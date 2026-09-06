Marcos López explotó con el polémico arbitraje de Daniel Ureta en derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “Un poco más de seriedad”

Marcos López aseguró que la infracción que generó la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo no era penal. Crédito: Difusión.

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La derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo por 2-1 generó cuestionamientos fuera de la cancha. El futbolista peruano Marcos López, integrante del Copenhague de Dinamarca, criticó en sus redes sociales la decisión arbitral que derivó en el segundo gol del conjunto local y que resultó determinante para el desenlace del encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1.

El equipo dirigido por Carlos Desio cayó en su visita a Huancayo luego de una acción que provocó reclamos en el cuadro chalaco. El árbitro Daniel Ureta sancionó penal tras considerar que Carlos Zambrano cometió una infracción dentro del área sobre un atacante del denominado ‘rojo matador’.

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La falta se produjo en una disputa en el área, donde el defensor de Sport Boys extendió el brazo sobre su rival. La jugada abrió el debate por la intensidad del contacto y por la caída del futbolista de Sport Huancayo. Para el juez principal, la acción alcanzó para señalar la pena máxima.

En un final no apto para cardíacos, Javier Sanguinetti convierte un penal crucial en el minuto 90 para darle la victoria a Sport Huancayo sobre Sport Boys. La celebración del gol desató una acalorada discusión y un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. - L1 MAX

Javier Sanguinetti convirtió desde los 12 pasos y marcó el segundo tanto del elenco local. Ese gol inclinó el resultado para Sport Huancayo, que sumó tres puntos ante un rival que llegó al compromiso con una racha positiva en el campeonato.

López siguió el partido y reaccionó después de la sanción. El lateral izquierdo publicó un mensaje en una historia de Instagram, donde cuestionó la actuación de Ureta y expresó su respaldo a Sport Boys.

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“Liga 1, un poco más de seriedad con el árbitro del partido Huancayo vs. Sport Boys. No era penal. ¿Robinho?”, escribió el jugador de la selección peruana. La última expresión aludió a una jerga utilizada en Perú para denunciar un supuesto perjuicio arbitral.

Marcos López y su mensaje tras la derrota de Sport Boys en Huancayo. Crédito: Instagram Marcos López.

Javier Sanguinetti se disculpó por la celebración ante Sport Boys

El encuentro también dejó una situación posterior al gol de Sanguinetti. El mediocampista de Sport Huancayo publicó un comunicado dirigido a los aficionados de Sport Boys para ofrecer disculpas por una celebración que fue interpretada como una provocación hacia la tribuna y el plantel visitante.

“Quiero dirigirme a toda la gente de Sport Boys para expresar mis disculpas por la situación que se generó durante el partido”, señaló el jugador en el inicio de su mensaje.

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Sanguinetti sostuvo que su gesto “pudo haberse interpretado de una manera diferente” y que generó molestias entre los simpatizantes chalacos. También negó haber tenido la intención de faltarles el respeto o burlarse de ellos.

Javier Sanguinetti ofreció sus disculpas a los hinchas de Sport Boys tras su celebración que desató trifulca en el triunfo de Sport Huancayo.

“Fue simplemente un festejo producto de la emoción y la intensidad del momento, luego de una jugada muy importante para el equipo”, explicó el autor del penal. “No hubo ninguna mala intención ni un deseo de generar conflicto”, agregó.

El futbolista resaltó su respeto por Sport Boys, sus jugadores y sus seguidores. A la vez, lamentó que su celebración haya provocado tensión en el partido. “Mis disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No fue mi intención faltarles el respeto”, concluyó.

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Sport Boys quedó quinto y perdió un invicto de siete partidos

La caída en Huancayo puso fin a una seguidilla de siete encuentros sin derrotas para el conjunto dirigido por Desio. Sport Boys acumulaba una campaña con resultados que lo habían acercado a los primeros lugares de la tabla del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la victoria de Cusco FC. Créditos: Sofascore.

Tras ocho fechas, el cuadro ‘rosado’ quedó en el quinto puesto con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Además, registra 12 goles a favor, seis en contra y una diferencia de gol de +6.

Sport Boys se ubica a dos unidades de Deportivo Garcilaso, Universitario —cusqueños y ‘cremas’ aún no disputan sus encuentros de esta jornada— y Alianza Atlético, que comparten el primer lugar con 16 puntos. Cusco FC marcha cuarto con 15 unidades, por lo que el equipo chalaco se mantiene cerca de la pelea en la zona alta pese al revés frente a Sport Huancayo.

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