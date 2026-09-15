Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros, pero advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1: “No puede haber descuido, corrupción ni apañamiento”

Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros y advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1.

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En varias fechas de la Liga 1, los árbitros han cobrado protagonismo por polémicas en jugadas sancionadas y otras que no recibieron cobro. Frente a ese escenario, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, pidió que el tramo final del campeonato devuelva el foco a los futbolistas y los clubes.

“Esperemos que la Comisión esté haciendo su trabajo para que se pueda tener lo mejor para el año que viene, y para en lo que resta del campeonato se puedan desarrollar los partidos siendo los protagonistas los jugadores, los clubes y no los árbitros”, dijo en primera instancia para Fútbol en América.

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El mandatario de la FPF dijo que los árbitros peruanos tienen capacidad, pero varios no atraviesan un buen momento deportivo. “Nosotros tenemos chicos con mucha capacidad, pero lamentablemente no están pasando por el mejor momento, como todo deportista (...). Creo que tienen la oportunidad para que en lo que resta del campeonato muestren por qué tienen la insignia FIFA”, señaló.

El árbitro Kevin Ortega representó a Perú en el Mundial 2026, pero en la Liga 1 ha tenido varias ausencias en las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026. - créditos: Conmebol

Para Lozano, la preparación de los jueces es un aspecto que siempre puede revisarse. Aun así, puso el acento en la recuperación individual de quienes han quedado expuestos por decisiones discutidas durante los partidos.

“Errores van a haber, vamos a mejorarlo, pero lo que no puede haber en nuestra administración es descuido ni corrupción ni apañamiento”, manifestó. También aseguró que la disciplina será un criterio central dentro de la FPF: “A muchos no les gusta que en la Federación se actúe con disciplina y no apañemos a algunos”.

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Agustín Lozano sobre las deudas a los árbitros

Agustín Lozano rechazó la versión sobre supuestas deudas hacia los árbitros y sostuvo que esos pagos no forman parte de las responsabilidades directas de la FPF. “Eso es totalmente falso. Pero más que falso, no es responsabilidad de la Federación. Creo que se olvidan de que existe una liga, y la administración del fútbol profesional está a cargo de la Liga Profesional. Y la Liga Profesional tiene acuerdos, contratos, se respetan procedimientos que tienen sus fechas, existe una programación”, indicó.

Gustavo Peralta reveló que la FPF prepara una reestructuración total del arbitraje para 2027. (Video: L1MAX)

El directivo chongoyapano lamentó que haya gente que “está ensañada o quiere sembrar algo para desestabilizar, quedará en ellos. Yo lo que puedo decir como presidente de la Federación, es que la Federación cada vez está más fortalecida. Siempre va a apoyar a la Liga Profesional y a la liga amateur. Así que por ese lado, tranquilidad y cuando la Liga Profesional y la liga aficionada soliciten apoyo de la Federación, ahí vamos a estar”.

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En eso, Agustín Lozano volvió a entender el presente del arbitraje, aunque dejó en claro que para la próxima temporada podría haber una reforma. “Que haya un mal momento de los árbitros, ese es un tema que le puede pasar a todo profesional y hay que tratar de desearles que a ellos les vaya de lo mejor. Pero yo no puedo arruinar el trabajo de un chico que hoy día no está pasando por buen momento. Pero si las cosas no mejoran, también alguien puede perder su sitio porque nadie se ha comprado un puesto”, acotó.

El presidente de la FPF habló de la selección peruana y del polémico presente del arbitraje nacional. (Video: Fútbol en América)

Agustín Lozano sobre la próxima convocatoria de la selección peruana

Por otro lado, el presidente de la FPF anticipó que la próxima convocatoria del técnico Mano Menezes para la selección peruana podría incluir novedades. La lista está pensada para los amistosos de finales de setiembre y octubre.

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“Pude conversar con el ‘profe’, estaba tranquilo por el desarrollo que viene y el desenvolvimiento de algunos chicos. Seguro que habrán algunas sorpresas o también algunas novedades por ahí, pero hay una gran esperanza, hay una fe fuerte y esperemos de que se pueda concretar en los próximos días”, expresó.

El mandamás descartó que las posibles novedades respondan únicamente a una planificación para partidos en la altura. “Lo que más importa en la última conversación, es que lo que esperaba el ‘profe’ Mano de encontrar algunas grandes oportunidades en nueva gente joven, lo está encontrando. Y creo que las oportunidades de estas fechas que se vienen van a dar mucho que decir y van a dar una gran esperanza para el Perú”, agregó.

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