Raysa Ortiz agradece buenos deseos de Pamela López, pero niega romance con Paul Michael

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Raysa Ortiz reaccionó a los buenos deseos de Pamela López luego de que la animadora señalara que la integrante de ‘Esto es Guerra’ y Paul Michael harían una bonita pareja. La actriz agradeció el comentario, aunque volvió a negar que exista un romance con el cantante de Combinación de La Habana.

La declaración de Raysa Ortiz llegó después de que Pamela López asegurara que no tendría inconvenientes si su expareja inicia una relación sentimental con la actriz. Sin embargo, López precisó que Paul Michael no necesita su “venia” ni su “bendición” para tomar decisiones sobre su vida personal.

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Ortiz aseguró que desconocía las palabras de Pamela López y reiteró que su vínculo con Paul Michael es únicamente amical. Además, consideró positivo que el cantante y la animadora puedan compartir espacios luego de haber terminado su relación.

“¿Eso dijo? Ah, entonces fuiste... me deseó a mí el, el bien con Paul. Ah, mira tú, no sabía eso. Bueno, igual creo que ella sabe... bueno, no sé si sabe o no, pero Paul y yo somos amigos, ya lo he aclarado cincuenta mil veces. No, sí, bueno, gracias igual, se lo agradezco”, manifestó Raysa Ortiz.

Raysa Ortiz agradece buenos deseos de Pamela López, pero niega romance con Paul Michael.TikTok: América TV

Raysa Ortiz destacó la relación cordial entre Pamela López y Paul Michael

La integrante de ‘Esto es Guerra’ señaló que no conoce personalmente a Pamela López. Aun así, sostuvo que le parece importante que las exparejas puedan mantener un trato cordial y compartir determinados momentos sin conflictos.

“No la conozco, pero igual, o sea... Bueno, igual qué cool que hayan compartido juntos, que se lleven bien, ¿no? Es importante, o sea, siempre terminar una relación bien, bonito”, expresó.

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Raysa Ortiz también se refirió a la participación de Pamela López en el videoclip de Señora, canción de Combinación de La Habana, agrupación en la que canta Paul Michael. La actriz consideró positivo que ambos hayan coincidido en el proyecto musical.

“Entonces me parece genial que hayan estado juntos, que haya estado en su video también, cool por Paul y por ella”, añadió.

Pamela López y Paul Michael acudieron juntos al lanzamiento de “Señora”, cuyo videoclip tuvo a la animadora como protagonista. Durante una entrevista, ambos protagonizaron un momento que generó comentarios por una pregunta que el cantante le hizo frente a las cámaras.

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“Nosotros antes de entrar al reality hablamos... ¿Hubieras querido hablar para que no termine así?”, le preguntó Paul Michael a Pamela López. La consulta tomó por sorpresa a la animadora, quien reaccionó entre risas y tomó su bebida antes de responder.

“¿Qué le han dado a Paul? Me sorprende Paul que sea tan desenvuelto, yo le di unos tips…”, comentó Pamela López. El intercambio provocó que algunos presentes gritaran: “¡Está enamorado!”, mientras ambos reían.

Rayza Ortiz descartó un romance con Paul Michael y afirmó que solo mantienen una amistad en Esto es Guerra.

Pamela López dijo que Raysa Ortiz y Paul Michael “hacen bonita pareja”

Los comentarios sobre un posible romance entre Raysa Ortiz y Paul Michael surgieron por la cercanía que ambos han mostrado en Esto es Guerra y en redes sociales. La actriz ha insistido en varias oportunidades en que solo son amigos y que toma con humor las especulaciones de los usuarios.

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Raysa Ortiz contó que los videos y publicaciones sobre ella y el cantante aparecen constantemente en TikTok. Incluso reveló que conversó con Paul Michael sobre la cantidad de contenidos que circulan en la plataforma.

“A mí me encanta la Combinación de La Habana. ¿Te acuerdas ese día en el cumpleaños de Peter? Fue cool. Todo con humor, todo siempre. No sabía, o sea, sí sabía porque me salió como que varias noticias, me etiquetaron ahí, pero pues todo bien. O sea, a mí me da risa, porque la gente piensa cosas”, dijo.

La actriz también explicó que ambos continúan grabando contenido pese a los comentarios. “No, igual como te digo y cuando lo vi a Paul le dije: ‘Oye, me está saliendo en TikTok todo el rato’. O sea, desde que llegué ya hicimos TikToks también ahorita hace poco, sí”, señaló.

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Por su parte, Pamela López afirmó que no se opondría a una eventual relación entre Paul Michael y Raysa Ortiz. La animadora destacó que el cantante es libre de tomar sus propias decisiones y le deseó lo mejor en su vida sentimental.

“Él es libre, es adulto, me encanta que tome buenas decisiones. Hacen bonita pareja, es una chica guapa, no la conozco, no sigo su trayectoria... No necesita mi venia ni mi bendición porque no soy cura, pero sí deseo que le vaya súper bien en la vida”, comentó López.

Pamela también se refirió a las cualidades de Paul Michael y expresó su deseo de que pueda encontrar bienestar. “Es un chico talentoso, con un corazón bonito, medio difícil, finalmente que le vaya bien en la vida”, agregó.

Raysa Ortiz vuelve a negar un romance con Paul Michael

La reacción de Raysa Ortiz dejó clara su posición frente a las versiones que la vinculan con Paul Michael. La actriz agradeció los buenos deseos de Pamela López, pero insistió en que entre ella y el integrante de Combinación de La Habana existe una amistad.

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Mientras las publicaciones y videos de ambos continúan generando comentarios en redes sociales, Ortiz ha optado por responder con tranquilidad. La integrante de ‘EEG’ también destacó que le parece positivo que Pamela López y Paul Michael mantengan una relación cordial tras su separación.

Por ahora, Raysa Ortiz y Paul Michael siguen compartiendo espacios televisivos y contenido en redes sociales, mientras los rumores sobre una relación sentimental continúan entre los usuarios.

La imagen muestra a Paul Michael sosteniendo un micrófono junto a Raysa Ortiz y otra participante en el debut del programa Esto es Guerra.