Procesión del Señor de los Milagros 2026: estas son las rutas, horarios y fechas confirmadas para octubre y noviembre en Lima

Cinco fechas confirmadas: las procesiones se realizarán el 3, 18, 19 y 28 de octubre, y el 1 de noviembre de 2026. Composición: Infobae

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El recorrido procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas ya tiene fechas y rutas definidas para octubre de 2026. La programación contempla cinco salidas entre el sábado 3 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con desplazamientos por distintas calles y avenidas del Centro de Lima y sectores cercanos.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, junto con la Comunidad de Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas y entidades públicas, presentó el cronograma durante una conferencia de prensa. La primera salida partirá del Monasterio de las Nazarenas al mediodía del 3 de octubre y concluirá con el ingreso de la imagen a la Iglesia de Las Nazarenas.

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El programa de este año también establece una diferencia respecto de 2025: no contempla una salida extraordinaria del Nazareno Móvil hacia otras jurisdicciones. El mayordomo general de la Hermandad, José Luis Toledo Zapata, confirmó que tampoco se realizará una visita a otra diócesis de Lima ni al Callao.

Primer recorrido: sábado 3 de octubre

La primera salida comenzará a las 12:00 del mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas. La ruta seguirá por la avenida Emancipación, jirón Chancay, jirón Callao y avenida Tacna, hasta el ingreso a la Iglesia de Las Nazarenas.

Durante la conferencia, José Luis Toledo Zapata detalló que la imagen pasará por el local de la Hermandad, donde recibirá un homenaje del directorio y de sus integrantes, antes de continuar hacia la avenida Tacna.

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El ingreso a la Iglesia de Las Nazarenas está previsto para la noche del mismo día.

Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Segundo recorrido: domingo 18 de octubre

La segunda jornada comenzará a las 6:00 de la mañana desde la Iglesia de Las Nazarenas. Antes de la salida se realizará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

El recorrido seguirá por la avenida Tacna, jirón Ica, jirón de la Unión, jirón Carabaya, jirón Ucayali y avenida Abancay. Desde allí, la imagen continuará por jirón Junín, jirón Huanta, jirón Áncash y jirón Maynas, hasta retornar al jirón Junín.

Este trayecto incluye el paso por sectores próximos a la Plaza de Armas y la zona donde se encuentran la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado. También contempla un homenaje del Congreso en la zona de la plaza Bolívar.

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Al finalizar la jornada, la imagen permanecerá en el monasterio de la Virgen del Carmen.

18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Tercer recorrido: lunes 19 de octubre

La tercera salida comenzará a las 6:00 de la mañana desde la Iglesia del Carmen, después de una misa de campaña. La ruta incluye jirón Huánuco, jirón Tarata, jirón Cangallo, avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, jirón Miguel Aljovín, paseo de la República, jirón Carabaya y avenida Tacna.

Uno de los puntos previstos corresponde al entorno del Hospital Nacional Dos de Mayo, donde la imagen recibirá un homenaje. El recorrido también contempla el paso por las inmediaciones del Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

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Toledo Zapata explicó que la Hermandad mantiene como parte de sus recorridos el paso por establecimientos de salud. En respuesta a una consulta sobre una posible visita a otro nosocomio infantil, señaló que las obras vinculadas con la Línea 2 del Metro impiden este año llegar al Hospital del Niño de la avenida Brasil.

19 de octubre: tercera salida, con recorrido por Huánuco, Tarata, Cangallo, avenida Grau, Abancay, Leticia, paseo de la República y Tacna, además de homenajes en establecimientos de salud. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Cuarta salida: miércoles 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre, la imagen partirá a las 6:00 de la mañana desde la Iglesia de Las Nazarenas, luego de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo.

El recorrido seguirá por la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete, avenida Alfonso Ugarte, avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, antes de retornar hacia la avenida Tacna y la Iglesia de Las Nazarenas.

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La ruta incluye el ingreso al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, según explicó el mayordomo general durante la presentación del cronograma.

28 de octubre: cuarta procesión desde Las Nazarenas, con paso por Nicolás de Piérola, Cañete, Alfonso Ugarte, Venezuela, Varela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Último recorrido: domingo 1 de noviembre

La quinta y última salida está programada para el domingo 1 de noviembre a las 12:00 del mediodía. La jornada comenzará en la Iglesia de Las Nazarenas y seguirá por avenida Emancipación, jirón Chancay, jirón Callao y avenida Tacna.

Antes de este recorrido se realizará una misa de campaña a las 11:00 de la mañana. La imagen pasará por el local de la Hermandad para la despedida y después continuará hasta el Monasterio de las Nazarenas.

1 de noviembre: última salida al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna, antes del retorno al Monasterio. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Horarios del Santuario de Las Nazarenas

El padre Francisco Chacón Sánchez, capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, informó que el santuario permanecerá abierto de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante octubre.

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Las misas comenzarán a las 6:15 de la mañana y continuarán durante el día con distintos horarios. Las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 de la mañana. El Museo del Señor de los Milagros atenderá de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El sacerdote también informó que Nazarenas TV transmitirá los recorridos procesionales, las misas institucionales y programas especiales durante las jornadas de