¿A qué se dedica Helen Valleau, la novia 10 años menor de Claudio Pizarro?

Helen Valleau , la novia de Claudio Pizarro, comparte contenido sobre maternidad, arte, viajes y espiritualidad en redes sociales.

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Helen Valleau, pareja de Claudio Pizarro, se dedica al yoga y comparte en redes sociales contenido relacionado con el arte, la maternidad y el equilibrio espiritual. Según ‘Magaly TV, La Firme’, dicta clases de yoga en una escuela de Miraflores cuando visita Perú.

La creadora de contenido peruana vive una etapa familiar junto al exfutbolista, con quien tiene una hija llamada Amara. Aunque mantiene una presencia activa en redes sociales, ha optado por conservar en privado varios aspectos de su relación con el exdelantero.

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Helen Valleau también respondió recientemente a quienes insinuaron que depende económicamente de Claudio Pizarro. La influencer aseguró que tiene trabajo e ingresos propios después de recibir comentarios sobre un video que publicó junto a su pareja.

La joven nació tiene 37 años y es de Perú, pero pasó varios años en Palm Beach, Florida. Su vida también transcurre en Múnich, Alemania, ciudad en la que reside Claudio Pizarro y donde la pareja ha construido una nueva etapa familiar.

Su contenido en redes sociales incluye fotografías de su bebé, reflexiones sobre la maternidad, mensajes vinculados con la espiritualidad y momentos de sus viajes. Además, la influencer ha mostrado su interés por el arte y el yoga, actividades que forman parte de su rutina.

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Según informó ‘Magaly TV, La Firme’, cuando Helen Valleau está en Lima dicta clases de yoga en una escuela de Miraflores. Esta actividad profesional se suma a su faceta como creadora de contenido, desde la que comparte episodios de su vida cotidiana.

La novia de Claudio Pizarro comparte contenido sobre maternidad, arte, viajes y espiritualidad en redes sociales.

El romance de Helen Valleau y Claudio Pizarro

Las primeras señales de la relación entre Claudio Pizarro y Helen Valleau aparecieron a inicios de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en eventos sociales. Uno de los momentos más comentados se produjo el 20 de abril de ese año, cuando asistieron tomados de la mano a una boda en Italia, en la que ella participó como dama de honor.

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Desde entonces, las interacciones entre ambos en redes sociales alimentaron las versiones sobre su romance. El exfutbolista reaccionaba a las publicaciones de Valleau y, con el paso de los meses, la pareja comenzó a compartir algunos momentos de su relación con sus seguidores.

Claudio Pizarro y Helen Valleau fueron vistos juntos por primera vez en eventos sociales a inicios de 2024.

En septiembre de 2024, Helen Valleau publicó una ecografía en Instagram y reveló su embarazo. Tiempo después, se conoció que Claudio Pizarro volvería a ser padre. La pareja recibió a Amara a inicios de 2025, y la niña tiene actualmente un año y medio.

Claudio Pizarro, de 47 años, atraviesa así una nueva etapa personal lejos de las canchas. El exdelantero del Bayern Múnich y de la selección peruana se convirtió en padre por cuarta vez, más de dos décadas después del nacimiento de su último hijo.

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Aunque Pizarro no suele dar declaraciones públicas sobre su vida sentimental, Helen Valleau ha compartido algunos gestos familiares en redes sociales. Uno de ellos fue un ramo de rosas que el exfutbolista le regaló a ella y a su hija, publicación que generó comentarios entre sus seguidores.

Helen Valleau es la pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija Amara.

Helen Valleau negó ser mantenida por Claudio Pizarro

La pareja de Claudio Pizarro volvió a generar reacciones luego de publicar un video en TikTok en el que el exfutbolista aparece bailando, aparentemente en una discoteca. Valleau acompañó las imágenes con una descripción sobre las distintas funciones que cumple Pizarro en su vida.

“Mi guardaespaldas, mi Google Maps, mi masajista, mi chef, mi entrenador”, escribió la influencer junto al clip. La publicación reunió mensajes sobre la relación de ambos y comentarios de seguidores que destacaron la apariencia del exdelantero.

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Sin embargo, algunos usuarios cuestionaron la situación económica de Helen Valleau. “Tu banco, tu tarjeta de crédito”, escribió un seguidor. Ella respondió: “Incorrecto, yo tengo un trabajo”.

Helen Valleau, la novia de Claudio Pizarro, compartió un video en el que aparece el exfutbolista en su cuenta de TikTok

Otro usuario comentó: “Tu billetera”. La influencer respondió que no necesita que otra persona asuma sus gastos. “Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”, contestó.

Las respuestas de Valleau provocaron una nueva ola de comentarios. Varios usuarios respaldaron su aclaración, mientras otros aprovecharon el video para dejar mensajes de admiración para Claudio Pizarro.

“Pizarro en su segunda juventud”, escribió una seguidora. Otra usuaria comentó: “Mi amor platónico, forraba mis cuadernos con recortes de periódico de Claudio”. También aparecieron mensajes como “Qué churro es Pizarro, hasta ahora el más guapo y se viste divino” y “Ese guapote”.

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Helen Valleau respondió a quienes insinuaron que depende económicamente de Claudio Pizarro. ATV: Magaly TV La Firme.