Precio de flores amarillas por el 21 de septiembre: conoce las opciones y ofertas del Mercado de Flores

A solo un día del inicio de la primavera, el Mercado de Flores de Piedra Lisa en Rímac se llena de color amarillo. (Crédito: Tv Perú)

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A un día del inicio de la primavera en el hemisferio sur, el comercio de flores amarillas registra un movimiento sostenido en distintos puntos de venta de Lima. La tradición de obsequiar girasoles y otras variedades de este color, que se celebra cada 21 de septiembre, impulsa la oferta comercial en mercados especializados de la capital peruana.

El mercado de flores de Piedra Lisa, ubicado en el distrito del Rímac, se presentó como uno de los principales puntos de abastecimiento la víspera de la fecha. Desde temprano, comerciantes exhibieron su mercadería en un espacio que combina la venta al por mayor con la preparación de ramos armados para el público general, según constató TV Perú.

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Se dispara la venta de flores amarillas a poco de celebrar el año nuevo 2025. (Foto: Andina)

Girasoles importados y nacionales

El mercado limeño concentra dos variedades principales de girasoles, la flor más solicitada para esta fecha por su tamaño y su color amarillo intenso. Una de ellas proviene de Ecuador y se comercializa en paquetes de 10 unidades a 35 soles. La segunda opción corresponde a producción nacional, con un precio más accesible de 25 soles por docena.

Los comerciantes consultados por el canal estatal explicaron que la diferencia de precio entre ambas variedades responde al origen del producto, sin que eso implique una distinción relevante en la calidad percibida por los compradores. Ambas opciones se venden principalmente al por mayor en las primeras horas de la jornada, aunque también existe la posibilidad de adquirir flores sueltas para armar arreglos personalizados.

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Así están los precios de las flores amarillas, como los girasoles, en Lima. Arreglos superan los S/200. - Crédito Composición Infobae/Andina/BCR

Precios dependen del ramo

Además de la venta por unidades sueltas, el mercado ofrece ramos armados con distintos niveles de complejidad y costo. El más elaborado, denominado “ramo buchón”, incluye 50 girasoles importados y alcanza un precio de 300 soles. En el otro extremo de la escala, los compradores encuentran opciones desde 30 soles con cinco girasoles, hasta arreglos con base floral que llegan a 50 soles.

Otra alternativa disponible en el mercado son los lirios amarillos, que se ofertan en paquetes de 10 varas a 55 soles, un precio rebajado respecto del valor original de 60 soles que los vendedores fijaron para la fecha. Un ramito combinado de un girasol con una rosa amarilla, la opción más económica identificada durante el recorrido, se vende a 15 soles.

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(Imagen Ilustrativa: Infobae México)

Astromelias y rosas amarillas amplían la oferta

Más allá de los girasoles, el mercado de Piedra Lisa ofrece variedades adicionales en tonos amarillos, entre ellas astromelias y rosas, que amplían las opciones para quienes buscan alternativas distintas a la flor tradicional de la fecha. Estos productos se comercializan tanto en presentaciones individuales como dentro de arreglos combinados de entre 25 y 70 soles.

Uno de los factores que destacaron los comerciantes es la durabilidad de los ramos armados, que incluyen una esponja floral en la base capaz de mantener las flores frescas hasta por una semana. Esa característica permite a los compradores adquirir sus flores con antelación, sin necesidad de esperar hasta el mismo 21 de septiembre para realizar la compra.

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Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comerciantes del mercado remarcaron que la variedad de precios busca cubrir distintos niveles de gasto, con opciones que van desde los 15 hasta los 300 soles según el tamaño y la composición del arreglo. Esa amplitud de precios se mantiene tanto el día previo como en la fecha central de la celebración, de acuerdo con lo informado por los propios vendedores.