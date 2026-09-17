Matías Di Benedetto se lesionó en los entrenamientos de Universitario; representará baja contra Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026

Matías Di Benedetto representa una ausencia sensible en Universitario. - Crédito: Difusión

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La rutina habitual de los entrenamientos de Universitario de Deportes en Campo Mar se ha visto alterada por lo que significará una ausencia capital con miras al enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Durante el transcurso de la última sesión preparatoria, bajo la observación de Héctor Cúper, aconteció una inesperada lesión por parte de Matías Di Benedetto, según ha reportado fuentes periodísticas cercanas a la institución. Lo que empezó como una jornada tranquila acabó en una práctica marcada por la preocupación.

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Matías Di Benedetto despertó las alarmas en Universitario. - Crédito: Difusión

Los entrenamientos diurnos empezaron de la mejor manera para el ‘Tano’, quien realizó un correcto trabajo táctico al igual que de activación de balón. Sin embargo, sobre la marcha presentó un problema que le impidió continuar y se retiró sentido de los gramados.

A falta de oficialidad, Di Benedetto presenta una dolencia muscular que supone un alejamiento temporal en los planes de Universitario. Por la proximidad del encuentro contra Garcilaso, en el Cusco, es muy poco probable que llegue; en tal sentido quedaría afuera de la nómina de citados.

En caso el argentino no se suba al avión, el DT Cúper tendrá que analizar con mucho detenimiento el efectivo que ocupe su lugar en el bloque que se asiente en la próxima salida al interior del país. Precisamente, corre con ventaja amplia Anderson Santamaría para suplirlo.

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En la actual temporada, Matías Di Benedetto ha sido uno de los futbolistas con mayor recurrencia pese a los constantes cambios en la zona técnica. En resumen, se ha presentado en 17 duelos de la Liga 1 y en 4 de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Matías Di Benedetto sigue ligado a Universitario. - Crédito: Difusión

Invicto en el fortín cusqueño

Universitario, actual líder del Torneo Clausura 2026, puede presumir de mantener un envidiable invicto cada vez que ha visitado la guarida del Deportivo Garcilaso. Desde hace tres años, se ha retirado de aquel escenario puntuando y rindiendo deportivamente.

La primera vez que la ‘U’ acudió al terreno del elenco cusqueño fue en el Torneo Apertura 2023. En aquel episodio salió muy bien librado y sacó un empate sin goles contra un oponente que daba sus primeros pasos en la élite tras ascender desde la Copa Perú.

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En la siguiente temporada, a inicios de año, Universitario de Deportes sacó una nueva igualada, aunque ya con goles en el luminoso. Alex Valera encarriló a los suyos, pero pronto llegaron las reacciones de Pablo Erustes y Andrés Chicaiza. Antes del final, José Rivera se hizo presente para establecer el empate definitivo.

En su última visita, mientras, se hizo grande al sacar un triunfo sin precedentes de la mano de su capitán Aldo Corzo. Con ese resultado afianzó su liderato y abrochó la coronación del Apertura 2025.

Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Ahora volverán a verse las caras en la que se puede considerar una final, dado que ambos elencos se ubican en la cúspide del Torneo Clausura 2026. El vencedor del choque, a celebrarse en Cusco, se ubicará como líder incontestable.

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En la pasada jornada, Universitario se llevó una victoria agónica en el clásico, en Matute, mientras que Deportivo Garcilaso sufrió un desliz en su visita al hogar del Sport Boys, en el Callao.