Perú

Costa peruana: Calentamiento anómalo del mar se amplía en el litoral nacional y alcanza picos de +8,51 °C, según IMARPE

El último reporte del Instituto del Mar del Perú registró anomalías térmicas superiores a +6,0 °C entre el norte del país y Pisco, con Paita como uno de los puntos con mayores variaciones

Ampliación del calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana.
Ampliación del calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana.
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El boletín más reciente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) reportó una ampliación del calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana, con anomalías térmicas superiores a +6,0 °C entre el norte del país y Pisco.

El informe, publicado el 17 de septiembre, ubica el máximo de la jornada frente a Paita, donde el océano alcanzó una desviación de hasta +8,51 °C respecto de su patrón climático habitual.

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El mapa oceanográfico mostró que la señal cálida se extendió a lo largo del litoral, con mayor presencia desde el norte hasta la costa central. En las estaciones de superficie, Paita registró 24,5 °C y una anomalía de +7,6 °C, el valor más alto entre los puntos costeros incluidos en el reporte. Tumbes, por su parte, marcó una temperatura superficial del mar de 29,1 °C.

El aumento no quedó limitado a esa zona. Chicama llegó a 23,4 °C, con una anomalía de +7,4 °C; Huacho alcanzó 22,0 °C y +6,6 °C; mientras que Huanchaco reportó 22,5 °C, con +6,0 °C sobre su promedio. San José y Chimbote presentaron variaciones de +5,4 °C. La distribución de esos registros situó a la costa norte y central dentro de la zona de mayor incremento térmico.

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En el Callao, la temperatura superficial del mar fue de 19,4 °C, equivalente a una anomalía de +4,4 °C. Más al sur, Pisco anotó 21,0 °C y una variación de +2,4 °C. Matarani e Ilo también conservaron valores por encima de sus referencias, con 18,8 °C y +3,9 °C en el primer caso, y 18,2 °C y +3,5 °C en el segundo. Así, el calentamiento abarca estaciones desde Tumbes hasta Ilo.

Vista aérea de la costa y el océano con una franja de agua rojiza cerca de la playa bajo un cielo con nubes
Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IMARPE monitorea la expansión de las anomalías cálidas en el litoral

Los resultados difundidos por IMARPE proceden del monitoreo realizado por el Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño (SIOFEN). El sistema reúne datos diarios sobre las condiciones del océano y permite comparar cada registro con la climatología esperada para la fecha. Esa referencia permite identificar cuándo el agua alcanza temperaturas por encima de su comportamiento habitual y seguir la extensión de las anomalías frente al litoral peruano.

En su reporte, el instituto indicó que las anomalías superiores a +6,0 °C se distribuyen desde el norte hasta Pisco. La entidad describió una señal particularmente intensa entre Paita y la costa central, donde las variaciones superaron los registros habituales de septiembre.

El documento advierte que la información busca mantener informadas a las instituciones responsables y a la población para apoyar la gestión del riesgo y reducir vulnerabilidades ante fenómenos climáticos.

El boletín precisó que este escenario de anomalías cálidas en el mar peruano no implica por sí mismo la ocurrencia inmediata de lluvias. Sin embargo, sostiene un entorno favorable para una mayor activación atmosférica a medida que avance la temporada, sobre todo en el norte del país. La evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas requerirá seguimiento para conocer sus posibles efectos en el litoral y en las zonas cercanas.

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