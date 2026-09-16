Perú

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

El senador de Renovación Popular aseguró que la trabajadora continuará en su despacho y pidió celeridad a la justicia tanto en este caso como en otras denuncias de violencia

Rafael López Aliaga
Alejandro Muñante confirmó la denuncia presentada por una trabajadora de su despacho contra Cristian Salazar, señalado como cercano a Rafael López Aliaga, por presunto acoso y chantaje mediante un video íntimo
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El senador Alejandro Muñante (Renovación Popular) confirmó este martes que una trabajadora de su despacho denunció por presunto acoso y chantaje mediante un video íntimo a Cristian Salazar, identificado como mano derecha de Rafael López Aliaga y enlace con la prensa del dirigente político.

Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva para Panamericana TV, el legislador afirmó que la trabajadora “tiene todo el derecho de continuar con la denuncia” y aseguró que permanecerá en su despacho, pese a los rumores sobre un eventual despido.

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“De ninguna manera (será retirada), no tendría por qué hacerlo (...) estamos más bien para apoyar cualquier denuncia”, declaró el senador, quien señaló que tomó conocimiento del caso después de la contratación de la trabajadora.

Sostuvo seguidamente que tanto él como López Aliaga consideran que corresponde a la justicia determinar las eventuales responsabilidades en el caso. “Es un problema de dos personas adultas que tienen que solucionar y si la justicia tiene que intervenir, que intervenga. No vamos a apañar a nadie”, afirmó.

Alejandro Muñante
La trabajadora continuará en el despacho: el senador descartó que vaya a ser retirada y afirmó que debe continuar con la denuncia “sin ningún tipo de obstáculo”

El senador evitó brindar detalles sobre la denuncia, aunque hizo referencia a las imágenes y documentos que han sido difundidos públicamente. Posteriormente, precisó que no estaba autorizado para referirse al contenido del caso y señaló que se trata de hechos que han quedado “evidenciados a través de las cartas que se han hecho públicas”.

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De igual modo, aseguró que no ha recibido ninguna instrucción de López Aliaga para intervenir en el caso y reiteró que la trabajadora debe continuar con su denuncia “sin ningún tipo de obstáculo”.

“Rafael jamás me lo ha pedido y consideramos que cuando existe un caso de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es que la mujer continúe con su denuncia (...) y que sea la justicia la que ojalá responda rápidamente en este caso y todos en los que se denuncia violencia”, concluyó.

Salazar no respondió a la llamada de Infobae. El caso se ha hecho público en plena campaña para las elecciones municipales del 4 de octubre, en las que Renovación Popular busca mantener presencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Rafael López Aliaga
Muñante pidió celeridad a la justicia y sostuvo que corresponde a las autoridades determinar eventuales responsabilidades, al tiempo que aseguró que “no vamos a apañar a nadie

López Aliaga, quien fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025, figura actualmente como primer regidor de la lista de su partido al Concejo Metropolitano. Su candidatura tiene una particularidad: no no postula formalmente al cargo de alcalde, pero su inclusión como primer regidor se produce después de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura municipal, un escenario que ha generado debate sobre una eventual sucesión en caso de que Renovación Popular obtenga la mayoría necesaria en los comicios.

En la víspera, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra el partido y su líder político por una posible vulneración del principio de veracidad en propaganda electoral, después de detectar en Breña publicidad que presentaba al dirigente como “alcalde de Lima”.

Según el informe de fiscalización, la publicidad podría inducir a los electores a creer que López Aliaga postula a ese cargo, en contravención del principio de veracidad que rige la propaganda electoral y prohíbe presentar información falsa o engañosa que pueda influir en la decisión de los ciudadanos.

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