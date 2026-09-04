El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El club de Cutervo solicitó revisar la terna para el duelo ante Universitario de Deportes, programado el domingo 6 de septiembre en el Monumental, y expresó inquietud por Michael Espinoza como juez principal (Liga 1)

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Se quiere curar en salud. El Club Comerciantes Unidos de Cutervo elevó una solicitud formal a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para que reconsidere la terna designada para el partido ante Universitario de Deportes, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a su hinchada, la institución cajamarquina manifestó su inquietud por la elección de Michael Espinoza como árbitro central del encuentro, que está fijado para el domingo 6 de septiembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El pedido, según el propio club, obedece a razones preventivas y no implica cuestionamiento alguno a las autoridades del fútbol peruano.

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El comunicado y los argumentos del club

Las Águilas Cutervinas pidieron reconsiderar la designación arbitral para el partido del domingo en el Monumental. La institución aclaró que no existe un conflicto previo con Michael Espinoza ni con la CONAR. (Comerciantes Unidos)

En el texto oficial, las denominadas “Águilas Cutervinas” precisaron que la gestión ante la CONAR se realizó dentro del marco de sus competencias institucionales. “El Club Comerciantes Unidos de Cutervo informa a la opinión pública y a nuestra afición que, en el marco de sus competencias, ha solicitado respetuosamente a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) considerar la posibilidad de revisar la terna arbitral designada para nuestro próximo encuentro frente a Universitario de Deportes”, señala el documento.

El conjunto de Cutervo subrayó que la petición no responde a ningún conflicto previo con el árbitro ni con el organismo que lo designó, sino a una medida de carácter preventivo. “Esta solicitud responde únicamente a un criterio preventivo y de garantía, con el propósito de contribuir a que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones”, indicaron.

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Con esa aclaración, la dirigencia buscó despejar cualquier lectura que pudiera interpretarse como una impugnación directa al árbitro o como un intento de presionar a la CONAR. El tono del comunicado fue cuidadoso en ese sentido: la palabra “respetuosamente” aparece de manera explícita, y la solicitud se encuadra como una posibilidad a evaluar, no como una exigencia.

La figura de Michael Espinoza y el contexto del partido

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos tendrá a Michael Espinoza como juez central. El encuentro llega después de resultados opuestos para ambos equipos en la séptima fecha del Clausura. (CONAR)

La designación de Michael Espinoza como juez principal del encuentro había generado reacciones antes incluso de que Comerciantes Unidos tomara posición pública. El árbitro es recordado por un episodio en el que acusó a hinchas de Universitario de Deportes de haberle dirigido insultos de carácter racista, un antecedente que colocó su nombre en el centro del debate cuando la CONAR confirmó su nombramiento para este partido. Lenin Montalbán, en tanto, quedó asignado al VAR.

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El duelo entre el conjunto merengue y las Águilas Cutervinas se disputará en el Monumental de Ate, recinto con capacidad para albergar una de las mayores concurrencias del fútbol peruano. Comerciantes Unidos llega al encuentro tras caer 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico regional, resultado que complicó su posición en la tabla del Clausura. Universitario, por su parte, viene de remontar un 2-0 en contra ante UTC para quedarse con un triunfo por 4-2 que le permitió consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El club acatará la decisión final de las autoridades

La dirigencia de Comerciantes Unidos dejó la evaluación de su pedido en manos de la CONAR. El club aseguró que acatará la resolución final y mantendrá su respeto por las autoridades del fútbol peruano. (Comerciantes Unidos)

Más allá de la solicitud, Comerciantes Unidos dejó en claro que respetará el fallo que adopte la CONAR, cualquiera sea su contenido. “El club reafirma su absoluto respeto por las autoridades y organismos competentes del fútbol peruano, dejando en sus manos la evaluación correspondiente de nuestra solicitud”, puntualizaron en el comunicado.

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La institución también aprovechó el espacio para reiterar su postura frente a la competencia en términos generales. “Nuestro compromiso es continuar trabajando por el buen desarrollo de la competencia, promoviendo siempre el respeto, la deportividad y el juego limpio”, concluyeron.

Al cierre de esta nota, la CONAR no había emitido una respuesta pública sobre la petición del club cajamarquino. La incógnita sobre si Espinoza mantendrá o perderá la designación quedó abierta a pocas horas de que ambos equipos confirmen sus planteles para un partido que, por las circunstancias que lo rodean, ya acumula más atención de la habitual.