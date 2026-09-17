Perú Deportes

Matías Di Benedetto se lesionó en los entrenamientos de Universitario; representará baja contra Deportivo Garcilaso en Torneo Clausura 2026

El ‘Tano’ no logró completar la sesión preparatoria en Campo Mar por un problema físico, el cual lo desmarcaría de la lista de convocados para el trascendental choque contra los cusqueños

Matías Di Benedetto representa una ausencia sensible en Universitario. - Crédito: Difusión
Matías Di Benedetto representa una ausencia sensible en Universitario. - Crédito: Difusión
Guardar

La rutina habitual de los entrenamientos de Universitario de Deportes en Campo Mar se ha visto alterada por lo que significará una ausencia capital con miras al enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Durante el transcurso de la última sesión preparatoria, bajo la observación de Héctor Cúper, aconteció una inesperada lesión por parte de Matías Di Benedetto, según ha reportado fuentes periodísticas cercanas a la institución. Lo que empezó como una jornada tranquila acabó en una práctica marcada por la preocupación.

PUBLICIDAD

Matías Di Benedetto despertó las alarmas en Universitario. - Crédito: Difusión
Matías Di Benedetto despertó las alarmas en Universitario. - Crédito: Difusión

Los entrenamientos diurnos empezaron de la mejor manera para el ‘Tano’, quien realizó un correcto trabajo táctico al igual que de activación de balón. Sin embargo, sobre la marcha presentó un problema que le impidió continuar y se retiró sentido de los gramados.

A falta de oficialidad, Di Benedetto presenta una dolencia muscular que supone un alejamiento temporal en los planes de Universitario. Por la proximidad del encuentro contra Garcilaso, en el Cusco, es muy poco probable que llegue; en tal sentido quedaría afuera de la nómina de citados.

En caso el argentino no se suba al avión, el DT Cúper tendrá que analizar con mucho detenimiento el efectivo que ocupe su lugar en el bloque que se asiente en la próxima salida al interior del país. Precisamente, corre con ventaja amplia Anderson Santamaría para suplirlo.

PUBLICIDAD

En la actual temporada, Matías Di Benedetto ha sido uno de los futbolistas con mayor recurrencia pese a los constantes cambios en la zona técnica. En resumen, se ha presentado en 17 duelos de la Liga 1 y en 4 de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Matías Di Benedetto seguirá ligado a Universitario. - Crédito: Difusión
Matías Di Benedetto sigue ligado a Universitario. - Crédito: Difusión

Invicto en el fortín cusqueño

Universitario, actual líder del Torneo Clausura 2026, puede presumir de mantener un envidiable invicto cada vez que ha visitado la guarida del Deportivo Garcilaso. Desde hace tres años, se ha retirado de aquel escenario puntuando y rindiendo deportivamente.

La primera vez que la ‘U’ acudió al terreno del elenco cusqueño fue en el Torneo Apertura 2023. En aquel episodio salió muy bien librado y sacó un empate sin goles contra un oponente que daba sus primeros pasos en la élite tras ascender desde la Copa Perú.

En la siguiente temporada, a inicios de año, Universitario de Deportes sacó una nueva igualada, aunque ya con goles en el luminoso. Alex Valera encarriló a los suyos, pero pronto llegaron las reacciones de Pablo Erustes y Andrés Chicaiza. Antes del final, José Rivera se hizo presente para establecer el empate definitivo.

En su última visita, mientras, se hizo grande al sacar un triunfo sin precedentes de la mano de su capitán Aldo Corzo. Con ese resultado afianzó su liderato y abrochó la coronación del Apertura 2025.

Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.
Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Ahora volverán a verse las caras en la que se puede considerar una final, dado que ambos elencos se ubican en la cúspide del Torneo Clausura 2026. El vencedor del choque, a celebrarse en Cusco, se ubicará como líder incontestable.

En la pasada jornada, Universitario se llevó una victoria agónica en el clásico, en Matute, mientras que Deportivo Garcilaso sufrió un desliz en su visita al hogar del Sport Boys, en el Callao.

Temas Relacionados

Matías Di BenedettoUniversitario de DeportesLiga 1Deportivo Garcilasoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

El #35 del ranking ATP ha dividido a los fanáticos del deporte de la raqueta en redes sociales. Su declaración ha abierto el debate sobre las diferencias físicas entre ambos sexos

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

El exarquero campeón de la Copa Sudamericana 2003 con el cuadro cusqueño analiza el duelo ante Montevideo City Torque. Remarca la exigencia del rival, líder de su torneo, y anticipa un trámite de alto riesgo

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”

El entrenador nacional analizó la recta final de la Liga 1 y subrayó que la variedad geográfica del país, los partidos en altura y el calor del norte convierten al campeonato en una exigencia permanente para todos los equipos

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”

Felipe Chávez presenta una “contusión dolorosa en la rodilla” producto de un golpe ocasionado en el último triunfo del Magdeburgo en 2. Bundesliga

El entrenador del club revelación del ascenso de Alemania ha comentado, en su reciente conferencia de prensa de cara a la sexta fecha del certamen, que ‘Pippo’ presenta una pequeña lesión que está siendo monitoreada

Felipe Chávez presenta una “contusión dolorosa en la rodilla” producto de un golpe ocasionado en el último triunfo del Magdeburgo en 2. Bundesliga

Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”

‘Dani’ y ‘Nacho’ son los grandes atractivos de esta llave; este 2026 se han instalado en la élite del tenis mundial. El duelo que protagonizarán en Lima promete sacar chispas

Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

Senado autoriza viaje de la presidente Keiko Fujimori a EE.UU. para participar en Asamblea General de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens cuestiona a Zully por operarse en Miami sin avisar antes a sus padres: “Si fueras mi hija te saco de la clínica”

Rebeca Escribens cuestiona a Zully por operarse en Miami sin avisar antes a sus padres: “Si fueras mi hija te saco de la clínica”

Marisol Aguirre genera polémica en redes tras asegurar que “fue a Disney recién a los 19 años”

¿A qué se dedica Helen Valleau, la novia 10 años menor de Claudio Pizarro?

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Lucho Cáceres critica la “ineptitud” de Keiko Fujimori y cuestiona la falta de planes en su gestión: “Está peor de lo que pensé”

DEPORTES

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

Ignacio Buse, en el centro de la polémica tras asegurar que vencería a la número uno del tenis femenino mundial

La advertencia de Óscar Ibáñez a Cienciano para la revancha con Montevideo City Torque por Sudamericana: “La serie está abierta”

La dura descripción de Víctor Rivera, técnico de ADT, sobre la Liga 1: “El torneo peruano siempre ha sido difícil”

Felipe Chávez presenta una “contusión dolorosa en la rodilla” producto de un golpe ocasionado en el último triunfo del Magdeburgo en 2. Bundesliga

Daniel Vallejo halaga a Ignacio Buse antes de la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis: “Puede seguir escalando en el ranking”