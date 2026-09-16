López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

López Chau considera prematuro evaluar los 53 días de Gobierno de Keiko Fujimori, aunque sostiene que algunos aspectos de la gestión “se están corrigiendo”

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El senador de Ahora Nación y excandidato presidencial Alfonso López Chau consideró este miércoles que todavía es “muy poco tiempo” para evaluar los primeros 53 días de Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, aunque señaló que algunos aspectos de la gestión “se están corrigiendo”.

“Es muy poco tiempo para ver algunas cosas. Creo que otras se están corrigiendo. Por ejemplo, ayer he escuchado al ministro de Relaciones Exteriores en la embajada de México, donde nos hemos encontrado (...) y la intervención del premier ha sido muy buena. Incluso le he dicho que él tiene mejores modales que los funcionarios de la embajada”, señaló en diálogo con la prensa.

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Seguidamente, se refirió a la posición de su bancada frente a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y aseguró que las conversaciones avanzan hacia un consenso. “Estamos dialogando, los temperamentos se están corrigiendo”, dijo.

Explicó que parte de esas tensiones surgieron a raíz de intercambios entre integrantes de su tienda política y representantes del Ejecutivo durante la discusión de las facultades, luego de que algunos diputados reaccionaran ante la advertencia de que, si las medidas no eran aprobadas, el Gobierno “actuaría de otra manera”.

El senador destacó la actuación del canciller y del primer ministro, al considerar que la intervención de este último fue “muy buena” durante un encuentro en la embajada de México

“Entonces ellos: ‘¿Con qué contestaron?’. ‘Ah, entonces no te doy nada’”, relató al considerar que estas diferencias responden a “cosas políticas del momento”.

López Chau integra el bloque de oposición al Gobierno de Fujimori junto con representantes de Juntos por el Perú y otras fuerzas políticas que han anunciado una posición de vigilancia frente al Ejecutivo.

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Sin embargo, su postura no coincide en todos los puntos con la de Juntos por el Perú, cuyos dirigentes han cuestionado abiertamente las primeras decisiones de la jefa de Estado y su estilo de comunicación adoptado.

El diputado y vocero de esa formación, Ernesto Zunini, ha sido uno de los críticos más visibles. En agosto cuestionó las transmisiones de Fujimori sobre aspectos de su rutina personal y afirmó que “no se gobierna desde las redes”.

Zunini también cuestionó el mensaje presidencial del 28 de julio, cuando asumió el mando, y sostuvo que existía una “profunda desconexión con la realidad que viven millones de peruanos”, además de criticar la continuidad de prácticas del anterior Congreso.

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Sobre las facultades legislativas, López Chau aseguró que el diálogo con el Ejecutivo avanza hacia un consenso y atribuyó las tensiones iniciales a “cosas políticas del momento”

Una posición diferente frente a una de las principales solicitudes del Ejecutivo ha mostrado Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, quien mencionó que su bancada estaba dispuesta a respaldar las facultades legislativas que fueran urgentes para enfrentar la inseguridad y afirmó que el Gobierno debía contar con las herramientas necesarias para actuar.

No obstante, un día después Nieto precisó que el respaldo debía evaluarse y que no suponía apoyar el pedido del Ejecutivo en su conjunto. Planteó que las facultades fueran revisadas materia por materia y que estuvieran delimitadas a asuntos urgentes.

El Gobierno de Fujimori ha colocado entre sus principales prioridades la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, la reforma y ampliación del sistema penitenciario y la solicitud de facultades legislativas al Congreso. En sus primeras semanas, además, el gabinete ha afrontado cuestionamientos por algunos nombramientos y decisiones de política pública.

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