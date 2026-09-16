Rebeca Escribens cuestiona a Zully por operarse en Miami sin avisar antes a sus padres: “Si fueras mi hija te saco de la clínica”

La popular streamer Zully viajó a Miami para someterse a unos arreglos estéticos sin el consentimiento de su familia, generando un intenso debate en el set de 'América Hoy'. Los conductores opinan sobre su decisión y los riesgos que implica. Rebeca Escribens comparte una anécdota similar, pero también afirmó que la "sacaba de la clínica". Video: América TV / América Hoy

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Rebeca Escribens se pronunció sobre las cirugías estéticas a las que se sometió la tiktoker Zully durante un reciente viaje a Miami y cuestionó que la joven no informara a sus padres antes de ingresar al quirófano. La reacción de la conductora se produjo durante una emisión de ‘América Hoy’, luego de que la propia influencer relatara en sus redes sociales los detalles de su recuperación.

La situación tomó mayor relevancia después de que Zully contara que su familia, incluidos sus padres, se enteró del procedimiento cuando la joven ya se encontraba en Estados Unidos, a pocos días de la intervención.

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“Te saco de la clínica fajada”, la advertencia de Rebeca Escribens

Durante el programa, Rebeca Escribens imaginó cómo habría reaccionado si Zully fuera su hija. “Si fueras mi hija y tú me vienes a decir que no me dices nada, te vas a operar, yo te saco de la clínica. Jálala”, expresó la conductora entre risas frente a sus compañeros de set.

El conductor Edson Dávila complementó el comentario al señalar el cambio físico que mostró la influencer tras la intervención. “Zuly vino acá y por cierto, te cuento, es flaquita y con una cinturita chiquitita, no sé qué se habrá hecho”, comentó Dávila.

Rebeca Escribens cuestionó en América Hoy que Zully no avisara a sus padres antes de someterse a cirugías estéticas en Miami.

Pese al reclamo inicial, Escribens reconoció que ella también se sometió a un procedimiento estético en el pasado sin informar de inmediato a su familia. “Yo soy la menos indicada para decir qué cosas se tienen que hacer, porque yo también me he hecho mi arreglito, yo también me he hecho mi lipo”, admitió la conductora.

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La presentadora relató además una anécdota personal vinculada a esa misma cirugía. “Cuando yo me hice la lipo hace 21 años, yo también le dije a mi papá que me iba a ir a quedar a la casa de una amiga. Lo llamo, le digo: ‘Papito, me duele mucho, ¿dónde estás?’. Él llega así con su cara de pocos amigos, me ve tirada en la cama, bien fresca”, contó Escribens, entre las risas de sus compañeros de conducción.

La periodista Xiomy Kanashiro intervino en la conversación para remarcar la importancia de informar a la familia antes de someterse a este tipo de procedimientos. “Igual comentar que no es ideal no avisarle a tu familia, porque una intervención quirúrgica siempre tiene un riesgo”, señaló Kanashiro.

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Zully reveló que avisó a su madre un día antes de la operación

En paralelo a las declaraciones vertidas en ‘América Hoy’, Zully relató en sus propias redes sociales el momento en que decidió contarle a su madre sobre la cirugía, cuando el procedimiento ya era prácticamente inminente.

Zully contó que decidió someterme a una cirugía, pero que lo más difícil fue contárselo a su mamá. La tiktoker compartió con sus seguidores cómo fue esa conversación y la preocupación que sintió su madre al saber que estaba sola en Miami y lejos de casa, pero a pesar de todo, le brindó su apoyo. Video: TikTok @ale_clips85

“Mamá, de verdad, es que yo sé que te vas a preocupar, pero te tengo que decir que me voy a operar de verdad. Ya tengo todos los exámenes y mañana me entregan los otros y ya es más probable que mañana me opere”, relató la influencer sobre la conversación que sostuvo con su madre.

Según contó la tiktoker, la reacción inicial de su madre fue de preocupación ante la noticia. “No, hijita, que no. Diosito, voy a orar por ti porque estás sola por allá”, le respondió su madre, de acuerdo con el relato de Zully.

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La influencer explicó que decidió postergar el aviso a su familia como una forma de evitar preocupaciones innecesarias mientras definía su decisión. “Yo no quería preocuparla, pero era mi decisión también y yo la había tomado”, sostuvo Zully, quien añadió que ninguno de sus familiares directos cuenta con visa para viajar a Estados Unidos, lo que habría limitado cualquier posibilidad de acompañarla durante el proceso.

El procedimiento en una clínica de Miami y la reacción del público

Zully confirmó a través de sus redes sociales que la intervención se realizó en el centro Nikki’s Plastic Surgery, ubicado en Miami. “Es que me operé en Nikki’s Plastic Surgery”, escribió la influencer en la descripción de una de sus publicaciones en Instagram.

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Zully viajó a Miami para someterse a una intervención estética y documentó en redes sociales su ingreso al quirófano y su postoperatorio.

La creadora de contenido documentó distintas etapas del proceso, desde los momentos previos a la cirugía hasta su recuperación. En sus primeras publicaciones apareció sobre una camilla, con bata quirúrgica, gorro y medias de compresión. Días después, compartió imágenes de su recuperación, en las que se le observó con una faja postoperatoria, un brasier de soporte y un drenaje en la zona del pecho, mientras se desplazaba en silla de ruedas.

La conductora Janet Barboza también se refirió a la personalidad de la influencer durante la conversación en el set de ‘América Hoy’ y destacó su naturalidad frente a la exposición mediática que ha ganado en los últimos meses. “Esta jovencita tiene un carisma impresionante. Así como la ven ustedes delante de cámaras, es detrás. Es muy orgánica, es natural”, comentó Barboza, quien remarcó que espera que la joven mantenga ese perfil pese a la creciente exposición en redes sociales.

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