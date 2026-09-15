Perú Deportes

Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros, pero advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1: “No puede haber descuido, corrupción ni apañamiento”

El presidente de la FPF se pronunció por las constantes controversias de los arbitros en el campeonato local, reconociendo cambios en la CONAR para el 2027. También habló de la selección peruana

Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros y advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1.
Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros y advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1.
Guardar

En varias fechas de la Liga 1, los árbitros han cobrado protagonismo por polémicas en jugadas sancionadas y otras que no recibieron cobro. Frente a ese escenario, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, pidió que el tramo final del campeonato devuelva el foco a los futbolistas y los clubes.

“Esperemos que la Comisión esté haciendo su trabajo para que se pueda tener lo mejor para el año que viene, y para en lo que resta del campeonato se puedan desarrollar los partidos siendo los protagonistas los jugadores, los clubes y no los árbitros”, dijo en primera instancia para Fútbol en América.

PUBLICIDAD

El mandatario de la FPF dijo que los árbitros peruanos tienen capacidad, pero varios no atraviesan un buen momento deportivo. “Nosotros tenemos chicos con mucha capacidad, pero lamentablemente no están pasando por el mejor momento, como todo deportista (...). Creo que tienen la oportunidad para que en lo que resta del campeonato muestren por qué tienen la insignia FIFA”, señaló.

Kevin Ortega – Michael Orué – Jesús Valenzuela -Mundial 2026 – Perú – deportes – 10 junio
El árbitro Kevin Ortega representó a Perú en el Mundial 2026, pero en la Liga 1 ha tenido varias ausencias en las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Conmebol

Para Lozano, la preparación de los jueces es un aspecto que siempre puede revisarse. Aun así, puso el acento en la recuperación individual de quienes han quedado expuestos por decisiones discutidas durante los partidos.

Errores van a haber, vamos a mejorarlo, pero lo que no puede haber en nuestra administración es descuido ni corrupción ni apañamiento”, manifestó. También aseguró que la disciplina será un criterio central dentro de la FPF: “A muchos no les gusta que en la Federación se actúe con disciplina y no apañemos a algunos”.

PUBLICIDAD

Agustín Lozano sobre las deudas a los árbitros

Agustín Lozano rechazó la versión sobre supuestas deudas hacia los árbitros y sostuvo que esos pagos no forman parte de las responsabilidades directas de la FPF. “Eso es totalmente falso. Pero más que falso, no es responsabilidad de la Federación. Creo que se olvidan de que existe una liga, y la administración del fútbol profesional está a cargo de la Liga Profesional. Y la Liga Profesional tiene acuerdos, contratos, se respetan procedimientos que tienen sus fechas, existe una programación”, indicó.

Gustavo Peralta reveló que la FPF prepara una reestructuración total del arbitraje para 2027. (Video: L1MAX)

El directivo chongoyapano lamentó que haya gente que “está ensañada o quiere sembrar algo para desestabilizar, quedará en ellos. Yo lo que puedo decir como presidente de la Federación, es que la Federación cada vez está más fortalecida. Siempre va a apoyar a la Liga Profesional y a la liga amateur. Así que por ese lado, tranquilidad y cuando la Liga Profesional y la liga aficionada soliciten apoyo de la Federación, ahí vamos a estar”.

En eso, Agustín Lozano volvió a entender el presente del arbitraje, aunque dejó en claro que para la próxima temporada podría haber una reforma. “Que haya un mal momento de los árbitros, ese es un tema que le puede pasar a todo profesional y hay que tratar de desearles que a ellos les vaya de lo mejor. Pero yo no puedo arruinar el trabajo de un chico que hoy día no está pasando por buen momento. Pero si las cosas no mejoran, también alguien puede perder su sitio porque nadie se ha comprado un puesto”, acotó.

El presidente de la FPF habló de la selección peruana y del polémico presente del arbitraje nacional. (Video: Fútbol en América)

Agustín Lozano sobre la próxima convocatoria de la selección peruana

Por otro lado, el presidente de la FPF anticipó que la próxima convocatoria del técnico Mano Menezes para la selección peruana podría incluir novedades. La lista está pensada para los amistosos de finales de setiembre y octubre.

“Pude conversar con el ‘profe’, estaba tranquilo por el desarrollo que viene y el desenvolvimiento de algunos chicos. Seguro que habrán algunas sorpresas o también algunas novedades por ahí, pero hay una gran esperanza, hay una fe fuerte y esperemos de que se pueda concretar en los próximos días”, expresó.

El mandamás descartó que las posibles novedades respondan únicamente a una planificación para partidos en la altura. “Lo que más importa en la última conversación, es que lo que esperaba el ‘profe’ Mano de encontrar algunas grandes oportunidades en nueva gente joven, lo está encontrando. Y creo que las oportunidades de estas fechas que se vienen van a dar mucho que decir y van a dar una gran esperanza para el Perú”, agregó.

Temas Relacionados

Agustín LozanoFederación Peruana de FútbolLiga 1Selección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

El elenco ‘blanquiazul’ quedó en una situación comprometida tras la derrota ante la ‘U’ en Matute, con un panorama más complejo para el tramo final del campeonato

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

El periodista deportivo cuestionó el desempeño de cuatro futbolistas del cuadro ‘íntimo’ luego de la caída ante los ‘cremas’ en el estadio Alejandro Villanueva

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Hinchas blanquiazules y también de Universitario de Deportes cuestionaron el festejo y la imparcialidad en la transmisión, mientras se conoció que la elección de voces responde a una situación en particular

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

El extremo peruano, de 21 años, ha dado un paso atrás en el conjunto checo por su opaco rendimiento e irregular condición. La medida, a todas luces, afea su imagen como seleccionado nacional

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I

Por primera vez en 32 años, Perú tiene tres tenistas simultáneos dentro del Top 200 del ranking ATP, una marca que llega en el momento más exigente del calendario de Copa Davis

Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

DEPORTES

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I