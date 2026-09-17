La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Óscar Ibáñez se pronunció sobre el rendimiento de Alejandro Duarte en Alianza Lima y si debe ser suplente. Crédito: Difusión.

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Óscar Ibáñez pidió que Alianza Lima mantenga la confianza en Alejandro Duarte luego del error que marcó el desenlace del clásico ante Universitario de Deportes. El exarquero de la selección peruana consideró que Pablo Guede debe respaldar al guardameta de cara al partido frente a ADT.

Duarte atraviesa un periodo de cuestionamientos en el Torneo Clausura. El portero había sido una de las piezas que aportó regularidad durante el Apertura, certamen que ganó el cuadro ‘blanquiazul’, pero su desempeño posterior incluyó jugadas que tuvieron impacto directo en los resultados del equipo.

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La última ocurrió en el clásico ante Universitario. En el minuto 97, una confusión entre Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez dejó el balón servido para Lisandro Alzugaray, quien anotó el 2-1 definitivo para los cremas. La derrota en casa profundizó las dudas alrededor de la continuidad del arquero en el once inicial.

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

Ibáñez, quien fue portero durante su etapa como futbolista y dirigió a la selección peruana, sostuvo que el contexto del partido y la cercanía de un nuevo encuentro vuelven riesgoso un cambio en el arco. Para el exguardameta, la prioridad pasa por recuperar la confianza del titular.

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“Poner a un arquero juvenil [Ángel De la Cruz, 24 años] para lo que resta, sin tanta experiencia, sería un poco complicado. Tienes que darle el respaldo al titular y más aún de local. Un buen resultado te puede acomodar todo”, declaró en diálogo con ‘RPP’.

Ibáñez sostuvo que Duarte tomó una decisión válida en el clásico

El exseleccionador también analizó la acción que definió el partido frente a Universitario. Lejos de responsabilizar únicamente a Duarte, apuntó a la falta de coordinación con Chávez y remarcó que el arquero queda más expuesto porque es quien recibe el gol.

“Para mí Duarte sale bien. Lo que pasó fue una situación que el arquero tiene que decidir en una décima de segundo”, afirmó Ibáñez. Luego añadió que, a su juicio, el guardameta tomó la decisión de ir por el balón y pudo haber advertido su salida al defensor.

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Tras ser consultado por el momento futbolístico del arquero Alejandro Duarte, Pablo Guede, DT de Alianza Lima, minimizó los errores y mostró total respaldo. "Esto es fútbol, se crece de los errores", afirmó en conferencia de prensa.

El exportero recordó que los fallos de ese tipo afectan con mayor fuerza cuando se producen en el cierre de un encuentro y no existe margen para una reacción. “A mí me pasó varias veces. A veces pasa disimulado porque el equipo gana o no pierde. En este caso Alianza perdió justo en la última jugada”, señaló.

La postura de Ibáñez coincide con el mensaje público de Pablo Guede, quien descartó que la equivocación modifique su respaldo a Duarte. Tras el clásico, el técnico argentino sostuvo que los errores son parte del fútbol y que el problema aparece cuando un jugador no logra reponerse de ellos.

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En Alianza Lima, la alternativa inmediata es Ángel De la Cruz, arquero de 24 años que integra el plantel de Liga 3. El guardameta tuvo presencia en el primer equipo durante 2024, cuando disputó tres partidos y recibió cinco goles. La situación cobra relevancia porque, según el panorama actual del plantel, es el único reemplazante disponible para Duarte luego de la salida de Guillermo Viscarra.

Ángel De La Cruz secundando a Alejandro Duarte durante la presentación de la nueva disciplina aliancista en 2026. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a ADT con la necesidad de reducir distancia en el Clausura

El partido entre Alianza Lima y ADT se jugará este viernes 18 de septiembre, desde las 20:00 de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela comenzará a las 21:00; en Argentina, Brasil y Uruguay, a las 22:00. L1 MAX transmitirá el compromiso correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.

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Los íntimos llegan al encuentro en el puesto 11, con 13 puntos, luego de nueve jornadas. Universitario lidera el certamen, mientras Melgar y Sport Boys tienen 17 unidades. A Alianza le quedan ocho partidos para intentar una recuperación en la tabla.

El club victoriano necesita conquistar el Clausura para obtener el título nacional de forma directa, después de haberse impuesto en el Apertura. En la tabla acumulada conserva el primer lugar con 53 puntos, por delante de Universitario, que suma 49, y de Melgar y Deportivo Garcilaso, ambos con 45.

El duelo con ADT pondrá a prueba la decisión de Guede en el arco. Duarte buscará responder en Matute después de una semana marcada por el error en el clásico y el respaldo de su entrenador y de Ibáñez.

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Alianza Lima recibirá a ADT por el Torneo Clausura 2026