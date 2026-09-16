Perú

Senado autoriza viaje de la presidente Keiko Fujimori a EE.UU. para participar en Asamblea General de la ONU

La mandataria viajará a Nueva York del 21 al 25 de septiembre en el marco de su primer permiso de viaje al extranjero

La Cámara de Senadores votó y aprobó la solicitud de permiso de viaje de la presidenta Keiko Fujimori para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. El resultado fue de 34 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. | Canal N
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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Estados Unidos, donde participará en las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La votación registró 34 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, según informó el titular de la Cámara, Miguel Torres, durante la sesión transmitida por Canal N.

La autorización permite a la mandataria salir del territorio nacional del 21 al 25 de septiembre de 2026, en el marco de su primer pedido formal de viaje desde que asumió la Presidencia. El proyecto de resolución legislativa fue presentado por el Poder Ejecutivo y contó con las firmas de la propia jefa del Estado y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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Una mujer sonriente con traje blanco sobrepuesta al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Cámara de Senadores aprobó el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión/Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda internacional de Fujimori en la ONU

Fujimori viajará a la ciudad de Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Según detalló la Agencia Andina, la agenda presidencial contempla su intervención en el debate general, además de su participación en eventos organizados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La programación también incluye encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, así como reuniones con altas autoridades internacionales durante su estadía en territorio estadounidense. La solicitud de viaje contó con el voto aprobatorio previo del Consejo de Ministros, requisito exigido para este tipo de gestiones ante el Congreso.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)

Premier Galarreta asumirá el despacho presidencial

Conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se hará cargo del despacho de la Presidencia de la República mientras Fujimori permanezca fuera del país. Esta disposición forma parte del proyecto de resolución legislativa remitido al Senado.

El debate en el pleno estuvo marcado por posiciones divididas entre las bancadas. La senadora Martha Moyano, de Fuerza Popular, defendió la necesidad del viaje al señalar que la asamblea abordará temas vinculados con la agenda nacional, como la inseguridad y el fenómeno de El Niño, además de destacar el rol constitucional de la presidenta en la conducción de las relaciones internacionales del país.

Luis Galarreta

Juntos por el Perú votó en contra

Durante la votación, la bancada de Juntos por el Perú (JP) se manifestó en contra del permiso de viaje, según se observó en el tablero de votación del pleno. El resto de agrupaciones, entre ellas Fuerza Popular y Renovación Popular, respaldaron la iniciativa, mientras que la bancada Obras registró abstenciones.

Con la resolución aprobada, la presidenta Fujimori queda habilitada para emprender su primer viaje oficial al extranjero desde el inicio de su gestión, con la representación del país en uno de los foros multilaterales de mayor relevancia en la agenda internacional.

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