Más de la mitad de municipalidades no está preparada para atender una emergencia ante el riesgo por el Fenómeno El Niño

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

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Más de la mitad de los gobiernos locales del país presenta una capacidad baja para responder ante una emergencia, según el informe ¿Están preparadas las municipalidades para afrontar el Fenómeno El Niño?, elaborado por el Instituto Aklla. El estudio señala que 986 de 1.891 municipalidades, equivalentes al 52,1%, se encuentran en esta situación.

El diagnóstico cobra relevancia ante el escenario asociado al Fenómeno El Niño, que contempla lluvias intensas y déficit hídrico en distintas zonas del país. De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Aklla, 893 distritos de 22 regiones fueron declarados en emergencia por lluvias intensas y otros 607 distritos de 16 regiones por déficit hídrico.

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La evaluación considera elementos necesarios para la atención de la población durante una emergencia, como la existencia de brigadas, almacenes de bienes de ayuda humanitaria y los recursos disponibles en estos espacios. A ello se suma la ejecución del presupuesto destinado a prevención, reducción y respuesta ante desastres, que también presenta importantes diferencias entre los gobiernos locales.

fenómeno El Niño

Más de la mitad de municipalidades tiene una capacidad baja de respuesta

El índice elaborado por el Instituto Aklla cruza la conformación de brigadas y la disponibilidad de un local de almacén junto con bienes de ayuda humanitaria. Bajo estos criterios, 986 gobiernos locales, el 52,1% de los evaluados, tienen una capacidad baja; 443 (23,4%) alcanzan un nivel medio y 462 (24,4%) presentan una capacidad alta.

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La situación también varía según el tipo de riesgo. Entre los distritos declarados en emergencia por lluvias intensas, el 48,1% de sus municipalidades tiene una capacidad baja. En los afectados por sequía, la proporción llega al 48,4%, mientras que en aquellos expuestos a ambos eventos alcanza el 53,8%.

Incluso los distritos que no fueron incluidos en las declaratorias presentan dificultades. El informe señala que el 61,4% de las municipalidades ubicadas en estas zonas registra una capacidad baja de respuesta, frente al 18,6% que alcanza un nivel alto.

Brigadas y almacenes no garantizan una respuesta inmediata

La información del INEI, a través del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025, muestra que 994 municipalidades, el 52,6%, conformaron brigadas. Además, 1.348 gobiernos locales, equivalentes al 71,3%, indicaron contar con un almacén de bienes de ayuda humanitaria y 1.001 (52,9%) reportaron haber conformado sus Centros de Operaciones de Emergencia Local.

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Sin embargo, disponer de un almacén no significa necesariamente contar con los recursos básicos para atender a la población. Según el informe, estos espacios concentran principalmente herramientas como lampas, picos y carretillas, además de materiales para techo y abrigo, entre ellos carpas, calaminas, camas y frazadas.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

La brecha aparece en productos esenciales para la atención inmediata. Solo 377 municipalidades cuentan con bidones de agua y 341 disponen de alimentos no perecibles. Además, 60 gobiernos locales que declararon tener un almacén señalaron que no contaban con ningún tipo de bien de ayuda humanitaria.

Más de 700 municipalidades gastaron menos de la mitad del presupuesto disponible

El MEF, mediante la Consulta Amigable con información al 25 de agosto de 2026, identificó 1.813 gobiernos locales con presupuesto del Programa Presupuestal 0068, destinado a prevenir, reducir y responder ante emergencias por desastres. De ese grupo, 203 municipalidades registraban un avance de gasto de 0%.

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A esta cifra se suman 556 gobiernos locales que habían ejecutado menos del 50% de sus recursos. En total, 759 municipalidades no superaban la mitad de ejecución presupuestal, mientras que 622, equivalentes al 34,3%, habían utilizado al menos el 75% de los fondos asignados.

Fenómenos climáticos de El Niño y El Niño Global sacudirán territorio nacional, según proyecciones del gobierno peruano.

El retraso resulta más marcado en los territorios expuestos a ambos riesgos. Allí, cerca del 47% de las municipalidades había ejecutado menos de la mitad de su presupuesto. En los distritos afectados por sequía también se concentra una mayor proporción de gobiernos locales con bajos niveles de gasto.

El informe del Instituto Aklla plantea así una brecha entre los recursos disponibles y la capacidad efectiva para utilizarlos frente a una emergencia. El diagnóstico también recoge la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los gobiernos locales, mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno y establecer estándares mínimos para garantizar brigadas funcionales y bienes suficientes.

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