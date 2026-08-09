Christian Cueva confesó diálogo con Bruno Pérez tras gol anulado de Sport Boys vs Alianza Lima, y lanzó advertencia: “Queremos pelear el título”

El volante del conjunto 'rosado' habló del empate con los 'íntimos' en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)

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Sport Boys consiguió un empate valioso en el Estadio Nacional de Lima ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro dejó a los hinchas con la sensación de que cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la victoria. Los ‘rosados’ estuvieron cerca de imponerse, pero dos goles anulados, incluido uno de Luis Urruti, marcaron el pulso de un partido intenso.

Christian Cueva fue una de las voces más esperadas al término del partido, destacando la entrega colectiva y el crecimiento que atraviesa el plantel. “Enfrentamos a un equipo importante, pero yo la verdad muy contento por el equipo, por lo que mostró, por lo que viene mostrando partido a partido. Eso me deja muy tranquilo y muy feliz también porque estamos para pelear”, dijo en zona mixta.

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La actualidad del cuadro ‘chalaco’ se explica, según ‘Aladino’, por el compromiso colectivo y la calidad del plantel. “Estamos en un momento donde cada uno estamos poniendo nuestro granito de arena. El club es maravilloso, muy lindo, tiene una hinchada maravillosa. Creo que eso tiene que ir a la par también con lo que nosotros mostramos dentro del campo”, afirmó.

Christian Cueva estuvo en el banco de suplentes e ingresó a los 88 minutos para jugar los últimos 10 minutos del Sport Boys vs Alianza Lima. - créditos: A Presión / Paloma Del Solar

En relación al desarrollo de la campaña, el volante considera que Sport Boys ha ido de menos a más y que las variantes ofrecen herramientas para afrontar el resto del torneo. “Lo importante es que el equipo viene en crecimiento y tenemos un plantel exquisito donde Carlos (Desio) va a tener muchas variantes. Yo creo que todos vamos a aprovechar la oportunidad y los minutos que nos den”, señaló.

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Christian Cueva y el diálogo con el árbitro por el gol anulado a Urruti

Uno de los episodios centrales del encuentro fue el gol anulado a Luis Urruti por una supuesta intervención de su brazo en la jugada previa. Christian Cueva relató que habló con el árbitro principal, Bruno Pérez, después de la acción.

“Conversé con Bruno, con el respeto que ellos también se merecen, porque nos podemos equivocar, somos humanos. Él tiene una interpretación de acuerdo a las reglas. Yo tengo una a mi manera, quizás estoy equivocado. Yo siento que en el momento que ‘Tito’ Urruti le topa la mano, no saca ventaja de nada, con lo cual se hace el gol”, explicó.

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La explicación del juez fue determinante para anular la conquista del uruguayo. “Ellos interpretan que, a la vez, por hacer el gol, ellos lo anulan. Porque si lo hubiese tocado Nequecaur, me dijo que era gol”, contó.

Luis Urruti desborda por la banda derecha y saca un centro que se cuela sorpresivamente en el arco de Alianza Lima, pero previamente había acomodado la pelota con la mano - Liga 1

Christian Cueva sobre su presente en Sport Boys

El presente de Christian Cueva en Sport Boys atraviesa un momento de satisfacción personal y profesional. “La verdad que me está haciendo sentirme en casa, darme felicidad de lo que es el fútbol. Y yo sé que poquito a poquito voy a retribuir de la mejor manera”, comentó.

En cuanto a su estado físico, el futbolista admitió que viene “hace casi un mes de una para, pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero me siento bien. Creo que con el transcurrir de los partidos, los minutos que pueda tener, voy a estar mejor”.

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Consultado sobre la posibilidad de disputar más minutos en el siguiente partido, el menudo jugador aclaró: “Eso debes preguntarle a Carlos Desio, que no sé. Así como yo, están todos los compañeros que yo creo que Desio la va a tener igual un poquito difícil. Lo importante es que hay un plantel exquisito donde él puede aprovechar a todos”.

Christian Cueva solo ha disputado dos partidos con Sport Boys: ante Comerciantes FC por Copa de la Liga y contra Alianza Lima por la Liga 1. - créditos: Copa de la Liga

Sobre su continuidad en el club con vistas al centenario el 2027, Cueva Bravo fue enfático: “No podemos pensar en otra cosa porque hoy tenemos que pensar en que queremos pelear el título, queremos pelear torneos internacionales. Entonces, creo que esa es la ilusión, es lo que nosotros queremos como equipo y vamos en ese camino”.

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Christian Cueva sobre posible regreso a la selección peruana

Respecto a su posible regreso a la selección peruana, Christian Cueva optó por la cautela y la concentración en su presente. “Tengo primero que pensar en Boys y yo estoy con mi cabeza aquí. Es un proceso y mientras yo esté feliz y esté con la cabeza puesta en lo que quiero, yo estoy muy tranquilo que las cosas se van a dar”, añadió.