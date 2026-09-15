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El duro comentario de Beto Da Silva tras la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Boys: “Merecimos más”

El delantero del club cusqueño cuestionó el gol anulado por el VAR durante la caída 1-0 en el Callao y encendió la previa del duelo ante Universitario con un mensaje directo en sus redes sociales

Beto da Silva – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
El delantero de Garcilaso explicó en Instagram por qué considera errónea la decisión que anuló el tanto de Agustín Gómez y abrió una discusión entre hinchas tras perder la punta del Clausura (Liga 1)
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El atacante de Deportivo Garcilaso Beto Da Silva rompió el silencio tras la derrota por 1-0 ante Sport Boys en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El resultado dejó al conjunto cusqueño sin el liderato del certamen, pero lo que más indignó al delantero fue la anulación de un tanto convertido por Agustín Gómez en el primer tiempo, que según su criterio fue cobrado de manera errónea por el equipo del VAR.

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Da Silva no esperó y recurrió a Instagram para dejar en claro su postura, con mensajes que encendieron la discusión entre los hinchas del fútbol peruano.

El gol anulado que desató la polémica

Beto da Silva – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
Beto Da Silva cuestionó la decisión del VAR de anular el gol de Agustín Gómez ante Sport Boys y sostuvo que la jugada debió ser revisada nuevamente por el equipo arbitral. (Deportivo Garcilaso)

La acción ocurrió durante la primera mitad en el estadio Miguel Grau del Callao. Garcilaso llegó a convertir a través de Agustín Gómez, pero el árbitro anuló la anotación por una supuesta posición adelantada. El VAR trazó las líneas correspondientes y determinó que el hombro de uno de los jugadores cusqueños estaba fuera de lugar antes del centro al área. El tanto no subió al marcador y el partido continuó trabado en el cero.

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Para Da Silva, sin embargo, la revisión no fue la correcta. “Considero que ante Boys tuvimos opciones claras igual que ellos, un gol ilegítimamente anulado, pero bueno hay que luchar contra eso también”, sostuvo el delantero. El atacante fue más allá en su análisis y apuntó directamente al trabajo del equipo encargado de operar el sistema de videoarbitraje. “Fue mal anulado, ni siquiera fueron a revisarla, creo que es un tema de las personas que están en el VAR, el árbitro no puede hacer nada, él cobra lo que está en la cancha y fue lo que nos dijo, que no podía ver lo que pasa arriba”, afirmó.

En sus historias de Instagram, Da Silva acompañó una captura de la transmisión del partido —en la que, según él, todos los jugadores de Garcilaso aparecen habilitados previo al gol— con el texto “Gol legítimo” y una serie de emojis que dejó abierta la interpretación de sus seguidores.

Una derrota que costó el liderato

Beto da Silva – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
La derrota ante Sport Boys complicó la posición de Deportivo Garcilaso en la parte alta del Clausura, pero Beto Da Silva remarcó que el equipo continúa en carrera y tendrá una nueva final en casa. (Deportivo Garcilaso)

El marcador se mantuvo igualado hasta los 81 minutos, cuando el árbitro Sebastián Lozano sancionó penal a favor de Sport Boys por una infracción de Gómez sobre Saba dentro del área. Christian Cueva tomó la pelota, ejecutó desde los doce pasos y selló el 1-0 definitivo para el conjunto rosado.

Con esa cifra, Deportivo Garcilaso cedió la cima del Torneo Clausura 2026, que quedó en manos de Universitario de Deportes. Sport Boys, en tanto, trepó a 17 unidades y se ubicó a tres del conjunto crema y a dos del propio equipo cusqueño, lo que comprimió aún más la tabla en la zona alta del certamen.

Da Silva reconoció que el encuentro fue parejo y que ambos equipos dispusieron de chances reales para quedarse con los tres puntos. “Fue un partido muy parejo, tuvimos la pelota debajo del arco y no la pudimos meter, yo tuve una clara al igual que Facundo Castelli, Boys también tuvo grandes opciones, pero considero que el gol que nos anulan no fue offside”, señaló.

El delantero también admitió que el resultado fue duro para el plantel, aunque descartó que la caída los margine de la pelea por los primeros puestos. “Fue una derrota complicada, pero no nos aleja pues seguimos peleando arriba, ahora jugaremos un partido con un rival directo en nuestra casa”, manifestó.

El mensaje que calentó la previa ante la “U”

Beto da Silva – Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
La derrota en el Callao ya quedó atrás para Beto Da Silva, quien apuntó al duelo con Universitario y lanzó un desafiante mensaje antes del partido que enfrentará a los dos primeros del Clausura. (Instagram)

Más allá de los cuestionamientos arbitrales, Da Silva cerró sus publicaciones con una declaración que elevó la temperatura de cara a lo que viene. “Buen partido del equipo. Merecimos más. Nos quedan finales y vamos contra TODOS!”, escribió en sus historias, en una referencia directa al tramo final del Clausura y, en particular, al próximo compromiso ante Universitario.

Ese duelo se disputará el sábado 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega de Cusco, con transmisión por la señal de L1 MAX. El partido pondrá frente a frente a los dos primeros clasificados del certamen y puede resultar determinante para definir al candidato más firme de cara a los playoffs.

Garcilaso tendrá la ventaja de jugar como local, con el apoyo de su público y en altura, condiciones que el propio Da Silva destacó como un factor a favor del equipo cusqueño en la recta final del torneo.

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