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Mano Menezes confesó los motivos de las convocatorias de Lapadula, Mora y Magallanes para amistosos de la selección peruana

El técnico brasileño habló del regreso de ‘Lapa’ a la ‘bicolor’, así como de las presencias de los futbolistas de Sport Boys y Sport Huancayo; explicando su criterio para armar las listas

El DT brasileño dio detalles del motivo por el cual llamó para los amistosos de setiembre y octubre a los tres futbolistas. (Video: Bicolor )
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El técnico Mano Menezes presentó los convocados de la selección peruana para los amistosos de Norteamérica de setiembre y octubre. En la nómina sobresalen Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Piero Magallanes, quienes llegan con recorridos distintos dentro de la búsqueda que impulsa el comando técnico.

‘Lapa’ regresó a la lista luego de que su última aparición con la ‘bicolor’ fue ante Argentina en la Copa América 2024. En el caso de Mora, recibió el llamado tras su notable presencia como titular en Sport Boys, club que compite por el Torneo Clausura de la Liga 1. En tanto, ‘Maga’ ya había participado en el combinado patrio conformado por la Agremiación para el amistoso frente a Bolivia y convirtió uno de los tantos del triunfo por 2-0 en diciembre del 2025.

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La presencia de los tres futbolistas expone la intención de Menezes de combinar antecedentes, actualidad y posibilidades de crecimiento. “Nosotros intentamos ser coherentes con lo que pensamos en temas de características de los jugadores que es lo más importante, porque en la manera de cómo vamos a jugar, son cosas que podemos definirlo más adelante. Pero la característica individual nos aproxima a lo que podemos pensar colectivamente como estrategia y manera de jugar”, dijo en primera instancia en Bicolor+.

El DT brasileño estableció tres puntos para orientar la observación de los futbolistas: el historial de algunos de ellos en la selección peruana, su rendimiento actual y sus actuaciones previas con la camiseta nacional. “Esos pilares nos sustentan, direccionamos todas las observaciones con ese perfil que queremos para la selección”, indicó.

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Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA
Lista de convocados de la selección peruana para amistosos fecha FIFA de setiembre y octubre. - créditos: FPF

Mano Menezes sobre los cambios en las convocatorias de la selección peruana

Mano Menezes aclaró que un jugador que queda fuera de una convocatoria de la selección peruana no pierde definitivamente la posibilidad de regresar. El entrenador planteó que las modificaciones responden a la necesidad de ampliar observaciones, aunque sin perder parámetros de comparación. “Algunos aparecen, los analizamos acá con nosotros para ver cómo rinden, cómo se sostienen en relación a lo que imaginamos de su potencial”, explicó.

A veces cambiamos a algunos porque es necesario observar a otros. No quiere decir que aquellos que salieron no pueden estar ahí nuevamente, como ya sucedió. Está ahí Romero nuevamente, que es el arquero de Universitario”, dijo sobre el caso de un jugador que volvió a la ‘bicolor’.

La evaluación apuntará a medir la respuesta de cada futbolista dentro de las exigencias del seleccionado. La gira en Norteamérica le permitirá a Menezes sacar conclusiones. “Siempre estamos intentando no abrir tanto porque sino, nos quedamos sin objetividad en las observaciones. Y queremos hacer eso en estos cuatro partidos que temos contra adversarios de alto nivel, para continuar avanzando en lo que queremos”, sostuvo.

Mano Menezes confesó los motivos de las convocatorias de Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Piero Magallanes para amistosos de la selección peruana.
Mano Menezes confesó los motivos de las convocatorias de Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Piero Magallanes para amistosos de la selección peruana.

Perú jugará ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre

La gira de la selección peruana en Norteamérica comenzará el sábado 26 de setiembre ante Estados Unidos en el Inter&Co Stadium, en Orlando. El partido está programado para las 15:30 horas.

El segundo compromiso será el martes 29 de setiembre frente a México en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. El encuentro se disputará a las 20:00 horas.

El elenco dirigido por Mano Menezes viajará luego a Canadá para medirse con el seleccionado local el sábado 3 de octubre. El Saputo Stadium, en Montreal, será el escenario del tercer amistoso, previsto para las 13:00 horas.

Por último, la serie concluirá el martes 6 de octubre a las 18:00 horas con el duelo ante Colombia en el Niu Stadium, en Miami.

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