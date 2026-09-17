Osiptel bloqueará 300 mil celulares vinculados a personas reincidentes en IMEI alterados

Osiptel ordenará en septiembre el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Renteseg. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenará este mes el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Según informó Agencia Andina, los dispositivos afectados están vinculados a personas que anteriormente utilizaron celulares con IMEI alterado.

La medida se ejecutará en tres etapas, con la misma cantidad de equipos en cada fecha. El proceso comenzó el martes 15 de septiembre con el bloqueo de los primeros 100.000 celulares, y continuará con los restantes el 22 y el 29 de septiembre, hasta completar el total previsto para este mes.

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Estrategia contra el comercio ilegal de celulares

Esta acción se enmarca en una política sostenida del Osiptel para combatir el comercio ilegal de equipos terminales móviles en el país. Con esta nueva ronda de bloqueos, el organismo habría inmovilizado más de 2,7 millones de celulares entre enero y septiembre de 2026, y un acumulado de 5,3 millones de equipos desde abril de 2025.

El criterio para incluir un dispositivo en esta lista de bloqueo responde a su vinculación con usuarios reincidentes en el uso de celulares con IMEI alterado, un identificador único que permite rastrear el origen y la legalidad de cada equipo móvil. La reiteración en esta práctica activa el mecanismo de control que administra el organismo regulador.

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El bloqueo de celulares se ejecuta en tres etapas de 100.000 equipos, con fechas previstas para el 15, 22 y 29 de septiembre. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renteseg coordina con las operadoras

Para ejecutar el bloqueo, el sistema Renteseg, administrado por el Osiptel, envía a las empresas operadoras la orden correspondiente sobre los equipos que deben ser inmovilizados. Una vez recibida esta comunicación, las operadoras cuentan con un plazo de dos días hábiles para notificar a sus abonados mediante mensajes de texto (SMS) que el bloqueo se hará efectivo dentro de ese mismo periodo.

Si el usuario no está de acuerdo con la medida, tiene la posibilidad de tramitar el registro de su equipo antes de que se concrete el bloqueo. Este mecanismo busca dar a los afectados una vía de respuesta inmediata frente a una eventual inmovilización de su dispositivo.

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Osiptel - celulares- bloqueo - renteseg

Usuarios pueden regularizar sus equipos

El procedimiento para evitar el bloqueo varía según el origen del equipo. Los usuarios cuentan con las siguientes opciones:

Si el celular fue adquirido en el país, deben exigir a la empresa que se lo vendió que lo registre en la lista blanca del Renteseg.

Si el equipo fue comprado en el extranjero para uso personal, deben acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para solicitar el registro respectivo.

El Osiptel mantiene disponible este mecanismo de regularización para los usuarios que consideren que su equipo fue incluido erróneamente en la lista de bloqueo o que buscan formalizar su situación antes de que se ejecute la medida.