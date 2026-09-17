Voraz incendio en fábrica de insumos químicos en San Juan de Lurigancho moviliza varias unidades de Bomberos para controlar el fuego

Un incendio se registra este jueves 17 de septiembre en una fábrica de insumos químicos ubicada en Jicamarca, San Juan de Lurigancho. Composición: Infobae

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Un incendio se registra este jueves 17 de septiembre en una fábrica de insumos químicos ubicada en Jicamarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La emergencia fue reportada durante la tarde y movilizó varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El siniestro ocurre en la calle Andahuaylas, Anexo 22, dirección que figura en el registro oficial de atención de la emergencia. La información también ubica el establecimiento en el sector de San Antonio de Jicamarca.

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó maquinaria especializada para atender el incendio y controlar el fuego dentro de la estructura. El reporte consigna unidades contra incendios, ambulancia, escalas y otros equipos.

La emergencia fue registrada a las 2:32 p. m. del 17 de septiembre de 2026. Efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona para brindar seguridad y facilitar las labores de respuesta.

Bomberos despliegan varias unidades

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hasta el lugar fueron enviadas las unidades M236-4, M138-1, M2-1, CiST-65, AMB-138, ESC-60, ESC-13, ELEC-121, M121-1, M10-1 y PLT-11.

La emergencia figura como un incendio de estructuras y vivienda de material noble. Las unidades realizan las labores correspondientes para sofocar las llamas en el establecimiento de insumos químicos.

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Un incendio de grandes proporciones se registró en una fábrica y depósito de tíner en la zona de Jicamarca. El video captura el momento exacto de una violenta explosión que genera una enorme bola de fuego y una densa columna de humo negro. TVPerú

El registro oficial señala como dirección del incendio la calle Andahuylas, Anexo 22, en Jicamarca, con las coordenadas consignadas por los Bomberos (-11.9379, -76.9678).

La presencia policial permite mantener la seguridad en el área mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar. El reporte corresponde a una emergencia registrada durante la tarde de este jueves.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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