Keiko Fujimori a las FFAA: “Tomaremos fuertes decisiones para restablecer el orden y la paz, sé que cuento con ustedes”

Keiko Fujimori anunció “fuertes decisiones” para enfrentar las nuevas formas de criminalidad y restablecer el orden y la paz en el país

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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este domingo que su Gobierno tomará “fuertes decisiones” para enfrentar las nuevas formas de criminalidad que, según señaló, buscan desafiar la autoridad del Estado, y aseguró ante las Fuerzas Armadas que cuenta con su respaldo para restablecer el orden y la paz en el país.

“Como presidenta de la República, ejerzo la jefatura suprema de las fuerzas armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio”, afirmó durante un discurso en el que destacó el papel histórico del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea

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La mandataria sostuvo que su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas implica “el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”.

“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, manifestó.

La presidenta recordó que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene el deber de conducirlas, establecer prioridades y tomar decisiones

“Nuestras fuerzas armadas han estado presentes en todos los momentos decisivos de nuestra república. Han defendido nuestra soberanía, han enfrentado y han derrotado al terrorismo. Y han acudido al auxilio de nuestro pueblo cuando la emergencia y la naturaleza han golpeado al país”, añadió.

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Durante su intervención, la gobernante también rindió homenaje a los héroes nacionales Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones, a quienes presentó como referentes del servicio a la patria.

“Grau nos enseñó el valor sin perder la humanidad. Bolognesi, el deber cumplido hasta el final. Quiñones, que hay momentos en los que la vida de un hombre pasa a pertenecer para siempre a su patria”, afirmó.

Asimismo, destacó a los militares que murieron durante el cumplimiento de sus funciones y sostuvo que el Estado debe reconocer a sus familias y preservar su memoria.

Fujimori aseguró que “en el Perú no habrá territorio con miedo” y afirmó que cuenta con las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad

“Nuestra obligación es honrar su memoria, reconocer a sus familias y enseñar a las nuevas generaciones que la libertad, la soberanía y la paz fueron defendidas muchas veces al precio más alto”, declaró.

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La jefa de Estado tuvo en esta ceremonia una de sus últimas actividades oficiales en Lima antes de viajar el lunes a Nueva York para participar en el debate presidencial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una visita que se extenderá hasta el próximo viernes 25.

En uno de los recientes hechos de violencia vinculados a la criminalidad en el país, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’, fue asesinada en la ciudad andina de Caraz, presuntamente por un sicario.

La víctima había denunciado previamente amenazas de muerte y las había atribuido al general de la Policía Víctor Revoredo, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y recientemente fue reasignado a otro cargo dentro de la institución.

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