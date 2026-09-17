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Cienciano completó su último entrenamiento en Uruguay y quedó listo para buscar las semifinales de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño agradeció la hospitalidad de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y se alista para enfrentar este jueves a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, donde defenderá el 2-0 obtenido en la ida

Cienciano – Montevideo City Torque – Horacio Melgarejo - Copa Sudamericana – Perú – deportes – 16 septiembre
Dos sesiones de entrenamiento en Montevideo, un agradecimiento público a los anfitriones uruguayos y una consigna táctica definida: jugar con orden e inteligencia, pero sin renunciar a la identidad ofensiva que los trajo hasta aquí. (Cienciano)
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El plantel de Cienciano cerró su preparación en suelo uruguayo con una sesión en el Complejo Deportivo Enrique Castro, predio de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, y quedó listo para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque.

El encuentro está programado para este jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Centenario. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega con una ventaja de dos goles obtenida en Cusco, resultado que lo coloca a un paso de las semifinales del certamen continental. La jornada previa, la delegación peruana había trabajado en las instalaciones del Albion Football Club.

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La hospitalidad uruguaya y la preparación final

Cienciano – Montevideo City Torque – Horacio Melgarejo - Copa Sudamericana – Perú – deportes – 16 septiembre
El conjunto cusqueño cerró sus entrenamientos en Uruguay con la mira puesta en las semifinales de la Sudamericana. Kevin Becerra destacó la importancia del partido y reconoció el impacto de la ausencia de Hohberg. (Cienciano)

A través de sus plataformas digitales, el club agradeció públicamente las condiciones brindadas para los entrenamientos: “Agradecemos a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por permitirnos trabajar en su predio deportivo previo a nuestro partido de mañana. Asimismo, recibimos la visita de los funcionarios del complejo, Rodrigo Brasesco y Samir Morán, quienes brindaron a nuestra delegación todas las facilidades para que los entrenamientos se desarrollen de la mejor manera”.

El trabajo del equipo transcurrió sin contratiempos y el cuerpo técnico valoró las condiciones del espacio para la puesta a punto definitiva. La delegación peruana se instaló en Montevideo con tiempo suficiente para adaptarse al entorno y completar dos jornadas de práctica antes del duelo decisivo.

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Uno de los futbolistas más expectantes de cara al partido es el ecuatoriano Kevin Becerra, quien expresó su estado de ánimo en diálogo con Movistar Deportes. “Muy contento por el momento. Se le da mérito a jugar unos cuartos de final. Uno ya quiere jugar y llevar la clasificación a Perú, pero toca trabajar el partido de la mejor manera”, señaló el volante, quien también reflexionó sobre la diferencia conseguida en la altura cusqueña: “La idea era hacernos fuertes de local y marcar una buena cantidad de goles. Tuvimos la misma actitud que mostramos contra Botafogo. No nos fuimos con bronca, porque hicimos un buen partido; ellos también jugaron”.

Becerra también se refirió a la baja de Alejandro Hohberg, figura del equipo en etapas anteriores de la competencia: “Se va a sentir la baja, porque era parte fundamental del camino que estamos recorriendo. El jugador que lo reemplace lo va a hacer de la mejor manera”.

Así fue el partido de ida

Cienciano – Montevideo City Torque – Horacio Melgarejo - Copa Sudamericana – Perú – deportes – 16 septiembre
Los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain le dieron a Cienciano una ventaja de dos tantos ante Montevideo City Torque. Sin embargo, Horacio Melgarejo advirtió que la serie todavía no está definida. (Cienciano)

El triunfo en Cusco tuvo dos protagonistas concretos. El primero en marcar fue Cristian Souza, quien aprovechó un espacio en el área para conectar un centro rasante de Neri Bandiera ante la salida anticipada del arquero Franco Torgnascioli. Más adelante, Maximiliano Amondarain se proyectó desde su posición defensiva y, al encontrar el camino despejado por una disputa de Santiago Arias, lanzó un remate desde más de 25 metros que terminó en el fondo de la red.

El resultado posiciona a Cienciano como favorito para el duelo de vuelta, aunque el propio entrenador se encargó de bajar las expectativas. “La llave no está cerrada ni con un diez a cero”, afirmó Horacio Melgarejo en conferencia de prensa tras la victoria en la ida.

El técnico argentino de 53 años reconoció que Montevideo City Torque planteó un esquema replegado y buscó hacerse daño mediante transiciones rápidas y pelotas largas, pero destacó la iniciativa de su equipo durante todo el encuentro. “Tenemos que ser justos con nuestros futbolistas. Hoy un solo equipo fue a buscar la victoria. Esa es la gran verdad”, sostuvo.

El recorrido del conjunto peruano en la presente edición del torneo da cuenta de una llamativa dualidad: sólido en casa, más vulnerable fuera. En la fase de octavos, Cienciano recibió a Botafogo —vigente campeón del certamen— en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y lo goleó 6-1 con actuaciones destacadas de Carlos Garcés y Hohberg. Sin embargo, en Brasil cayó 1-0, aunque logró avanzar. Un patrón similar se registró ante Lanús: los argentinos ganaron 2-0 en La Fortaleza con tantos de Lucas Besozzi y Ramiro Carrera, pero en la revancha los cusqueños dieron vuelta la serie de manera contundente.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

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