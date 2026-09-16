Marisol Aguirre genera polémica en redes tras asegurar que “fue a Disney recién a los 19 años”

Un video de Marisol Aguirre volvió a circular en redes sociales cuatro años después de su entrevista en el pódcast 'Vida y Milagros'. Marisol Aguirre dijo que nació en una familia de clase media sin lujos y afirmó que su fama tras 'Gorrión' no cambió su forma de ver la vida. El comentario de Marisol Aguirre sobre su primer viaje a Disney a los 19 años desató críticas y burlas en redes sociales. Video: YouTube Vida y Milagros

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Un fragmento de una entrevista que Marisol Aguirre concedió hace cuatro años a la periodista Milagros Leiva volvió a circular en redes sociales durante los últimos días. En el video, la actriz peruana explica que su llegada a la fama, tras su participación en la teleserie ‘Gorrión’, no modificó su forma de ver la vida debido a que proviene de un entorno familiar sencillo.

Las declaraciones, extraídas del pódcast ‘Vida y Milagros’, se volvieron a difundir en distintas plataformas este 2026 y generaron reacciones encontradas entre los usuarios, que oscilaron entre las críticas por considerar el comentario desconectado de la realidad económica del país y las defensas hacia la actriz por hablar desde su propia experiencia.

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El comentario sobre Disney que detonó la ola de comentarios

Marisol Aguirre, actriz, expareja de Christian Meier y mamá de sus tres hijos: Stefano, Taira y Gia Meier, relató en la entrevista original que su infancia transcurrió sin lujos materiales, pese a la estabilidad económica de su hogar. “Yo provengo de una familia súper sencilla, de clase media, nunca hemos tenido lujos más allá de lo que se necesitara para estar bien”, señaló la actriz durante la conversación con Leiva.

El pasaje que generó mayor repercusión fue aquel en el que la actriz comparó su experiencia con la de su círculo social cercano al describir la edad en la que conoció el parque temático de Disney. “Yo viajé a Disney la primera vez a los 19 años, todos mis amigos se iban desde los 5 años. Mi vida siempre ha sido normal, como la de cualquier otra persona”, afirmó Aguirre en el mismo pódcast.

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El comentario de Marisol Aguirre sobre su primer viaje a Disney a los 19 años desató críticas y burlas en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre su propia experiencia y la de su entorno inmediato fue el detonante de las críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que un viaje a Disney a los 19 años se presentara como un ejemplo de carencias económicas.

Las reacciones en redes y la burla de un programa de streaming

El video generó cientos de comentarios en plataformas como TikTok, donde usuarios ironizaron sobre la definición de “lujo” empleada por la actriz. “¿Cuál es el problema? Habla desde su experiencia por el círculo de amistades que frecuentaba”, escribió un usuario en defensa de Aguirre.

En contraste, otros comentarios apuntaron directamente a la distancia entre el relato de la actriz y la realidad de buena parte de la población. “Yo compré mi primer batimix a los 25 años”, ironizó otro usuario, mientras que otros señalaron frases como “yo ni voy a Disney” o “hasta ahora no conozco”.

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El extracto también fue comentado en el programa de streaming ‘Habla Good’, donde los conductores reaccionaron con sorpresa ante la definición de “vida normal” utilizada por la actriz. El conductor ‘El Pelao’ consultó de inmediato a su compañero: “¡Curwen! Pregunta: ¿a qué edad fuiste tú a Disney, Curwen?”, consulta que el aludido respondió entre risas: “¡Oye, yo no he ido a Disney, huevón!”. Otro de los presentadores, Furrey, se sumó al comentario con una respuesta similar: “¡Escúchame, ni siquiera yo he ido a Disney!”.

Marisol Aguirre desató la polémica al calificar su vida como "normal" y sin lujos, poniendo como ejemplo que su primer viaje a Disney fue a los 19 años. Los conductores de Habla Good no pudieron evitar reír y analizar esta curiosa perspectiva sobre la pobreza y el privilegio. Video: TikTok Habla Good

La actriz también habló sobre su llegada a la fama

En la misma entrevista, Marisol Aguirre se refirió al proceso que la llevó a convertirse en una figura reconocida de la televisión peruana y remarcó que su objetivo nunca fue alcanzar notoriedad pública, sino desarrollarse profesionalmente como actriz. “Como yo me propuse ser actriz, estudié y no porque yo quería ser famosa. La fama llegó de la noche a la mañana, pero me preparé. Las cosas y los éxitos llegaron más rápido de lo que pensé, pero trabajé para eso”, sostuvo la actriz.

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Las declaraciones sobre su infancia y su llegada a la actuación forman parte de una conversación más amplia sostenida en el pódcast ‘Vida y Milagros’, en la que Marisol Aguirre también abordó otros aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos su etapa sentimental. El fragmento sobre su experiencia económica en la niñez, sin embargo, fue el que concentró la mayor atención tras su reciente viralización, cuatro años después de haber sido emitido originalmente.