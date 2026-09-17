Carlos ‘Tato’ Rivero sale en defensa de las jugadoras que rechazaron el llamado a la selección peruana de vóley: ”No son desertoras”

Carlos Rivero se pronuncia sobre la polémica en la selección peruana. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

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Carlos ‘Tato’ Rivero defendió a las jugadoras que declinaron la convocatoria de la selección peruana de vóley y rechazó que sean calificadas como “desertoras”, en medio de la polémica que surgió tras la participación del equipo en el Campeonato Sudamericano.

El combinado dirigido por Antonio Rizola no consiguió la clasificación al próximo Mundial, un desenlace que volvió a abrir el debate sobre las ausencias de varias voleibolistas y la relación entre las deportistas, el comando técnico y la Federación Peruana de Voleibol.

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El ex DT de Rebaza Acosta consideró que las propias jugadoras deben explicar las razones de su decisión. El técnico sostuvo que las diferencias podían resolverse mediante un diálogo entre las partes, sin convertir el conflicto en una acusación pública contra quienes no acudieron al llamado.

“Yo creo que ellas tienen la palabra. Son las llamadas a decir toda la verdad, todo lo que saben y todo lo que sienten”, expresó en declaraciones a ’La Cátedra Deportes’.

El entrenador nacional se pronunció acerca de la polémica en la ’bicolor’. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

El entrenador remarcó que una selección debe contar con sus principales figuras, aunque aclaró que existen circunstancias que pueden condicionar una convocatoria, como lesiones, desacuerdos personales o eventuales cuestionamientos vinculados con los clubes de origen de las voleibolistas.

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Para el técnico, los desacuerdos no deberían impedir una solución. “Esas cosas se pueden zanjar con una buena gestión, con una buena conversación. Decir: ‘Bueno, me equivoqué, no debí hablar eso en tal o cual momento’. Y el camino es uno solo”, añadió.

Rivero evitó revelar la información que, según dijo, conoció sobre las razones detrás de las negativas. Aun así, pidió no instalar una etiqueta contra las deportistas que optaron por no sumarse a la preparación de la selección.

“Las chicas que no están, que les llaman desertoras, pienso que no son desertoras porque me he enterado de muchas cosas que no las puedo lanzar al aire”, declaró.

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El post de Mirian Patiño en redes sociales en que agradece el desempeño de sus compañeras en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Captura Instagram.

Rivero cree que Perú habría competido por el podio con todas sus figuras

El entrenador evaluó también el rendimiento de la selección peruana en el Sudamericano. A su juicio, el equipo habría tenido mayores opciones de competir por los primeros puestos si hubiese contado con todas las voleibolistas que, según su perspectiva, debían integrar la convocatoria.

“Si tuviéramos a todas las chicas que deberían estar, estaríamos peleando el segundo, tercer o cuarto lugar, junto a Argentina y Colombia. Ese sería el nivel real de Perú”, sostuvo.

Rivero precisó que su análisis no busca restar valor a las jugadoras convocadas por Rizola. Reconoció que el plantel mostró pasajes competitivos, entre ellos el primer set frente a Argentina, aunque advirtió limitaciones en otros encuentros del torneo.

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El técnico tomó como referencia el partido ante Colombia para describir las dificultades del equipo. “Nos ilusionaron por el primer set contra Argentina. El partido contra Colombia fue una muestra de la falta de experiencia y lejos en la parte física”, afirmó.

Revive el emocionante punto final del partido entre Perú y Colombia en el Campeonato Sudamericano. Con un saque que se va largo, Colombia sella su victoria por 3-0 y desata la celebración al conseguir una histórica clasificación al Mundial. - Latina Noticias

Rivero cuestionó la gestión para resolver las ausencias

Para Rivero, la Federación Peruana de Voleibol y Rizola debieron reunirse con las jugadoras antes de que la situación escalara. El entrenador sostuvo que la prioridad debía ser conocer los motivos concretos de cada ausencia y buscar una salida que permita contar con las mejores deportistas disponibles.

“Es fácil acusarlas”, indicó. “No he visto que nadie se haya acercado donde las deportistas involucradas y les haya preguntado en realidad el porqué”.

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El técnico cuestionó que el debate haya sumado rivalidades entre clubes y seguidores. Según describió, la discusión se trasladó al “hinchaje”, con cruces entre simpatizantes de Universitario y Alianza Lima, pese a que se trata de una convocatoria para representar al país.

“Acá estamos representando a un país, no a un club”, enfatizó Rivero. También consideró insuficiente la gestión inicial para reunir a las deportistas. “La gestión que se ha hecho para tener a estas deportistas ha sido nula desde un principio y todo el barro se lo están tirando a ellas”, concluyó.

La jefa del equipo 'blanquiazul' respondió a las declaraciones de Gino Vegas y explicó que el club accedió al torneo internacional por mérito deportivo. (Video: A Presión)