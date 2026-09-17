Perú

Gobiernos Regionales acuerdan reforzar la vigilancia frente a la minería y tala ilegales en áreas de conservación

El acuerdo fue suscrito en la Declaración de Cusco al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional

Una mujer con sombrero y una manta multicolor en la espalda permanece junto a muros de piedra frente a un cañón rocoso
Una mujer con vestimenta tradicional andina recorre un sitio rocoso en la región de Cusco, donde las autoridades regionales acordaron proteger las Áreas de Conservación Regional.
Guardar

Los Gobiernos Regionales del Perú acordaron fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y fiscalización frente al avance de la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que amenazan las Áreas de Conservación Regional (ACR). El compromiso quedó establecido en la Declaración de Cusco, suscrita al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, realizado del 6 al 9 de septiembre en la región Cusco.

El documento plantea una ruta regional preventiva para identificar y atender de manera oportuna las principales amenazas que afectan estos territorios. Entre las medidas acordadas figura la incorporación de tecnología para fortalecer los sistemas de alerta temprana y el monitoreo en tiempo real, además del desarrollo de protocolos para evaluar y fiscalizar actividades que puedan afectar los objetivos de conservación, en coordinación con las entidades competentes.

PUBLICIDAD

Saneamiento legal y mayor capacidad operativa

La declaración también contempla impulsar acciones de saneamiento físico-legal y estrategias institucionales orientadas a reducir la minería y tala ilegales, además de otros usos incompatibles con las áreas destinadas a la conservación. En ese marco, los Gobiernos Regionales reconocieron la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de las ACR para responder a las amenazas que enfrentan.

Para ello, acordaron priorizar de manera progresiva la asignación de personal, equipamiento, logística y herramientas tecnológicas destinadas a las labores de vigilancia, monitoreo, control y conservación. El documento plantea, además, reducir el impacto de la rotación de funcionarios y asegurar la continuidad de las jefaturas y equipos técnicos, con el objetivo de evitar que los cambios de administración interrumpan los procesos de gestión.

PUBLICIDAD

Un cañón con paredes rocosas y un río en el fondo bajo un cielo parcialmente nublado
Un paisaje rocoso con un río ilustra un Área de Conservación Regional en Perú, donde los Gobiernos Regionales acordaron medidas de protección y vigilancia.

Fortalecerán los comités de gestión

A esta medida se suma el fortalecimiento de los comités de gestión y otros espacios de coordinación, con participación de comunidades, organizaciones territoriales y otros actores vinculados a las ACR. Asimismo, se propone fortalecer y actualizar el Sistema de Información de las Áreas de Conservación Regional (SIRAC), además de mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la gestión de estos territorios.

Otro de los acuerdos busca modificar los mecanismos de asignación presupuestal para habilitar y asegurar recursos provenientes del canon destinados a la conservación y manejo de las ACR, como parte de una estrategia orientada a garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Un grupo numeroso de personas posa en un salón de eventos y levanta la mano, con varias autoridades en primera fila vistiendo ponchos andinos
Participantes del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional saludan en Cusco tras la firma de un acuerdo para fortalecer la protección ambiental. (@Pronaturaleza)

Identificarán brechas financieras

Según el documento, cada área deberá identificar de forma progresiva sus brechas financieras y costos esenciales, con el fin de incorporarlos en la programación multianual y articular recursos provenientes del presupuesto regional, la inversión pública, la cooperación internacional, los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) y otras fuentes compatibles.

La Declaración de Cusco también plantea fortalecer los Sistemas Regionales de Conservación como espacios permanentes de coordinación y planificación, que articulen las ACR con otras modalidades de conservación y con las prioridades de desarrollo de cada territorio. En esa línea, los Gobiernos Regionales acordaron promover evaluaciones sistemáticas de la biodiversidad y establecer líneas base que permitan orientar las decisiones de conservación, restauración, vigilancia e inversión.

Un cañón con paredes rocosas verticales, un río en el fondo y un muro de piedra en primer plano
Un área de conservación en Cusco representa los espacios naturales que los gobiernos regionales de Perú acordaron proteger.

Biodiversidad en la inversión pública

El acuerdo también busca incorporar criterios vinculados a biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgo y conectividad en los instrumentos de planificación territorial y en las carteras de inversión de cada región. Estos compromisos formarán parte de una agenda de seguimiento a cargo de la Red Nacional de Áreas de Conservación Regional, cuyos avances deberán ser evaluados de manera periódica y reportados en los espacios nacionales de coordinación.

Los resultados de este seguimiento también serán presentados en el próximo Congreso Nacional de ACR, instancia donde los Gobiernos Regionales revisarán el cumplimiento de los compromisos asumidos en Cusco y evaluarán posibles ajustes a la ruta de trabajo establecida.

Ucayali será sede del Congreso de ACR en 2027

Los acuerdos alcanzados en Cusco tendrán continuidad en Ucayali, región que fue elegida como sede del IV Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, previsto para 2027. El próximo encuentro permitirá revisar los avances de la agenda acordada y continuar el intercambio de experiencias entre los Gobiernos Regionales para fortalecer la gestión de estos territorios.

La elección de Ucayali como sede permitirá continuar descentralizando este espacio de coordinación nacional y llevar la discusión sobre conservación regional a una de las principales regiones amazónicas del país.

Temas Relacionados

Minería ilegalTala ilegalGobiernos RegionalesCuscoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mypes en Perú siguen sin recuperarse de la pandemia: esta es la brecha que todavía arrastran

La informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para estos negocios: en 2025 alcanzó al 86,5% de las mypes, mientras que su aporte al PBI también permanece por debajo del nivel registrado antes de la emergencia sanitaria

Mypes en Perú siguen sin recuperarse de la pandemia: esta es la brecha que todavía arrastran

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 16 de septiembre de 2026

Los movimientos telúricos tuvieron profundidades de entre 21 y 107 kilómetros. El sismo localizado al oeste de Ancón alcanzó una intensidad de II-III en esa zona de Lima

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 16 de septiembre de 2026

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

El #35 del ranking ATP ha dividido a los fanáticos del deporte de la raqueta en redes sociales. Su declaración ha abierto el debate sobre las diferencias físicas entre ambos sexos

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

El exarquero campeón de la Copa Sudamericana 2003 con el cuadro cusqueño analiza el duelo ante Montevideo City Torque. Remarca la exigencia del rival, líder de su torneo, y anticipa un trámite de alto riesgo

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”

El entrenador nacional analizó la recta final de la Liga 1 y subrayó que la variedad geográfica del país, los partidos en altura y el calor del norte convierten al campeonato en una exigencia permanente para todos los equipos

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

Senado autoriza viaje de la presidente Keiko Fujimori a EE.UU. para participar en Asamblea General de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens cuestiona a Zully por operarse en Miami sin avisar antes a sus padres: “Si fueras mi hija te saco de la clínica”

Rebeca Escribens cuestiona a Zully por operarse en Miami sin avisar antes a sus padres: “Si fueras mi hija te saco de la clínica”

Marisol Aguirre genera polémica en redes tras asegurar que “fue a Disney recién a los 19 años”

¿A qué se dedica Helen Valleau, la novia 10 años menor de Claudio Pizarro?

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Lucho Cáceres critica la “ineptitud” de Keiko Fujimori y cuestiona la falta de planes en su gestión: “Está peor de lo que pensé”

DEPORTES

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”

Felipe Chávez presenta una “contusión dolorosa en la rodilla” producto de un golpe ocasionado en el último triunfo del Magdeburgo en 2. Bundesliga

Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”