuesta oficial

El líder de Renovación Popular afirmó que pretende ingresar “de todas maneras” a la jornada de este martes, aunque no haya recibido una respuesta oficial
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este sábado que acudirá “de todas maneras” al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y advirtió que ingresará al recinto con o sin “permiso”.

“Este martes voy a ir a debatir de todas maneras. Voy a entrar de todas maneras. Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, desafió durante un acto partidario en el distrito limeño de Independencia.

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El debate se realizará el 21 y 22 de septiembre en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, en San Borja, con la participación de 26 agrupaciones políticas divididas en dos bloques. Renovación Popular participará en la segunda jornada y ocupará el cuarto lugar en el orden de intervención, establecido mediante sorteo público, junto con otras 12 organizaciones.

Después de desafiar al ente electoral, López Aliaga lanzó expresiones homofóbicas contra uno de sus rivales políticos, Carlos Bruce (Somos Perú), a quien acusó de tener “caprichos” en torno a su participación en la cita.

Rafael López Aliaga
López Aliaga cuestionó a Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, y lanzó expresiones homofóbicas al responder a sus objeciones sobre su eventual participación

“Las bebitas son caprichosas. Quiero, no quiero. Quiero, no quiero. (...) Son bebitas mal educadas. Vamos a educar a las bebitas de una buena vez”, señaló al recordar que remitió una carta al JNE para solicitar su participación en la cita, pero aún no recibió respuesta.

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“He mandado mi carta y no me han dicho nada, (pero) voy, pues. Voy a hablarles claro (...) que el único partido que está en el Congreso de la República, que tiene senadores y tiene diputados, se llama Renovación Popular”, sostuvo.

Bruce había cuestionado días antes la eventual participación de López Aliaga en el debate y sostuvo que sería “inconstitucional” porque actualmente figura como candidato a primer regidor de Renovación Popular.

“Si el jurado dice que es el señor Rafael López Aliaga, a mí me parece inconstitucional y me parece mala la decisión, pero yo participaré igual”, dijo.

El candidato de Somos Perú cuestionó que el su contrincante político participe en el encuentro pese a postular como primer regidor de la MML

El exalcalde quedó virtualmente a la cabeza de la lista de su partido para la alcaldía de la capital tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

López Aliaga fue escogido burgomaestre de Lima para el período 2023-2026, pero en octubre del año pasado dejó el cargo para optar a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre la MML.

Esta presunta reelección encubierta ha recibido críticas de sus detractores, mientras que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió esta semana un procedimiento sancionador contra él y Renovación Popular por una posible vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral.

El procedimiento se inició después de que el organismo detectara en el distrito de Breña piezas publicitarias que presentan a López Aliaga como “alcalde de Lima”. Entre ellas figura una pinta encontrada el 8 de septiembre en la fachada de un predio privado con los mensajes “¡Porky vuelve!” y “Porky ¡vuelve! alcalde de Lima”.

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