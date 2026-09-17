“Enfócate en ti, ponte a estudiar”: el dardo de Paul Michael a Pamela López frente a cámaras que la puso nerviosa y avergonzada

Paul Michael sorprendió a Pamela López en la conferencia del videoclip 'Señora' al pedirle que se enfoque en sus proyectos personales y en estudiar.

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Paul Michael protagonizó un inesperado momento durante la conferencia de prensa por el lanzamiento del videoclip ‘Señora’, de Combinación de La Habana, al recomendarle a su expareja, Pamela López, que se enfoque en sus proyectos personales antes que en su vida sentimental. El comentario se produjo en medio del reencuentro entre ambos, casi cinco meses después de su ruptura.

El intercambio ocurrió luego de que un reportero le preguntara al cantante sobre la nueva relación de López con el productor Franco Portales. Paul Michael respondió con un consejo directo dirigido a su expareja frente a las cámaras de prensa.

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El consejo que descolocó a Pamela López frente a los reporteros

Consultado sobre la actual pareja de Pamela López, Paul Michael primero se limitó a desearle lo mejor, aunque luego amplió su respuesta con una recomendación puntual sobre las prioridades de la animadora. “Qué te puedo decir, le deseo lo mejor”, señaló el cantante en un primer momento.

Ante la insistencia de la prensa, que le consultó si ya le había recomendado a López enfocarse más en ella misma, Paul Michael respondió con una frase que generó sorpresa entre los presentes. “Enfócate en ti mujer, salir adelante, en crecer, ponte a estudiar, lo que tanto decías, estudiar actuación, baile”, expresó el integrante de Combinación de La Habana.

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Paul Michael y Pamela López se reencuentran y comparten un emotivo abrazo, provocando reacciones y reflexiones sobre su pasado juntos. Descubre las declaraciones de Paul Michael sobre su relación actual y la de Pamela. Video: TikTok @farandula01tv.peru

La reacción de Pamela López ante el comentario no fue de molestia, sino de aceptación entre risas. “Lo voy a hacer…”, respondió la animadora, visiblemente avergonzada. El cantante remató la conversación con una frase adicional dirigida a la nueva relación sentimental de su expareja: “El amor te quita tiempo”, le dijo Michael, en referencia al vínculo que López mantiene con Portales.

La versión de Pamela López sobre el episodio

Días después del encuentro, Pamela López se refirió al comentario de su expareja durante una emisión de su pódcast ‘Vale Todo’. La conductora reconoció que las palabras de Paul Michael la tomaron por sorpresa, aunque aclaró que no las consideró un cuestionamiento a su relación actual.

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“El comportamiento que tuvo Paul fue sorprendente. Yo sí me he enfocado en mí. Quizás no he hecho las cosas que en su momento dije que haría, como estudiar, porque ando con mi tiempo a full”, explicó López sobre la recomendación de su expareja respecto a sus estudios de actuación y baile.

La animadora también defendió su actual relación sentimental frente al comentario de Michael sobre el tiempo que demandan los vínculos amorosos. “El amor no me quita tiempo, uno tiene que organizarse. Al contrario, hoy en día Franquito me ayuda muchísimo; cuando puede y tiene tiempo, me lleva y me recoge y está al pendiente de mí”, sostuvo López, en referencia a Portales.

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Raysa Ortiz agradece buenos deseos de Pamela López, pero niega romance con Paul Michael.TikTok: América TV

Sobre la actitud desenvuelta que mostró su expareja durante el evento, Pamela López planteó dos posibles explicaciones. “Tengo varias hipótesis. Creo que el trago le jugó en contra o, segundo, como él mismo lo mencionó, ‘el alumno superó al maestro’. Show es show y dijo todo lo que aprendí en ‘Esto es Guerra’. Yo entendí que es parte de su show, pero pudo haberlo manejado mejor”, señaló la conductora.

Un reencuentro marcado por gestos de cercanía

El cruce entre Paul Michael y Pamela López se dio en el marco de la presentación oficial del videoclip ‘Señora’, canción en la que la animadora participó como protagonista y en la que Michael canta como integrante de la orquesta. Antes del comentario sobre los estudios, ambos protagonizaron un momento de cercanía frente a la prensa, que incluyó un abrazo y frases de agradecimiento mutuo.

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“Antes que hagan esas preguntas, quiero felicitar a Pamela por el gran trabajo que hizo en el videoclip, de verdad. Tienes mucho talento, siempre te lo he dicho. Sigue adelante, sigue esforzándote, sigue creciendo y enfócate en lo tuyo, eres una excelente actriz, en todo lo que vas a hacer eres buena: cocinera, actriz, bailarina”, expresó Paul Michael al inicio de la conferencia, antes de referirse a la nueva relación de López.

El cantante también le preguntó de forma directa a su expareja si hubiera preferido conversar antes de que su relación terminara en ‘La Granja VIP’, pregunta que dejó a López visiblemente nerviosa frente a las cámaras. “Nosotros antes de entrar al reality hablamos… ¿Hubieras querido hablar para que no termine así?”, le consultó Michael, mirándola fijamente.

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Paul Michael explica la razón por la que no se borra tatuaje en honor a Pamela López

Ante la pregunta, Pamela López optó por tomar su bebida entre risas antes de responder. “¿Qué le han dado a Paul? Me sorprende Paul que sea tan desenvuelto, yo le di unos tips…”, comentó la animadora, mientras los reporteros presentes bromeaban sobre un posible interés romántico entre ambos.

Paul Michael, por su parte, reconoció en una entrevista posterior con RPP que el reencuentro con su expareja le generó una sensación particular. “Es extraño. No me afecta profundamente, pero sí trae recuerdos”, afirmó el cantante, quien además confirmó que aún conserva el tatuaje con el nombre de López que se hizo durante su relación.

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