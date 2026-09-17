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Hansell Riojas explica la clave que ha permitido el despunte del Sport Boys en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Hemos estado juntos”

“Hemos ganado y perdido, pero siempre nos miramos la cara”, fue la frase compartida por el capitán de la ‘misilera’, la cual refleja la frontalidad que ha fortalecido a la institución

Hansell Riojas conduciendo un balón hacia el mediocampo en el Callao. - Crédito: Sport Boys
Hansell Riojas conduciendo un balón hacia el mediocampo en el Callao. - Crédito: Sport Boys
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La ruta despampanante del Sport Boys continúa sorprendiendo. A pesar de un desliz en Huancayo, con polémica incluido, ha logrado recuperarse ipso facto tras batir al que era el último líder del Torneo Clausura 2026. El rendimiento claramente sorprende, incluso a los propios futbolistas, pero tiene un motivo detrás amparado en la transparencia.

En una entrevista concedida a ‘Entre Ceja y Ceja’, el capitán Hansell Riojas ha reconocido que la frontalidad que existe en el vestuario ha sido un factor muy clave para que la ‘misilera’ no claudique en el recorrido de la temporada actual, que se encuentra a mitad del camino.

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Hansell Riojas se ha posicionado como capitán en Sport Boys. - Crédito: Difusión
Hansell Riojas se ha posicionado como capitán en Sport Boys. - Crédito: Difusión

Siento que uno se gana el respeto por lo que hace dentro del campo y siendo frontal y directo con cada uno de los compañeros y esa es la clave del plantel. Hemos ganado y perdido, pero siempre nos miramos la cara y siempre hemos estado juntos”, aseveró Riojas.

Se le preguntó también a Hansell lo que significaba liderar a la tropa chalaca con la presencia de otros jerarcas, que, ahora, intentan convivir detrás de los reflectores. “Es mucha responsabilidad, porque el vestuario es picante y hay jugadores importantes, no estamos en un club donde todo que salir bien, pero dentro de lo que se puede uno tiene que ser positivo y leal”, respondió.

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Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

Hace muchos años que no se llega a algo y ese es el peso de ser el capitán, pero como se los digo a mis compañeros, quizás yo llevo la cinta y estoy a la cabeza, pero para mí todos somos importantes y si queremos lograr algo importante, cada uno debe aportar lo suyo”, sumó.

De su actualidad, entretanto, Riojas apuntó lo siguiente: “Quizás en la parte personal estoy más maduro, un poco más centrado en lo que quiero. Deportivamente siento que he tenido otros años en los que he rendido mucho mejor. Ahora vengo viviendo muy intensamente la carrera, eso me deja tranquilo”.

Hansell Riojas recalcó la exigencia que representa jugar en Sport Boys: “No es Miami ni Disneylandia, esta camiseta pesa”
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Amplia valoración por Desio

Que el Sport Boys ande de dulce también es por lo que viene realizando Carlos Desio como estratega. Tras suceder a Jaime de la Pava, logró implementar su idea toda vez que potenció a cada uno de los puntuales habituales en su esquema.

Al respecto, Hansell Riojas indicó que “de hecho ha sido muy importante su llegada, porque en su manera y forma convenció en que se podía. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono para ir a uno de sus equipos, pero no se dio”.

Bajo la lectura del técnico argentino, a 'Aladino' "no hay que resucitarlo". | VIDEO: Jax Latin Media

Es un técnico que sabe manejar el grupo y ha encajado perfectamente. Ha sido importante que lo propuesto haya tenido resultados y eso da mayor confianza. Sabe llegar al jugador, conversa con nosotros y sabe cuándo hincar”, sumó el capitán chalaco.

Por su buen hacer en un tiempo impresionante, el plantel del Sport Boys se ha mostrado de acuerdo en que el argentino siga al mando para el año posterior, en el que se celebrarán los 100 años institucionales.

Carlos Desio ha levantado el rendimiento de Sport Boys en Liga 1 2026, convirtiéndolo en aspirante al Torneo Clausura. - Crédito: A Presión
Carlos Desio ha levantado el rendimiento de Sport Boys en Liga 1 2026, convirtiéndolo en aspirante al Torneo Clausura. - Crédito: A Presión

“Sé que ha tenido una conversación. Ojalá [se quede], porque el ‘loco’ es bien difícil, pero así como nosotros compramos su idea, él se sienta a gusto con el grupo que tiene”, indicó.

Y cerró: “Lo importante es lo que alcancemos este año. ¿A quién no le encantaría estar en el Centenario de uno de los clubes más tradicionales del país?”.

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