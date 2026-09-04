Perú Deportes

El polémico pedido de Comerciantes Unidos a la CONAR para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

El club cutervino emitió un comunicado oficial en el que solicita revisar la designación de Michael Espinoza como juez principal del duelo programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Monumental

Comerciantes Unidos – Universitario de Deportes – Michael Espinoza - Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
El club de Cutervo solicitó revisar la terna para el duelo ante Universitario de Deportes, programado el domingo 6 de septiembre en el Monumental, y expresó inquietud por Michael Espinoza como juez principal (Liga 1)
Guardar

Se quiere curar en salud. El Club Comerciantes Unidos de Cutervo elevó una solicitud formal a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para que reconsidere la terna designada para el partido ante Universitario de Deportes, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y a su hinchada, la institución cajamarquina manifestó su inquietud por la elección de Michael Espinoza como árbitro central del encuentro, que está fijado para el domingo 6 de septiembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El pedido, según el propio club, obedece a razones preventivas y no implica cuestionamiento alguno a las autoridades del fútbol peruano.

PUBLICIDAD

El comunicado y los argumentos del club

Comerciantes Unidos – Universitario de Deportes – Michael Espinoza - Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
Las Águilas Cutervinas pidieron reconsiderar la designación arbitral para el partido del domingo en el Monumental. La institución aclaró que no existe un conflicto previo con Michael Espinoza ni con la CONAR. (Comerciantes Unidos)

En el texto oficial, las denominadas “Águilas Cutervinas” precisaron que la gestión ante la CONAR se realizó dentro del marco de sus competencias institucionales. “El Club Comerciantes Unidos de Cutervo informa a la opinión pública y a nuestra afición que, en el marco de sus competencias, ha solicitado respetuosamente a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) considerar la posibilidad de revisar la terna arbitral designada para nuestro próximo encuentro frente a Universitario de Deportes”, señala el documento.

El conjunto de Cutervo subrayó que la petición no responde a ningún conflicto previo con el árbitro ni con el organismo que lo designó, sino a una medida de carácter preventivo. “Esta solicitud responde únicamente a un criterio preventivo y de garantía, con el propósito de contribuir a que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones”, indicaron.

PUBLICIDAD

Con esa aclaración, la dirigencia buscó despejar cualquier lectura que pudiera interpretarse como una impugnación directa al árbitro o como un intento de presionar a la CONAR. El tono del comunicado fue cuidadoso en ese sentido: la palabra “respetuosamente” aparece de manera explícita, y la solicitud se encuadra como una posibilidad a evaluar, no como una exigencia.

La figura de Michael Espinoza y el contexto del partido

Comerciantes Unidos – Universitario de Deportes – Michael Espinoza - Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos tendrá a Michael Espinoza como juez central. El encuentro llega después de resultados opuestos para ambos equipos en la séptima fecha del Clausura. (CONAR)

La designación de Michael Espinoza como juez principal del encuentro había generado reacciones antes incluso de que Comerciantes Unidos tomara posición pública. El árbitro es recordado por un episodio en el que acusó a hinchas de Universitario de Deportes de haberle dirigido insultos de carácter racista, un antecedente que colocó su nombre en el centro del debate cuando la CONAR confirmó su nombramiento para este partido. Lenin Montalbán, en tanto, quedó asignado al VAR.

El duelo entre el conjunto merengue y las Águilas Cutervinas se disputará en el Monumental de Ate, recinto con capacidad para albergar una de las mayores concurrencias del fútbol peruano. Comerciantes Unidos llega al encuentro tras caer 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico regional, resultado que complicó su posición en la tabla del Clausura. Universitario, por su parte, viene de remontar un 2-0 en contra ante UTC para quedarse con un triunfo por 4-2 que le permitió consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El club acatará la decisión final de las autoridades

Comerciantes Unidos – Universitario de Deportes – Michael Espinoza - Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
La dirigencia de Comerciantes Unidos dejó la evaluación de su pedido en manos de la CONAR. El club aseguró que acatará la resolución final y mantendrá su respeto por las autoridades del fútbol peruano. (Comerciantes Unidos)

Más allá de la solicitud, Comerciantes Unidos dejó en claro que respetará el fallo que adopte la CONAR, cualquiera sea su contenido. “El club reafirma su absoluto respeto por las autoridades y organismos competentes del fútbol peruano, dejando en sus manos la evaluación correspondiente de nuestra solicitud”, puntualizaron en el comunicado.

La institución también aprovechó el espacio para reiterar su postura frente a la competencia en términos generales. “Nuestro compromiso es continuar trabajando por el buen desarrollo de la competencia, promoviendo siempre el respeto, la deportividad y el juego limpio”, concluyeron.

Al cierre de esta nota, la CONAR no había emitido una respuesta pública sobre la petición del club cajamarquino. La incógnita sobre si Espinoza mantendrá o perderá la designación quedó abierta a pocas horas de que ambos equipos confirmen sus planteles para un partido que, por las circunstancias que lo rodean, ya acumula más atención de la habitual.

Temas Relacionados

Comerciantes UnidosUniversitario de DeportesMichael EspinozaLiga 1peru–deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

El atacante reveló que su prioridad inicial era el exterior, pero que la incertidumbre del mercado y una oferta concreta desde el Cusco cambiaron el rumbo de una negociación que parecía apuntar a otro lado

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

El colegiado brasileño fue designado por la Conmebol para impartir justicia en el duelo que tendrá lugar en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

A través de una entrevista a una cadena brasileña, el seleccionador nacional ha designado al volante de Alianza Lima como el organizador de juego de la ‘bicolor’ durante su proceso, el cual durará cuatro años

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

En París, la primera raqueta nacional llegaba con el trofeo de Hamburgo bajo el brazo y la exigencia que demandó una semana de rendimiento al más alto nivel; en Nueva York, la historia se repitió

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las Leonas suman músculo defensivo con la llegada de la zaguera norteamericana, quien llega con experiencia en Nicaragua, México y Filipinas para el torneo continental en Quito

La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

Óscar Arriola en la mira: las investigaciones fiscales por corrupción que involucran al jefe de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Susana Alvarado sorprende con mensaje de desamor tras revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré”

Susana Alvarado sorprende con mensaje de desamor tras revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré”

Viviana Rivasplata desmiente a Ethel Pozo y niega haber ido a concierto de Luis Miguel con Roberto Martínez: “No me acuerdo”

Adrián Bello debutó en el Gran Teatro Nacional con invitados de lujo: coro gospel de Shantall, Eva Ayllón y Daniela Darcourt

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas, baila al ritmo de Los Mirlos y sorprende al decir que los ‘samplearía’: “Perú me gusta mucho”

DEPORTES

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Fernando Pacheco reveló por qué descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: “Sé de las capacidades que tengo”

Wilton Sampaio será el árbitro del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City por cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

Como en Roland Garros, el físico le volvió a pasar factura a Ignacio Buse en el US Open tras ganar un título ATP en la semana previa

La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026